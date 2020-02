St. Gallen mit Kampf, Glück und Zigi zurück auf Platz 1

«Hopp St. Gallä!», rief das Stadion gegen Ende lauthals immer und immer wieder. Die Zuschauer spürten, dass ihre Mannschaft jede Unterstützung brauchen konnte: Seit der 78. Minute und dem Platzverweis gegen Victor Ruiz war sie in Unterzahl, und der Gegner aus Genf drängte mit aller Kraft auf den Ausgleich. Die Erlösung war gross, als der Schiedsrichter abpfiff. Platz 1 war zurückerkämpft.

1:0 gewannen die St. Galler schliesslich vor 16 256 Zuschauern, das Tor hatte Nationalstürmer Cedric Itten in der 38. Minute erzielt, als er Heftis Vorarbeit mit einem wuchtigen Flachschuss abschloss. Itten war der eine Matchwinner, der andere stand im Tor und hiess Lawrence Ati Zigi. Das sah auch Trainer Peter Zeidler so: «Wir haben einen Goalie in Weltklasseform benötigt.» Der 23-jährige Ghanaer war es, der alles hielt, was an Schüssen auf ihn zukam. Und es waren grossartige Paraden darunter, weil die Genfer gleich viermal allein vor ihm standen. Doch Stevanovic, vor der Pause, und dann innert acht Minuten Kone, Iapichino und Kyei scheiterten an Zigi.

Partie zweier Teams der Stunde

Das Spiel hielt, was es versprochen hatte, die beiden Mannschaften suchten von Anfang an die Offensive und bestätigten damit, auf welch gutem Weg sie diese Saison sind. Da waren die St. Galler, beflügelt von 21 Punkten aus den letzten neun Runden, und dort die Genfer, gestärkt durch gar 22 Punkte in der gleichen Periode. Sie sorgten dafür, dass der Match nie langweilig war, sondern tempostark, und je länger er dauerte, desto mehr Emotionen kochten hoch. Ruiz’ Aussetzer und Tätlichkeit gegen Sauthier bedeutete am Ende, dass die St. Galler nochmals alle Kräfte brauchten, um den Vorsprung über die Zeit zu retten.

Thun gewinnt wegweisendes Spiel

Wohin führt der Weg des FC Thun? Nach einem Sieg gegen Sion sowie einer Niederlage bei Servette konnte das Heimspiel gegen Lugano als Wegweiser betrachtet werden. Der Beginn verlief durchaus nach dem Gusto der Berner Oberländer. Nach 21 Minuten führten sie 2:0, zweimal hatte Miguel Castroman einen Eckball getreten, Chris Kablan und Basil Stillhart waren jeweils mit einem Kopfball erfolgreich gewesen.

Doch leicht fällt den Thunern in dieser Saison nichts: Sie verursachen kurz vor der Pause in Person von Captain Stefan Glarner einen unnötigen Penalty – das 1:2 durch Luganos Mijat Maric ist die Folge. Und als Ridge Munsy in der 58. Minute das 3:1 gelingt, ist es kurz darauf Thuns Nicola Sutter, der die Gäste mit einem Eigentor im Spiel hält. Die Berner geraten nun in Bedrängnis, Lugano nähert sich dem Ausgleich an. In der 86. Minute ist es Miroslav Covilo, der knapp mit dem Kopf verfehlt, in der Nachspielzeit trifft Filip Holender aus kürzester Distanz die Latte. Und so gewinnen die Thuner knapp, es ist ihr zweiter Sieg im dritten Spiel der Rückrunde. Sie schliessen damit am Tabellenende zu Xamax auf.

Luzern bleibt unter Celestini ungeschlagen

Der FC Luzern setzt seinen positiven Lauf unter Trainer Fabio Celestini fort. Nach Siegen gegen den FCZ und YB holen die Zentralschweizer den dritten Vollerfolg unter dem neuen Trainer im dritten Spiel und den insgesamt vierten Sieg in Folge. Das Ziel, möglichst bald aus der Abstiegszone zu kommen, scheint der FCL erreicht zu haben. Die Leuchten haben nach dem 1:0 am Sonntag nunmehr 12 Punkte Vorsprung auf die Neuenburger, die seit nunmehr 9 Runden sieglos sind. Xamax und Thun sind am Tabellenende nun punktgleich.

