Vor lauter Verblendung in den Abgrund gestürzt

Das Warten war lange und quälend, es suggerierte Hoffnung, wo eigentlich keine mehr war. «Es hat sich noch nicht erledigt», rief Uli Forte seinen Spielern bei GC Woche für Woche ins Gedächtnis. Seit gestern Abend um 17.51 Uhr braucht er ihnen nichts mehr vorzugaukeln. GC steht als Absteiger aus der Super League fest und verschwindet in die Challenge League. Der Auftritt in Luzern ist der letzte Sargnagel.

Es hat schon andere Vereine sportlich derart getroffen, selbst Weltvereine, Manchester United oder Juventus. Und doch ist es eine seltsame Vorstellung, dass GC nächste Saison in der Schweiz übers Land tingelt: als Riese unter Kleinen, als Club mit grosser Geschichte, mit 27 Meistertiteln, 19 Cupsiegen und europäischen Glanzstücken.

Was diese Geschichte angeht, hat keiner leidenschaftlicher darüber berichtet als der frühere Spieler Ricardo Cabanas. 20 Sekunden dauerte 2011 seine Tirade gegen den Schiedsrichter nach einem Spiel gegen Luzern, 20 Sekunden voller Ausrufezeichen: «Das ist GC! Rekordmeister! Was meinst du, wer du bist, hä? Rekordmeister! Das ist die Super League des Rekordmeisters! Eine Institution, he! Ein wenig Respekt!»

Der Abstieg der Grasshoppers hat nicht erst in diesem Frühjahr begonnen, nicht erst in dieser Saison. Er hat es schon viel früher, vielleicht schon im Sommer 2004, als die Wirtschaftsgrössen Rainer E. Gut und Fritz Gerber nach fünf Jahren letztmals die tiefroten Rechnungen beglichen.

Danach taten die Grasshoppers noch immer so, als könnten sie sich leisten, was sie ausgeben. Sie bezogen ein Trainingsgelände, das zum Klumpen am Bein werden sollte, sie setzten all die Jahre ihren Namen ein, um auf Pump zu leben. Sie träumten gross wie Roger Berbig 2007, in drei Jahren wollten sie wieder um den Titel spielen, verkündete er als neuer Präsident. Oder wie Stephan Anliker, der noch Anfang 2016 von alten Meisterträumen und neuen Finanzmitteln schwadronierte.

Fünf Jahre war er Präsident, bis er sich am vergangenen 25. März abgekämpft und angeschlagen vom Amt zurückzog; seither ist er nur noch Grossaktionär. Im Ohr musste ihm hallen, was ihm Erich Vogel und Reinhard Fromm über die Jahre nachgerufen hatten. Vogel, der frühere Macher, nannte ihn «den schlechtesten Präsidenten seit 1949», und Fromm, immerhin der Hauptsponsor, sah ihn als Firmenführer «total überfordert».

Anlikers Name steht für den Zerfall

Die Bilanz Anlikers ist verheerend, denn zu seiner Bilanz gehört, dass sein Name für den Zerfall einer Institution steht. Er hat viel gewollt und viel eigenes Geld gegeben. Etliche Millionen, um den Club am Leben zu halten. Allein drei Millionen waren es Anfang dieses Jahres. Und damit GC diese Saison überhaupt zu Ende spielen konnte, waren weitere drei Millionen von Peter Stüber nötig, dem zweiten Aktionär, der nach dem Rückzug von Heinz Spross übrig geblieben ist. Spross, GC über Jahrzehnte verbunden, verabschiedete sich im Winter, weil er nicht mehr länger zahlen wollte.

Das Fatale an Anlikers Tätigkeit war, dass er auf die falschen Leute setzte. Er führte gerne aus der Distanz, aus Langenthal. Zwischendurch markierte er wohl den Chef und desavouierte sein Personal öffentlich, wie Axel Thoma (Sportchef), Roland Klein (Vizepräsident) oder Murat Yakin (Trainer). Ansonsten liess er seine Vertrauten machen, angefangen bei Verwaltungsrat Georges Perego und CEO Manuel Huber.

Die Grasshoppers begannen nicht erst unter Anliker zu taumeln. Das hatten sie vorher bereits getan. Im Frühjahr 2011 lagen sie noch acht Runden vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz. Die Saison darauf überstanden sie nur dank der Abstürze von Sion (36 Punkte Abzug) und Xamax (Konkurs). Schon damals erklärte der frühere Basler Präsident René C. Jäggi den Zürcher Fussball zum «Sanierungsfall» (und schloss den FCZ ein).

