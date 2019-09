Vermisste Kinder gefunden – mit Hilfe von Fussballclub

Vorbild Musik – oder: Wie die Rockband Soul Asylum den Fussballclub AS Roma inspirierte. Hatte die amerikanische Musikgruppe 2010 «YouTube» und ihr Musikvideo zu «Runaway Train» als Plattform genutzt, verbreiteten die Italiener die Nachrichten auf den sozialen Medien. Das Ziel war dasselbe: dass vermisste Personen wieder auftauchen.

Noch im Sommer 2018 verkündete die AS Roma Neuverpflichtungen mit witzigen Videos. Doch dieses Jahr setzten sich die Römer für einen guten Zweck ein: Anstatt jeweils nur die Ankunft eines neuen Spielers zu verkünden, zeigte die Roma gleichzeitig Bilder von vermissten Kindern.

The young girl is the second Kenyan child featured in #ASRoma & @missingchild_ke's social campaign to have been reunited with their family.



She was one of 12 kids from all over the world featured in the video to announce @ChrisSmalling.



We pray the other 11 will be found.???? pic.twitter.com/Gg9kXbsfxt