Die beiden Teams zeigten eine wilde, unberechenbare und fehlerhafte Partie mit einem klaren Chancenplus für die Hausherren vor der Pause. 10:5 Abschlüsse stand auf dem Statistikblatt für die Neuenburger. In Führung ging aber der FCL dank einer einstudierten Eckball-Variante und unglaublicher Effizienz. Francesco Margiotta spielte den Corner zurück an die Strafraumgrenze, wo Idriz Voca stand und den Ball an den überraschten Verteidigern vorbei zum 1:0 einschoss.

In der zweiten Halbzeit kamen die Luzerner mit den aufsässigen Xamaxien besser zurecht und dennoch wurde es eine Zitterpartie. «Wir wussten, dass es ein Kampfspiel wird», sagte Marius Müller, «aber wir haben gut dagegengehalten.» Vor allem er. Innert fünf Minuten vereitelte Müller in der Nachspielzeit drei Hochkaräter.

Telegramme:



St. Gallen - Servette 1:0 (1:0)

16'122 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tor: 38. Itten (Hefti) 1:0.

St. Gallen: Zigi; Hefti, Stergiou, Letard, Fazliji; Görtler, Quintilla, Ruiz; Demirovic (79. Rüfli), Guillemenot (69. Babic), Itten (92. Babayoko).

Servette: Frick; Sauthier (82. Imeri), Rouiller, Sasso, Iapichino; Stevanovic, Cespedes, Cognat, Park (40. Kyei); Tasar, Koné (70. Alves).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Muheim (gesperrt), Lüchinger, Nuhu und Strübi (alle verletzt). Servette ohne Ondoua (gesperrt) und Schalk (verletzt). Park verletzt ausgeschieden. 32. Pfostenschuss Quintilla. 78. Rote Karte gegen Ruiz (Nachtreten). Verwarnungen: 9. Koné (Foul), 43. Quintilla (Foul), 72. Sasso (Foul), 78. Rouiller (Foul), 81. Görtler (Foul), 90. Fazliji (Foul), 93. Imeri (Foul).



Thun - Lugano 3:2 (2:1)

4188 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 17. Kablan (Castroman) 1:0. 21. Stillhart (Castroman) 2:0. 41. Maric (Foulpenalty) 2:1. 58. Munsy (Hasler) 3:1. 62. Sutter (Eigentor) 3:2.

Thun: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter (68. Fatkic), Kablan; Bertone; Hasler, Castroman, Stillhart; Rapp, Munsy (72. Bandé).

Lugano: Baumann; Yao, Sulmoni, Maric, Daprelà; Lovric, Covilo, Custodio; Bottani, Gerndt, Aratore (84. Holender).

Bemerkungen: Thun ohne Hediger und Bigler (beide verletzt). Lugano ohne Lavanchy (gesperrt), Rodriguez (rekonvaleszent), Sabbatini, Obexer, Crnigoj und Guidotti (alle verletzt). 77. Lattenschuss Hasler. 92. Lattenschuss Holender. Verwarnungen: 49. Munsy (Foul). 53. Rapp (Foul). 54. Aratore (Foul). 84. Custodio (Foul). 90. Kablan (Foul).



Neuchâtel Xamax - Luzern 0:1 (0:1)

5270 Zuschauer. - SR San.

Tor: 13. Voca (Margiotta) 0:1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Neitzke, Djuric, Xhemajli; Serey Die; Gomes (80. Haile Selassie), Tafer (69. Ramizi), Araz, Seydoux; Karlen (62. Seferi), Nuzzolo.

Luzern: Müller; Grether, Lucas, Knezevic, Sidler; Ndiaye, Voca (35. Mistrafovic), Ndenge, Matos (68. Schürpf); Males, Margiotta (61. Schwegler).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Kamber (gesperrt), Doudin, Dugourd und Alic (alle verletzt). Luzern ohne Kakabadse, Schulz und Binous (alle verletzt). Voca verletzt ausgeschieden. 13. Pfostenschuss Karlen. Verwarnungen: 32. Xhemajli (Foul), 37. Matos (Ballwegschlagen), 63. Djuric (Foul), 66. Neitzke (Foul), 69. Grether (Foul), 74. Ramizi (Foul), 80. Ndiaye (Foul), 95. Schürpf (Foul).

(wie / dwu / ete)