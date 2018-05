Weiterer Rückschlag für St. Gallen

St. Gallen wurde in der 33. Runde der Super League für eine starke Leistung gegen den entthronten Meister Basel nicht belohnt. Der Tabellenvierte verlor zuhause nach anfänglicher Führung 2:4 und muss wieder um den Europacup-Platz bangen.



Nach fünf Niederlagen aus den vorangegangenen sechs Spielen trat St. Gallen wie verwandelt auf. Mit den Rückkehrern Tranquillo Barnetta als rechter Aussenverteidiger und Roman Buess in der Startelf boten die Ostschweizer dem seit acht Spielen ungeschlagenen FCB lange erfolgreich die Stirn, allerdings büssten sie in der Schlussphase für den Effort. Den Unterschied machten primär Mohamed Elyounoussi und Samuele Campo aus, die in der animierten Partie aus dem Basler Kollektiv herausragten. Elyounoussi war an allen Basler Treffern direkt beteiligt, Spielmacher Campo an zwei der vier.



Früher Führungstreffer



Roman Buess brachte St. Gallen nach schöner Vorarbeit von Barnetta in der 8. Minute mit seinem achten Saisontreffer in Führung. Kurz vor der Pause kamen die zunächst unterlegenen, aber mit zunehmender Spieldauer immer besser aufkommenden Basler zum Ausgleich. Luca Zuffi musste den Ball von Elyounoussi nur noch über die Linie drücken.



Nach dem Seitenwechsel nutzte Elyounoussi ein perfektes Zuspiel von Campo zur erstmaligen Gästeführung, ehe Runar Sigurjonsson mit einem platzierten satten Schuss aus 25 Metern noch einmal ausglich. Erst auf das 2:3, bei dem Campo seine starke Leistung mit seinem zweiten Torerfolg für die Basler krönte, hatte St. Gallen keine Antwort mehr parat. Mit seinem 13. Saisontreffer machte der eingewechselte Albian Ajeti in den Schlussminuten alles klar.



Platz 3 rückt in Ferne



Durch die vierte Niederlage in Folge verschlechterte sich St. Gallens Position im Kampf um Platz 3 weiter. Luzern hat nach seinem 2:0-Sieg gegen Lugano am Samstag nun vier Punkte Vorsprung. Der FC Zürich liegt auf Platz 5 noch drei Zähler hinter St. Gallen.



St. Gallen - Basel 2:4 (1:1)

15'594 Zuschauer. SR San.

Tore: 8. Buess (Barnetta) 1:0. 43. Zuffi (Elyounoussi) 1:1. 57. Elyounoussi (Campo) 1:2. 61. Sigurjonsson (Musavu-King) 2:2. 70. Campo (Elyounoussi) 2:3. 87. Ajeti (Elyounoussi) 2:4.

St. Gallen: Stojanovic; Barnetta (75. Tschernegg), Hefti, Musavu-King, Wittwer; Wiss (69. Aleksic); Toko, Sigurjonsson; Tafer (80. Itten), Buess, Aratore.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Petretta; Serey Die (83. Riveros), Zuffi; Stocker, Campo, Elyounoussi (89. Bua); Van Wolfswinkel (73. Albian Ajeti).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kukuruzovic, Van der Werff, Adonis Ajeti, Lüchinger, Muheim, Koch (alle verletzt), Gasser und Vanin (nicht im Aufgebot), Basel ohne Xhaka, Vailati, Salvi (alle verletzt), Lacroix und Callà (nicht im Aufgebot). 51. Pfostenschuss Campo. Verwarnungen: 30. Serey Die (Foul). 66. Elyounoussi (Foul). 74. Wittwer (Foul). 76. Toko (Foul).



Rangliste: 1. Young Boys 33/78 (78:34). 2. Basel 33/65 (64:29). 3. Luzern 33/49 (45:46). 4. St. Gallen 33/45 (48:63). 5. Zürich 33/42 (44:42). 6. Thun 33/39 (49:63). 7. Grasshoppers 33/38 (41:47). 8. Lugano 33/38 (34:51). 9. Sion 33/33 (44:53). 10. Lausanne-Sport 33/32 (43:62).



(stv/SDA)