Ulreichs fataler Aussetzer

Die Bayern kommen selbstbewusst aus der Kabine. 1:1 steht es, ein Tor brauchen sie in den nächsten 45 Minuten, um im Bernabéu die Verlängerung zu erzwingen. Sie sind sich sicher, dass das gegen dieses Real möglich ist. Haben sie in der ersten Halbzeit nicht schon nach wenigen Minuten getroffen? Und sowieso: Haben die Königlichen nicht mehrmals defensive Schwächen offenbart vor dem Seitenwechsel?

Die Bayern kommen also selbstbewusst aus der Kabine. Sie führen den Anstoss aus, lassen den Ball durch die eigene Defensive zirkulieren, die Spanier setzen zum Pressing an, bis Tolisso nur noch eine Anspielstation sieht: Sven Ulreich. Der Goalie macht ein paar Schritte aus dem Tor, geht mit den Händen zum Ball, ehe er realisiert, dass er ihn nicht aufnehmen darf. Er versucht, noch irgendwie mit dem Fuss zu klären. Vergeblich. Ulreich, der in den vergangenen Monaten so oft gelobte Neuer-Ersatz, verfehlt den Ball, Real-Stürmer Benzema braucht nur noch aus vier Metern einzuschieben. 2:1 für Madrid, erst 20 Sekunden sind gespielt nach Wiederanpfiff.

Es ist am Ende der eine Fehler zu viel, Bayern scheitert wie im Vorjahr an Real Madrid. (TA)