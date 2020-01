Und wieder verhunzt der BVB ein Weihnachtsgeschenk

Zu Tausenden hängen sie an der Wand, ganz frisch, seit noch nicht einmal 48 Stunden. Und schon sind sie völlig überholt. Sie hätten BVB-Fans eine Freude machen sollen, diese Posterkalender. Zwölf Seiten, für jeden Monat eine, jeweils mit einem grossen Bild eines Dortmund-Fussballers. Eigentlich ein gutes Geschenk für den Anhänger. Nur: Je leidenschaftlicher dieser ist, desto frustrierter schaut er auf das Januar-Foto – sofern nicht schon auf Februar umgeblättert wurde. Denn Julian Weigl, der Star auf dem ersten Bild, trägt mittlerweile das Shirt von Benfica Lissabon. Am 2. Januar verkaufte ihn der BVB nach Portugal, nun ist er Teamkollege von Haris Seferovic. Und das erste Bild des Posterkalenders bereits Altpapier. Schon wieder.

