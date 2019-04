Wenigstens er hat bei GC alles im Griff

«Ausser Lindner könnt ihr alle gehen!», tönte es den Spielern entgegen. Sie hatten einmal mehr verloren, das war im Februar beim 0:1 gegen Xamax. Zwei Spiele später war Thorsten Fink nicht mehr Trainer. Finks Nachfolger Tomislav Stipic hat auch schon wieder einen Nachfolger, Uli Forte.

So ist das bei GC in diesem Frühjahr, es geht wild zu und her. Eigentlich behält nur einer die ganze Zeit die Übersicht: eben dieser Heinz Lindner.

Von Beruf ist der 28-Jährige Goalie. Sein Pech ist, dass er das bei den Grass­hoppers ist. Sie sind bislang auf dem Weg in die Challenge League. Ohne ihren Torhüter würden sie vielleicht schon als Absteiger feststehen.

«Für mich ist es positiv, dass ich für meine Leistungen gelobt werde und ich eine gute Saison spiele», sagt Lindner, «das ist mir wichtig. Das hilft dem Club aber nichts. Es geht nicht um Einzelakteure. Wir können nur gemeinsam rauskommen.»

Die Rolle von Koller

Was er kann, zeigte er letztmals am vergangenen Samstag. Das war beim 0:0 in Basel, das auch ein 0:4 hätte sein können ohne diesen Lindner, der zwischen den Pfosten hin und her hechtete und Ball um Ball abwehrte. Das waren solche Momente im Spiel, in denen er durchschnaufen kann und sich sagt: Guter Job! Weiter so! Selbst der Trainer des Gegners lobte ihn dafür. «Lindner verhinderte, dass wir den Sieg einfahren konnten», sagte Marcel Koller.

Basels Trainer hat seinen Anteil daran, dass Lindner in seiner zweiten Saison für GC im Tor steht. Er war noch Österreichs Nationalcoach, als er GC, seinem Stammverein, zur Verpflichtung von Lindner riet und Lindner zum Wechsel nach Zürich. Gedient war GC, weil es drei Jahre nach Roman Bürki endlich wieder einen Torhüter mit Format hatte; und ebenso Lindner, weil er nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt endlich wieder eine Nummer 1 sein konnte.

Zwei Jahre hatte er in Frankfurt nur auf der Bank gesessen, abgesehen von zwei Einsätzen in der Bundesliga und einem im Cup. Das wurmte ihn, «selbstverständlich tat es das», sagt er. Er reagierte darauf, wie es zu ihm passt: Er versuchte, das Beste aus der Situation zu machen. Er wollte in jedem Training beweisen, dass er bereit ist, falls er gebraucht wird. Aber das wurde er nicht, weil sein Konkurrent Lukas Hradecky konstant gut spielte. «Es gab einfach keinen Grund zu wechseln», sagt Lindner.

Er akzeptierte die Situation, ohne zu verzweifeln oder sein Verhalten zu ändern. «Auch wenn ich ein Stinkstiefel gewesen wäre, hätte ich nicht gespielt», sagt er. Er ist froh, wie er diese Zeit meisterte. Und wie ihm das gelang, nennt er eine Frage der Erziehung. Dass seine Art gut ankommt, wird er als Kompliment gerne an «die Mama» weiterleiten. Hradecky ist er bis heute freundschaftlich verbunden.

2017 glaubte er an die Pläne von GC. Heute sagt er: «Es ist nicht ganz so gut gekommen, nä?»

Lindner ist der Junge aus Linz, der die klassische Geschichte mitbringt, wieso er Torhüter geworden ist. Er war Feldspieler in einer U-6, als der Goalie krank war und ein Ersatz gesucht wurde. Der kleine Heinz wurde dazu bestimmt, weil er einer der Grössten war. Er stand ins Tor, und es gefiel ihm. «Bälle abwehren, der Mannschaft helfen, den Gegner zur Verzweiflung zu treiben» – das war es, was ihm sofort zusagte. Die Eltern liessen ihn machen, weil sie spürten, wie er dabei aufblühte. Daheim hing ein Poster von Oliver Kahn. Zu ihm schaute er auf wie zu Iker Casillas.

