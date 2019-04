St. Gallen muss Ben Khalifa wieder mittrainieren lassen

Der FC St. Gallen und dessen Trainer Peter Zeidler müssen Nassim Ben Khalifa wieder zum Abschlusstraining zulassen. Das entschied das Kreisgericht St. Gallen in einem erstinstanzlichen Urteil am Dienstag. Es gebe keinen genügenden Anlass dafür, den Spieler nicht am Abschlusstraining teilnehmen zu lassen. Somit darf der ehemalige Nationalspieler (vier Länderspiele für die Schweiz) die Vorbereitungen für die Partie gegen die Grasshoppers vom Mittwoch mit dem Team absolvieren.

Zu einem Einsatz wird Ben Khalifa aber kaum kommen, auch wenn Zeidler gegen GC auf der Tribüne Platz nehmen muss. Der Coach hat gesagt, dass der 27-jährige Stürmer nicht mehr zum Aufgebot der Ostschweizer gehören werde. Ben Khalifa klagte auch wegen Mobbings gegen seinen Club. Dieser Vorwurf wurde fallen gelassen. (mro)