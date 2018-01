Wengers B-Team kassiert historische Cup-Pleite

Cup-Verteidiger Arsenal scheidet erstmals unter Arsène Wenger schon in den 1/32-Finals aus. Die Londoner treten beim zweitklassigen Nottingham Forest mit einem B-Team an und verlieren 2:4. Wenger verfolgte das Debakel wegen einer Sperre von der Tribüne aus. Mit seiner Personalwahl verpokerte sich der Trainer-Altmeister. Nur zwei Akteure aus dem Stamm standen auf dem Rasen; der Schweizer Skipper Granit Xhaka fehlte wie diverse andere Titulare im Aufgebot der Gunners.

Die Statistiker mussten weit zurückblättern, um die Dimension der Niederlage einzuordnen. Vier Gegentore gegen einen Widersacher ausserhalb der obersten Kategorie liess Arsenal letztmals vor 110 Jahren zu. Wenger dürfte mit den problematischen Fakten noch mehrfach konfrontiert werden, weil ihm in der Premier League die nötigen Ergebnisse zur Beruhigung der Lage fehlen.

Mit dem Coup von Nottingham Forest, das seit 1999 nicht mehr zur Premier League gehört, war nicht zu rechnen. Der frühere Meistercup-Gewinner (1979, 1980) ist tief gesunken. In der letzten Saison fehlte nur ein Wimpernschlag zum Absturz in die Drittklassigkeit. Das Geld fehlte, Versprechen von Investoren lösten sich in Luft auf, Trainer kamen und gingen; ad interim betreut aktuell Gary Brazil die Mannschaft.

Tottenham dank Kane

Besser als Arsenal löste Tottenham Hotspur die Pflichtaufgabe. Der Champions-League-Achtelfinalist nominierte beim 3:0 gegen den AFC Wimbledon sein bestes Personal und eliminierte den Drittligisten dank einer Doublette von Star-Stürmer Harry Kane; der Nationalspieler markierte im Wembley seine Tore 124 und 125 für die Spurs.

England. FA-Cup. 1/32-Finals: Shrewsbury Town (3.) - West Ham United 0:0. Tottenham Hotspur - Wimbledon (3.) 3:0. Nottingham Forest (2.) - Arsenal (ohne Xhaka/geschont) 4:2.