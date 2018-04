Was Fink bringt

Das Haupthaar etwas weniger steil aufgestellt, der Bart länger als damals, als er in ­Basel zweimal Meister geworden ist. Aber die gesunde Bräune, die trägt Thorsten Fink immer noch, als er sich nach sechseinhalb Jahren in der Schweiz zurückmeldet. Und klar, ein «Grüezi» hat der 50-jährige Deutsche auch noch drauf, als er um 14 Uhr den stickig-warmen Presseraum auf dem Campus der ­Grasshoppers betritt.

Das ist er also, der vierte Trainer, der GC in dieser Saison betreuen wird, der den Club in den ausstehenden fünf Runden vor dem Abstieg retten und ihn danach in eine bessere Zukunft führen soll. Die Verantwortlichen haben in den letzten Jahren schon manchen Heilsbringer mit warmen Worten willkommen geheissen. Meist wurde reichlich schnell aus dem vermeintlich richtigen der kreuzfalsche Mann. Da stellt sich die Frage, warum jetzt alles besser werden soll. Anders gefragt: Was bringt Fink?

Weiss Fink überhaupt, worauf er sich da einlässt?

Doch, doch, Thorsten Fink hat in den letzten Tagen schon auch Schweizer ­Medien konsumiert und weiss also, dass im Verein ein Machtkampf tobt, der sehr öffentlich ausgetragen wird. Aber offensichtlich haben ihn Präsident Stephan Anliker, CEO Manuel Huber und Sportchef Mathias Walther im direkten ­Gespräch davon überzeugt, dass jetzt ­alles gut wird bei GC.

Lange überlegt hat sich Fink den Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung nicht. «Zwei Tage» hätten die Diskussionen gedauert, sagt er, «das ging ruckzuck». Dass diese kurzen Vertragsverhandlungen nicht an die Öffentlichkeit durchsickerten, wertet Fink als Zeichen dafür, dass bei GC nun professionell und ohne Lecks gearbeitet wird. Nachdem zuletzt sogar Verträge von Spielern und Führungskräften durch die Medien gewandert sind, ist das vielleicht eine ­ etwas optimistische Sicht der Dinge.

Dass Fink so schnell überzeugt war von GC, dürfte auch daran liegen, dass er Walther bereits kennt. Der heutige GC-Sportchef hat Fink einst in Basel eine Woche als Stagiaire begleitet und sagt über seinen neuen Trainer: «Ich kenne ihn menschlich gut.» Seine Spieler glaubt Fink auch schon beurteilen zu können. Er hat die letzten drei Partien geguckt und sagt: «Wenn ich das Risiko eingehe, so einen Traditionsclub so kurz vor Saisonende mitten im Abstiegskampf zu übernehmen, muss ich wohl überzeugt sein von der Qualität, oder?»

Wird Fink in den Machtspielen bei GC mitmischen?

Es ist der vierte und letzte Punkt, der auf Walthers Kriterienliste für die Trainerwahl steht. Aber als ihn der Sportchef erwähnt, wird seine Stimme unwillkürlich lauter und fester. GC habe einen Trainer gesucht, der «es schätzt, dass die Dinge in einer professionellen Struktur an der richtigen Stelle sind». Das kann nichts anderes heissen, als dass er einen ­Trainer will, der es akzeptiert, wenn mit Sportchef und CEO zwei andere für die langfristige Ausrichtung des Clubs zuständig sind. Und der nicht die totale Mach ­anstrebt, wie das Finks Vorgänger Murat Yakin vorgeworfen wird.

Fink kennt diese Ausgangslage. 2009 folgte er in Basel auf Christian Gross, der wie Yakin äusserst machtbewusst agiert hatte. Und auch der FCB wollte einen Trainer, der sich weniger in die Vereinspolitik einmischt. Fink ist zwar ­meinungsstark. Im Alltagsgeschäft aber arrangierte er sich in Basel damit, dass die grossen Linien in der Transfer- und Nachwuchspolitik von anderen Club-­Exponenten geprägt wurden, während er sich um die Entwicklung der zur Verfügung gestellten Spieler kümmerte.

