Warum dauert das beim FC Basel so lange?

Seit Tagen wird über einen Trainerwechsel beim FC Basel spekuliert. Trotz Cupsieg und Platz 2 in der Meisterschaft scheint die Clubleitung zum Schluss gekommen zu sein, dass Marcel Koller nicht der richtige Mann für die Zukunft ist. Als möglicher Nachfolger soll Patrick Rahmen auf den Zürcher folgen. Der Aarau-Trainer ist nicht abgeneigt, das Team zu übernehmen, traf sich über Pfingsten zu ersten Gesprächen mit dem FCB. Am Dienstag wurden die Verhandlungen konkretisiert. Eine offizielle Bestätigung liegt aber noch nicht vor. Wird dieses «Rahmen-Abkommen» wie das in der Politik zur Hängepartie?

Es harzt an Details. Laut Informationen von dieser Zeitung kommt der 50-jährige Basler nicht ohne klare Vorstellungen. Rahmen soll bezüglich des Kaders Bedenken vorgebracht haben. Zum Beispiel: Der Abgang von Marek Suchy und wie man drohenden Verlusten von Eder Balanta, Jonas Omlin oder Silvan Widmer entgegnen würde. Auch an Rahmen ist die Information nicht vorbeigegangen, dass Präsident Bernhard Burgener 20 Millionen Franken sparen muss. Es ist anzunehmen, dass sich Rahmen nicht naiv auf ein Abenteuer einlassen will, das von vornherein aussichtslos ist. Das spricht für ihn.

Rahmen am Dienstag beim Trainingsauftakt?

Aber Strellers Wertschätzung für Rahmen ist kein Geheimnis. Schon 2017 gehörte er zu den Favoriten des Basler Sportdirektors, ehe Raphael Wicky, der damalige U-21-Coach, den Vorzug erhielt. Es hiess sogar, Rahmen habe eine mündliche Zusage erhalten. Als Wicky im Sommer 2018 gehen musste, kursierte der Name Rahmen abermals unter den Topkandidaten, allerdings hatte er kurz zuvor beim FCA unterschrieben.

Über dem Joggeli-Turm sieht man noch keinen weissen Rauch aufsteigen. Es eilt auch noch nicht so sehr wie der EU-Kommission aus Brüssel, die den Schweizer Bundesrat unter Druck setzt. Denn Basel bittet erst am Dienstag zum Trainingsauftakt. Dann soll Patrick Rahmen sein erstes Training leiten. Und wenn nicht alles schiefläuft, wird er das auch machen. Ein Zurück gibt es für die Clubverantwortlichen des FCB sowieso kaum mehr. Denn wie die «NZZ» schrieb: «Mit jedem Tag, an dem der FCB auf eine Bestätigung verzichtet, wird Koller ein Stückchen mehr demontiert.»

(ete)