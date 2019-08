Wedeln mit Ancillo Canepa – die neue Podcast-Folge

Verkehrte Welt bei der «Dritten Halbzeit»: Der Zürcher Thomas Schifferle versteht den FCB-Präsidenten Bernhard Burgener, der Basler Florian Raz verteidigt den FCZ-Besitzer Ancillo Canepa. Da bleibt dem Berner Fabian Ruch nur noch die Hoffnung auf ein Party-Boot in Belgrad.

Ausserdem: Was hat der FC Zürich mit einem kleinen Hund gemein? Ändert der FC Basel seinen Hashtag bald auf #zämmespare? Und wird Cédric Zesiger doch noch zum Lieblingsverteidiger von Thomas Schifferle?

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gerne beantworten. Schreiben Sie einfach in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast oder melden Sie sich auf Twitter bei @razinger.

Die Sendung kann auch auf Spotify oder bei Apple Podcasts gehört und abonniert werden.