Spätes Spektakel

Es gibt Spiele, die haben einen speziellen Verlauf. GC gegen Vaduz gehört zweifellos dazu. Dass in einem so schwachen Spiel noch so viel Spektakel passiert: unwahrscheinlich. Dass der entscheidende Protagonist derselbe ist, wie im Hinspiel: kaum vorstellbar. Doch Noah Frick schreibt die Geschichte der Spiele zwischen den Zürchern und den Liechtensteinern. Wie im Hinspiel in Vaduz wird er eingewechselt, wie im Hinspiel erzielt er den Ausgleich, wieder raubt der Sohn des Trainers GC zwei Punkte. Diesmal mit gütiger Hilfe von GC-Goalie Salvi, der einen harten Distanzschuss nach vorne abprallen lässt. Man ist versucht zu sagen, dass dieses Spiel ein solch spektakuläres Finale nicht verdient hat.

Fehler hüben wie drüben

Denn die Partie ist lange trist, ohne Zauber. Nur 3250 Zuschauer sind im Letzigrund. Diesem Rahmen passt sich das Spiel zwischen dem zweitplatzierten GC und dem Drittletzten von Beginn weg an, mit Fehlpässen und Fouls, mit Spielern, die sich gegenseitig im Weg stehen. Vielleicht ist es deshalb logisch, dass das erste Tor so fällt: nach einem schlecht getretenen Freistoss, der noch schlechter verteidigt wird. Geflankt von Gjorgjev kommt der Ball zu Cvetkovic, weil ein Vaduzer Verteidiger am Ball vorbeihaut. Der Serbe trifft, zum ersten Mal in der Challenge League.

Kartenflut und Gegentreffer

Sein Tor, erzielt nach 12 Minuten, droht zum einsamen Höhepunkt der ersten Halbzeit zu werden. Zumindest für GC. Das Team von Uli Forte lädt Vaduz zu Chancen ein, vor allem in Form von Freistössen, und holt vier Gelbe Karten in zwanzig Minuten. Salatic sieht seine, weil er nach einem kläglichen Pass von Kollege Diani aufräumen muss. Subotic seine, weil er Schmid kurz im Gesicht berührt und dieser mit viel Spektakel kippt. Der Ausgleich fällt dazwischen, Cicek schiesst ihn nach 36 Minuten, auch hier kam der Ball nach einer verunglückten Abwehraktion zum Gegner. Basic konnte nicht befreien.

GC und die zweite Halbzeit

Ein Problem der Grasshoppers in dieser Saison war, dass das Team in den zweiten 45 Minuten meist schlechter wurde. Das ist gegen Vaduz vorerst nicht anders. In der Offensive verspringen einfachste Bälle, im zentralen Mittelfeld fehlen die Ideen. GC-Fans zünden Stühle an. Dann flankt Gjorgjev, kein Vaduzer berührt den Ball, Ben Khalifa köpfelt ein. Sechs Minuten später sorgt Subotic für den spielerischen Glanzpunkt mit einem wunderbaren Volley-Tor aus spitzem Winkel. Aber eben: Das GC der ersten Halbzeiten ist oft nicht das GC der zweiten. Sutter gelingt der Anschlusstreffer, dann zittert GC. Monzialo vergibt die Führung, weil er nach zwei ausgelassenen Gegnern unbedingt noch einen dritten stehen lassen will. Dann wird Noah Frick eingewechselt.

Grasshoppers - Vaduz 3:3 (1:1).

3250 Zuschauer

Tore: 12. Cvetkovic 1:0. 36. Cicek 1:1. 59. Ben Khalifa 2:1. 65. Subotic 3:1. 69. Sutter 3.2. 87. Frick 3:3.

Rangliste

1. Lausanne-Sport 11/24 (29:11). 2. Grasshoppers 12/22 (22:16). 3. Wil 11/20 (20:11). 4. Winterthur 11/18 (14:17). 5. Kriens 11/15 (14:19). 6. Stade Lausanne-Ouchy 11/14 (17:17). 7. Aarau 11/14 (20:25). 8. Vaduz 12/13 (22:23). 9. Schaffhausen 11/12 (11:17). 10. Chiasso 11/4 (8:21).