Von ManCity zu GC – und jetzt Spitzenpolitiker

Das Wort erhält der Abgeordnete, der ganz vorne sitzt. Der Mann mit Anzug und Krawatte hat Akten und ein Mikrofon vor sich. Es geht in der Debatte um die Rechte der Kinder, um ihren Schutz und die Bedeutung des Sports. Und darum schaltet sich nun dieser Politiker ein mit einer Forderung an die Regierung. An den Schulen, sagt er, brauche es eine bessere Infrastruktur, mehr Turnhallen, er wünscht sich Investitionen in neue Fitnesscenter und Schwimmbäder, «für die Entwicklung der Kinder ist das dringend nötig».

Er braucht nicht laut zu werden, um Beachtung zu finden. Er ist Michail Kawelaschwili. Und ihn kennt man nicht erst, seit er 2016 ins Parlament eingezogen ist. Er war einmal Fussballer, Nationalspieler und im Ausland tätig. Wer das schafft, ist im Land automatisch eine Berühmtheit.

«Ich bin ein Zürcher»

Als Kawelaschwili fertig geredet hat, erhebt er sich, verlässt den Saal und zieht sich für ein paar Minuten zurück in sein Büro. Durchatmen. «So läuft das jetzt», sagt der 47-Jährige und wirkt ganz zufrieden. Er hat an einem langen Sitzungstisch Platz genommen, im Hintergrund stecken zwei Fahnen in einer Halterung, eine von Georgien, eine der EU, und man stellt sich das Bild vor: wie Kawelaschwili hier Leute empfängt, sich vor die Fahnen stellt, Hände schüttelt und in die Kameras lächelt.

Kawelaschwili, der Politiker in der ersten Reihe. Vorsitzender des Departements Jugend und Sport von Georgien, gewählt bis 2020. Was für eine Karriere. Was für eine Verwandlung.

Kawelaschwili ist ein kommunikativer Mensch, jene, die ihn von früher kennen, würden sagen: Er ist kommunikativ geworden – in der Schweiz war er als Fussballer eher schweigsam und verschlossen. Er kam 1997 von Manchester City zu GC, zwei Jahre später wechselte er über die Geleise zum FC Zürich. Adliswil und Horgen waren seine Wohnorte, er liebte die Stadt und sagt heute mit einem feinen Lächeln: «Ich bin ein Zürcher.» Und wer das sein will, spricht deutsch. Manchmal streut er einen Dialektausdruck wie «bitzeli» ein.

Er staunt über den Chauffeur

Mit GC wurde er 1998 Meister, mit dem FC Zürich 2000 Cupsieger; das GC von damals war geprägt von starken Individualisten, der FCZ hatte für ihn eher etwas Familiäres. Als er das erste Mal Zürichs Assistenztrainer Urs Schönenberger hinter dem Steuer des Mannschaftsbusses sitzen sah, traute er seinen Augen nicht. Einer der Trainer als Chauffeur? «Wo gibt es so etwas?», sagt er und lacht laut auf.

Überhaupt, die Zeiten von damals. Er hat Aufstellungen präsent und Ergebnisse, wie ein Reporter kann er nacherzählen, wann und wo er seine vielen Treffer erzielte. Nur ein Problem hat er: Von den meisten hat er keine TV-Bilder. «Ich kann meinem 17-jährigen Sohn gegenüber noch so sehr behaupten, dass ich oft getroffen habe: Er glaubt mir nicht, wenn er es nicht selber sieht», sagt Kawelaschwili.

2006 glaubte er noch, der Trainerberuf wäre etwas ihn. Hinter ihm lagen Jahre als Profi im Ausland, vor allem in der Schweiz. Nach GC und dem FCZ zog er nach Luzern, weiter zu Sion, er war in Aarau und zum Schluss in Basel, als der Trainer dort noch Christian Gross hiess. In Tenero absolvierte er einen Lehrgang und erwarb sein erstes Trainerdiplom.

