Magnins Offensive furios – YB führt

Die Nationalmannschaft testet im Herbst gegen den WM-Ausrichter 2022 und England. Grund ist eine Knappheit an möglichen Gegnern. Mehr...

Ruben Neves war einst der jüngste Captain in der Champions League. Nach einem Abstecher in die zweite englische Liga schafft er mit seinem Team den Aufstieg in die Premier League. Mehr...