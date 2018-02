Und jetzt ist es halt Jacobacci

Im November fragte sich Christian Constantin selbst noch: «Christian, ist nicht die Zeit gekommen, etwas anderes zu machen?» Und er sagte: «Es nervt, für ­alles Schlechte verantwortlich zu sein.»

Es ist seither nicht besser geworden für ihn und seinen FC Sion. Im Gegenteil, es ist noch schlechter geworden, vor allem seit dem Wiederbeginn der Meisterschaft. Die direkten Konkurrenten gewannen, Luzern, Thun, Lugano, nur Sion verlor, 1:3 daheim gegen GC. Darum liegt es schon sechs Punkte hinter dem Zweitletzten der Super League.

Und darum hat Constantin nur zwei Tage später gehandelt und Gabri als Trainer abgesetzt. Was hat er in dieser Lage denn auch sonst tun können, der Schreck der Trainer? Das Gute für ihn ist, dass er immer wieder einen findet, der verzweifelt oder furchtlos genug ist, sich seinen Launen auszusetzen.

Jetzt ist es halt Maurizio Jacobacci. Auch er war schon einmal in dieser Rolle tätig, Anfang 2008 für zweieinhalb ­Monate. Diesmal hat ihn Constantin vom U-21-Coach zum Cheftrainer befördert, weil er ihm angesichts des Walliser Flächenbrandes zutraut, den Feuerwehrmann zu spielen.

Constantin trug schwer an der Cupfinal-Niederlage

Vor einem Jahr hiess der Trainer im Wallis noch Peter Zeidler. Dann musste er gehen, weil die Mannschaft schwächelte und Constantin die Erfüllung des Traums vom 14. Cupsieg akut gefährdet sah. Er vertraute Sébastien Fournier und wurde enttäuscht, weil der Final gegen Basel 0:3 verloren ging. Für ihn war das mehr als nur eine Niederlage, es war ein Tiefschlag, weil im Wallis eine wunderbare Serie von Cupsiegen zu Ende ging. Daran trug Constantin schwer.

Im Sommer holte er Paolo Tramezzani aus Lugano und schüttete ihn mit Lob zu. Tramezzani schied im ersten Anlauf in der Europa League aus, auch im Schweizer Cup früh, und nach zwölf Meisterschaftsrunden war er am Ende, er war wegen der schweren Erkrankung seiner Frau nicht fähig gewesen, sich richtig auf seinen Beruf zu konzentrieren. Constantin erlöste ihn und grub bei der U-19 des FC Barcelona Gabri aus. Der war einmal Spieler bei Sion gewesen. Mit ihm verband Constantin den Traum vom Fussball à la Barcelona.

Auf so eine Idee muss einer zuerst auch kommen. Die nötige Fantasie dafür hat Constantin immerhin. Nur wird daraus bei ihm schnell ein Irrtum, und Irrtümer begleiten seine Trainersuche in seinen insgesamt 20 Jahren als Präsident. Gabri war seine 47. Wahl. Das sagt zumindest die Statistik, die nicht ganz so einfach zu führen ist bei der Handlungsschnelligkeit eines Constantin.

32 Spieler in der Super League im Einsatz

Gabri verlor in den ersten drei Spielen gleich zweimal 1:5, in Bern und in ­Basel. Er strich danach mit dem Segen des Präsidenten sieben Spieler aus dem Kader. Sion blieb ein wilder Haufen. Bis Ende Jahr kamen 32 Spieler in der Super League zum Einsatz. Um Gabi zu helfen, kam Constantin auf die nächste abstruse Idee. Er schickte sein Personal zu Beginn der Vorbereitung für vier Tage nach Frankreich, um es militärisch zu drillen. Nur bessere Fussballer hat das aus ihnen nicht gemacht. Sion trat am Sonntag gegen GC so auf wie meistens diese Saison: Es lud den Gegner zum Toreschies­sen ein. «Es ist so einfach gegen uns», ­lamentierte Constantin. Mit Gabri gewann Sion in acht Spielen vier Punkte. Das sagt alles über seine 100 Tage im Wallis. Über die Spieler. Und über Constantin, der im Wallis für alles verantwortlich ist, auch den Misserfolg.

400 000 Franken zahlt Constantin ­jeden Monat, um Sion zu finanzieren. Insgesamt kommt er auf mehr als 70 Millionen. Ein Abstieg in die Challenge League würde es für ihn kaum billiger machen, denn wer hat schon Lust, im Wallis einem zweitklassigen Verein zu helfen, wenn er schon einem erstklassigen Verein nicht hilft? Und wie teuer eine Saison der Challenge League sein kann, wenn man gleich wieder aufsteigen will, hat der FC Zürich mit seinem 20-Millionen-Budget vorgemacht.

Nun also Jacobacci, einer, der mit seinen 55 Jahren vieles gesehen hat. Als Spieler war er an elf Orten tätig, als Trainer ist Sion seine zwölfte Station. Seine Bilanz beim ersten Versuch im Wallis ist ziemlich trostlos und weist acht Punkte in neun Spielen aus. Die zweite Chance bekommt er nun, weil er Constantin mit seiner Arbeit bei der U-21 überzeugt hat.

Am Samstag debütiert Jacobacci in Lugano, ja, Lugano. Da war es, wo sich Constantin am Abend des vergangenen 21. September seine Ausfälligkeiten gegen Rolf Fringer leistete, die ihm eine Sperre von 14 Monaten und eine Busse von 100 000 Franken einbrachten. (Beides ist inzwischen reduziert worden, die Sperre auf 9 Monate, die Busse auf 30 000 Franken.) Das war das Ereignis, das ihn später als Bilanz von 2017 sagen liess: «Das Einzige, was mir Vergnügen bereitet hat, war der Tritt in den Hintern von Fringer. Das ist der Wahnsinn.» (Tages-Anzeiger)