Bilder: Fussball in Georgien

Gleichzeitig wuchs in Kawelaschwili das Bedürfnis, Verantwortung in seiner Heimat im Südkaukasus zu übernehmen. Als er noch kein politisches Amt hatte, hielt er mit seinem Urteil nicht zurück und wies auf Missstände hin. Er wagte auch zu sagen, was ihm an der Politik von Staatspräsident Michail Saakaschwili missfiel. Freunde hätten ihn zwar gewarnt: «Achtung, Kawa, du musst etwas bremsen, sonst wird es gefährlich für dich.» Aber das hat ihn noch nie gekümmert: «So funktioniere ich nicht. Ich habe keine Angst, mich zu äussern.»

2012 entstand das Parteienbündnis Georgischer Traum, initiiert vom schwerreichen Unternehmer Bidsina Iwanischwili, der das Ziel hatte, Saakaschwili zu stürzen – und das auch erreichte. Der Gruppierung schlossen sich prominente Namen an, auch berühmte Fussballer wie Kacha Kaladse, Lewan Kobiaschwili oder eben Michail Kawelaschwili. Kaladse, von 2001 bis 2010 Verteidiger bei Milan, ist heute Bürgermeister von Tiflis; Kobiaschwili, 16 Jahre in der Bundesliga aktiv, ist mit 100 Länderspielen Rekord-Nationalspieler und seit Oktober 2015 Präsident des Fussballverbandes; und Kawelaschwili hat für Georgien 45 Länderspiele absolviert.

«Wir haben vieles, was die Schweiz auch hat»

Als Politiker steht er für Demokratie ein, für freie Meinungsäusserung, und sein besonderes Anliegen ist die Förderung der Jugend. Er wirbt auch für Georgien, dafür, dass Touristen die Schönheiten entdecken. «Wir haben vieles, was die Schweiz auch hat: Berge, Seen, Natur, guten Wein, schöne Städte», sagt er, «bei uns scheint sehr oft die Sonne. Und die Menschen sind positiv, offen, warmherzig, gastfreundlich, auch wenn viele von ihnen nicht viel haben. Das ist vielleicht einer der Unterschiede zu den Schweizern, die manchmal Probleme da finden, wo es keine hat.»

Geblieben ist Kawelaschwili bei aller politischen Hingabe ein leidenschaftlicher Fussballer. Als die WM in Russland lief, war er Experte im nationalen Fernsehen und Spezialist, wenn es um die Schweiz ging. «Auch ein Fan», fügt er an, «für mich ist diese Mannschaft die wohl beste in der Geschichte der Schweiz.» Bestens informiert ist er auch über alles, was in der Super League passiert. Dank Internet, dank Freunden, die ihm Nachrichten schicken.

Hoffen auf das Publikum

Morgen Samstag aber ist Kawelaschwili ganz Georgier, wenn seine Landsleute zum Start in die EM-Qualifikation 2020 die Schweiz empfangen. Er hofft, dass in der Dinamo-Arena von Tiflis eine Atmosphäre herrschen wird, die dem Gegner «ein bisschen Eindruck macht». Qualitativ habe Georgien zwar noch nicht das Niveau der Schweizer, die Auswahl an guten Spielern ist noch zu gering. Aber er glaubt, dass sich das ändern wird, weil im Verband neue Kräfte wirken. «Unter Kobiaschwili und Vizepräsident Alexander Iaschwili ist schon einiges passiert», sagt er, «und es wird sich sehr viel tun.»

Er bietet Unterstützung an, wenn er um Rat gefragt wird. Ansonsten kümmert er sich um politische Angelegenheiten. Er ist ein Mann der Öffentlichkeit, nicht nur, wenn im Parlament debattiert wird. «Wenn es da draussen zu einem kleinen Unfall kommt und ich zufällig in der Nähe bin», sagt er und deutet auf die Strasse, «dann kommen die beiden Automobilisten zu mir und sagen: Wie lösen wir das jetzt?»

Kawelaschwili stört das nicht. So ist das halt im neuen Leben des ehemaligen Fussballers. (Tages-Anzeiger)