Mit 14 wechselte er nach Wien, ins Internat von Austria. Die Mama fehlte, die Nähe zu daheim, aber er hatte einen Plan im Kopf, nur einen: Er wollte Fussballer werden. Einen Plan B hatte er nicht. Er war keine 20, als er im Februar 2010 bei den Profis debütierte. Ab der folgenden Saison war er erste Wahl. Als Austria 2013 die Meisterschaft gewann, verpasste er keine Minute. Er spielte danach in der Champions League und erkannte: «Ein österreichischer Fussballer sollte das Ziel haben, ins Ausland zu wechseln.»

Dann kam Frankfurt. Und danach GC. Lindner hörte von den Plänen, in Zürich eine Mannschaft aufzubauen, die «wieder Qualität hat und in der Tabelle vorne angreift». Der Club sagte ihm zu, weil er doch «eine Nummer in Europa» sei. Er musste nicht zweimal überlegen, um Ja zu sagen. Er wechselte ablösefrei. Kaum ein paar Tage in Zürich, erklärte er: «Ich konnte mich sofort mit GC identifizieren. Den Weg, den der Verein für die nächsten zwei Jahre vorhat, will ich mitgehen.»

Die Sätze hat er im Kopf. Darum sagt er: «Es ist nicht ganz so gut gekommen, nä?»

Das Leben in Zürich

Lindner fühlt sich in Zürich wohl. Er lebt in Wipkingen, weil er ein Stadtmensch ist. Dass Zürich doppelt so teuer ist wie Wien, nimmt er hin. Er schätzt die guten Restaurants, das Glas Wein, das er hier mit seiner Freundin trinken kann.

Als Goalie hat er sich hier entwickelt. Im Nationalteam ist er erste Wahl. Die Torlinie beherrscht er, die Reflexe sind erstklassig. Er sagt, das sei eine Mischung aus Grösse und Talent. Bei 1,88 m und 80 kg hat er die Statur, sich wie eine Katze zu bewegen. Katze ist das Wort, das er wählt. Dass ihn Murat Yakin, einer seiner Trainer in Zürich, einmal kritisierte und ihn zu brav nannte, das nahm er hin, weil Kritik für ihn zu seinem Beruf gehört. Und er versuchte, darauf zu reagieren. Nur sagt er auch: «Ich bin nicht der Spieler, der Ecken und Kanten zeigt.» Er ist Lindner, kein Kahn.

Aber eben, aus den grossen Versprechungen des Clubs ist nichts geworden. Von der Mannschaft, die vor bald zwei Jahren den Angriff auf die Spitze starten sollte, sind neben ihm fast nur noch Spurenelemente übrig, Sigurjonsson, Basic, Djuricin oder Bajrami. Der Trainer ist schon viermal ersetzt worden, der Sportchef ist auch schon wieder entlassen, selbst der Präsident hat gewechselt, der CEO ist auf Abruf. Trotzdem sagt Lindner: «Ich bereue absolut nichts. Ich bin froh, Teil dieses traditionsreichen Clubs zu sein. Ich versuche, für ihn das Beste zu geben und den Worst Case zu vermeiden. Es ist kein Club zu gross, um abzusteigen.»

Lindner kennt die Tabelle. Sieben Punkte sind es allein bis zu Xamax. Sieben Spiele bleiben, um den Rückstand wettzumachen, das erste davon steht heute gegen Thun an. «Wir müssen auf uns schauen», sagt Lindner. Es ist eine Floskel, er weiss das, aber er sagt: «Wir können nur einmal beeinflussen, was Xamax macht.» Das ist in einer Woche, beim Direktduell in Neuenburg.

Der Wille von Rietiker

Wenn es ganz dumm läuft, steht GC danach praktisch fast als Absteiger fest. Irgendwann aber wird so oder so die Frage kommen: Was macht Lindner?

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Stephan Rietiker, der neue Präsident, möchte in jedem Fall alles unternehmen, um den Goalie in Zürich zu halten. Lindner sollte selbst in der Challenge League zentraler Teil des Projekts Wiederaufstieg sein. «Das ehrt mich», sagt er. Und er will sich auch nicht Gesprächen mit Rietiker verschliessen: «Ich stehe dafür zur Verfügung. Ich bin GC sehr zu Dank verpflichtet, dass ich wieder spielen konnte.» Er schiebt nur ein Aber nach: «Es ist von Vorteil, wenn wir die Liga halten.»

(Redaktion Tamedia)