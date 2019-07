Thun gelingt die Aufholjagd in Überzahl

Mit Spannung wurden in der Super League ja die ersten Auftritte des Video Assistant Referee (VAR) erwartet. Am Freitagabend griff der VAR bei Basel-Sion erstmals ein, am Samstag wurde er beim Spiel zwischen Thun und Xamax auch gleich auf die Probe gestellt. Raphael Nuzzolo trat für die Neuenburger in der 26. Minute einen Freistoss, der landete direkt in der Mauer, wo Thuns Basil Stillhart nach der Ansicht von Schiedsrichter Dudic mit dem Ellenbogen den Ball abwehrte. In der Wiederholung war zu erkennen: der Ball prallte Stillhart an die Schulter, die Bewegung erfolgte erst später. Und der VAR? Der blieb stumm. Nuzzolo verwandelte den Penalty schliesslich souverän, Xamax führte.



Die Thuner Aufholjagd beginnt

Thun erholte sich schlecht vom Rückstand, die lange Zeit zähe Angelegenheit kam dann vor allem in der zweiten Halbzeit doch noch mächtig in Bewegung. Thun kam nach der Pause besser ins Spiel, Rapp setzte mit seinem Pfostenschuss ein Ausrufezeichen. Fast im Gegenzug erfolgte aber ein temporärer Rückschlag, Nuzzolo, wiederum er und wer denn sonst, doppelte nach. Drei Minuten später kam dann die Hoffnung nach einem Penaltytreffer von Sorgic in die Stockhorn-Arena zurück.



In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Innert weniger Minuten sahen die Neuenburger Seferi und Di Nardo Gelb-Rot, eine Minute später gelang Rapp der Ausgleich.

Thun - Xamax 2:2 (0:1)



Stockhorn-Arena. 5111 Zuschauer. SR Dudic.



Tore: 26. Nuzzolo (Handspenalty) 0:1. 52. Nuzzolo 0:2. 55. Sorgic 1:2 (Foulpenalty). 80. Rapp 2:2.



Thun: Faivre; Glarner, Rodrigues (88. Havenaar), Sutter, Joss (64. Tosetti); Castroman, Bigler (78. Chihadeh), Stillhart, N. Hefti; Sorgic, Rapp.



Xamax: Walthert; Neitzke, Oss, Djuric; Di Nardo; Gomes, Corbaz (89. Xhemajli), Doudin (66. Mveng), Seydoux; Nuzzolo (87. Haile-Selassie), Seferi.



Bemerkungen: 51. Pfostenschuss Rapp. - 73. Gelb-Rot Seferi. 79. Gelb-Rot Di Nardo.