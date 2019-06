Tränen im Milliarden-Spiel

Es ist das Spiel der irrwitzigen Zahlen. Der Enthüllungen über Masslosigkeit und Gier. Der skrupellosen Funktionäre.

Es ist das Spiel von schwindelerregenden Summen. Und von Geld aus staatlichen Kassen. Von randalierenden Fans. Von Ausschreitungen. Von der Entfremdung. Vom Hype. Von Macht. Von Korruption. Und Skandalen. Von Steuerbetrug. Und Wettbetrug. Von ethischen Werten, die nichts mehr zählen. Und immer noch auch von Rassismus. Von Nationalismus. Und TV-Zuschauern, die inzwischen wichtiger sind als jene in den Stadien. Von nur noch Kommerz. Und Verlogenheit. Und Lügen. Von dunklen Mächten.

Der Fussball liefert so vieles, das uns eigentlich abwenden lassen müsste vom schönen Spiel mit dem Ball.

Und dann gab es in den vergangenen Tagen diese Bilder, die das Gegenteil zeigen. Die uns vor Augen führen: Menschen sind nicht einfach nur Ware, und der Sport nicht einfach ein Produkt.

Es sind Bilder von weinenden Menschen. Spielern, die weinen, Fans, die weinen, ganze ­Stadien in Trauer. Spieler, die viele Millionen verdient haben – nicht alle, aber einige sehr viele, unverschämt viele –, die in diesem Moment aber nicht an das grosse Geld denken, die nur wissen, es geht etwas zu Ende, es wird nie mehr sein, wie es war. Die ahnen, es kommt vielleicht eine tiefe Leere, ein Loch.

Es sind Bilder des Abschieds.

Ob Franck Ribéry auf dem Balkon des Rathauses in München, er musste minutenlang getröstet und in die Arme genommen werden. Ob Steve von Bergen in Bern. Ob Alain Nef in Zürich. Ob Tranquillo Barnetta in St. Gallen. Oder ob Daniele De Rossi in Rom, der ewige Römer, 18 Jahre und nur immer in diesem Club, «Danke Daniele, niemand wird uns mehr lieben als du» schrieben die Fans ihrem Capitano auf ein Plakat, es regnete im Olimpico, und alle waren nass und nicht nur wegen des Regens. Alle gingen. Ausser Von Bergen und Barnetta, die für sich entschieden haben, wären sie lieber noch länger am gleichen Ort geblieben, alle sind älter als 35.

Sie wollten nicht aufhören. Und die Zuschauer wissen, dass es immer weniger gibt, die so lange einem Club treu bleiben. (Tages-Anzeiger)