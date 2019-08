Traumtor von hinter der Mittellinie

Spitzenkampf in der ecuadorianischen Fussballmeisterschaft zwischen Tabellenführer Macara und Verfolger Universidad Catolica. Der Leader muss auswärts antreten und geht bereits nach sieben Minuten in Führung. Mit einem Treffer der Marke Extraklasse.

Leonel Quinonez reagiert bei einem Freistoss in der eigenen Platzhälfte am schnellsten und überrascht so alle auf dem Rasen und auf den Zuschauerrängen. Der 26-jährige Verteidiger hämmert den Ball aus rund 60 Metern und über den gegnerischen Goalie ins Netz.

Macara gewinnt die Partie am Schluss 3:1. Mit diesem Sieg hat der Leader seinen Vorsprung in der Tabelle auf Universidad Catolica auf fünf Punkte ausgebaut. (heg)