Unter André Dosé gab es danach noch einen Ausreisser nach oben, mit dem Cupsieg und dem zweiten Platz 2013. Dann wurde der ehemalige Swiss-Chef als Präsident von Anliker abserviert, er soll zu viel Geld ausgegeben und zu wenig Geld gebracht haben.

Anliker bewies in den folgenden fünf Jahren eindrücklich, dass er es nicht besser konnte. Auch unter ihm wurden Jahr für Jahr 20 Millionen Franken verschleudert. Vielen ist es dank diesem Geld gut gegangen, leitenden Angestellten, Trainer, Spielern, nur dem Verein nicht. Der alte Präsident muss sich vorwerfen lassen, die Gefahren nie richtig erkannt zu haben. Als Roland Klein als neuer Verwaltungsrat einen Bericht zur Lage des Vereins vorlegte, schuf er sich damit intern Feinde, angefangen bei Perego und Huber. Wenige Monate später warf ihn Anliker mit der Begründung raus, er habe die Kompetenzen überschritten.

Was für eine Verschwendung!

Eineinhalb Jahre ist Kleins Bericht alt. Er legte die Verschwendung offen, die fast System zu haben schien: den aufgeblasenen Apparat schon im Nachwuchs, die überrissenen Löhne für Allerweltsspieler wie Lucas Andersen (692'000 Franken), Marco Djuricin (470'000 Franken) oder Ridge Munsy (290'000 Franken), die Gehälter für Huber (270'000 Franken plus diverse Extras) oder für Mathias Walther, den entlassenen Sportchef (290'000 Franken plus diverse Extras).

Anliker bestritt diese Zahlen stets vehement. Nur eines kann er nicht dementieren: dass GC unter ihm finanziell und sportlich Misswirtschaft betrieb. Dass der CEO und der letzte der vielen Sportchefs den Eindruck machten, als würden sie auch eigene Interessen verfolgen. Und Klein mit seiner Analyse nicht so falschlag.

Sportchefs kamen und gingen unter Anliker, Trainer auch und Spieler erst recht, 167 waren es in seiner fünfjähriger Amtszeit. Nicht viele waren richtig gut, waren wie Munas Dabbur, Kim Källström oder Heinz Lindner. Bei den meisten stellte sich die Frage, was sich die Verantwortlichen bloss gedacht hatten.

Die Transferbilanz von Huber, der nicht nur CEO war, sondern zwischendurch auch Sportchef, ist miserabel. Und jene von Walther kein wenig anders. Nur schon die Personalentscheide im vergangenen Winter geben ein düsteres Bild seiner Arbeit wieder. Yoric Ravet und Caiuby wurden allen voran geholt, um die Mannschaft vom Tabellenende wegzuführen. 1 Million Franken kostete das Vergnügen insgesamt, sie für ein halbes Jahr von den Ersatzbänken Freiburgs und Augsburgs auszuleihen. Beide sind durchgefallen.

Für die Verblendung steht auch Thorsten Fink. Kaum war er als Trainer auf dem Campus, bekannte er, dass er eigentlich lieber wieder beim FC Basel sein würde. Und als er einmal da war, redete er nur von der Europa League. Selbst Ende Februar behauptete er noch, der Verein sei hervorragend aufgestellt, und wer immer nächste Saison Trainer sei, bekomme eine gute Mannschaft. Vielleicht musste er für sein Gehalt von monatlich 44'000 Franken so reden.

Wenig später war Fink entlassen und Walther auch. Die Führung kam auf die Idee, Tomislav Stipic als Nachfolger zu holen. Die Idee war so abstrus wie Stipic wunderlich. 33 Tage dauerte der Laborversuch mit dem überforderten Trainer. Stephan Rietiker beendete ihn.

Rietiker ist seit gut sechs Wochen der Präsident mit der Seele des Sanierers. Er hat an allen Ecken und für viel Geld Berater eingestellt, die ihm helfen sollen, die Scherben aufzukehren. Er hat viel zu tun. Und nur ein Ziel: GC sofort wieder in die Super League zurückzubringen. Dafür möchte er von den Aktionären die Zusage, mit einem Budget von 20 Millionen planen zu können.