Warum sollte sich Fink länger halten als seine Vorgänger?

Als er im Oktober 2011 von Basel loszog, um die grosse, weite Fussballwelt zu erobern, da wählte Fink den vielleicht einzigen Fussballclub der Welt, der eine noch komplexere Führungsstruktur besitzt als GC: den Hamburger SV mit all seinen Irrungen und Wirrungen.

701 Tage hielt sich Fink – seit 2007 hat sich kein anderer länger als Trainer beim HSV behauptet. Das spricht für Finks Fähigkeit, auch in einer Umgebung arbeiten zu können, in der sich verschiedene Strömungen in der Führung immer wieder gegenseitig bekämpfen. Er selbst sagt: «Zwei Jahre bei einem Verein kann man heutzutage sicher als Erfolg werten.» Der Blick auf die Liste der Trainer in der Super League gibt ihm recht. Nur einer ist länger als 700 Tage im Amt (siehe Statistik).

Ist Fink die Garantie, dass die Grasshoppers nicht absteigen?

In Basel brauchte Fink eine längere ­Anlaufzeit, bis die Resultate stimmten. In seiner Anfangszeit beim HSV aber ­gelang es ihm, ein verunsichertes Team innert kürzester Zeit zu stabilisieren. Als er kam, lag Hamburg auf dem letzten Platz. Unter Fink folgten neun Spiele ohne Niederlage. In den ersten fünf ­Partien wurden acht Punkte gewonnen. Mit diesem Schnitt in den letzten Runden der Super League könnte GC den Abstieg verhindern.

Fink ist nicht der klassische Rettungstrainer, der seine Spieler für ein paar Matches scharfmacht. Aber er kann sie mit seiner jovialen und offenen Art für sich und seine Ideen gewinnen. Das ist es wohl, was Walther meint, als er feststellt, er habe bei der Trainersuche einen «Spagat» machen müssen: «Wir brauchten einen Trainer, der sofort wirkt, der den Club aber auch nachhaltig entwickeln kann.»

Sprich: Fink soll jetzt erst mal seine Fähigkeiten als Seelenmasseur einsetzen. Und sich dann, wenn die Grasshoppers gerettet sind, ab Sommer vermehrt um einen Spielstil kümmern, der die Leute begeistert. Und Fink wäre nicht Fink, wenn er nicht ein relativ bekanntes Vorbild für den von ihm angestrebten Fussball nennen würde: «Real Madrid kann auch mal hinten reinstehen und Konter fahren. Aber ihr Stil insgesamt wird als attraktiver Offensivfussball wahrgenommen.»

Was passiert, wenn GC trotz Fink absteigt?

Sportchef Mathias Walther weigert sich bei der Vorstellung des neuen Trainers standhaft, über die Pläne des Clubs für einen Gang in die Challenge League zu sprechen. Lieber spricht er davon, dass die Begeisterung der Spieler für Fink vielleicht dabei helfen kann, einige ­Profis über den Sommer zu halten, die sonst weitergezogen wären. Für Fink aber ist der Fall recht einfach. Seine Antwort auf die Frage, ob sein Vertrag auch in der zweithöchsten Schweizer Liga gilt, antwortet er: «Nein.»

Wollte Fink nicht eigentlich zurück zum FC Basel?

Doch. Und das gibt er auch ganz offen zu. «Der FCB hätte mich sehr gereizt, ­zumal mir mein Vertrag in Wien auch ­erlaubt hätte, nach Basel zu wechseln», sagt er, der im letzten Frühjahr in Basel bei der Nachfolge von Urs Fischer auf der Shortlist stand, «ich hätte dort mit Leuten gearbeitet, die mir menschlich nahestehen.» Hat aber nicht geklappt, weil Raphael Wicky den Zuschlag ­erhielt. So ist Fink bei den Grasshoppers gelandet und verspricht: «Ich identifiziere mich immer mit dem Club, bei dem ich arbeite. Das ist jetzt GC.» (Tages-Anzeiger)