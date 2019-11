Wenn Fussballer in der Stadt angepöbelt werden – der Podcast

Wenn er in Zürich in den Ausgang geht, kommt es vor, dass er angespuckt wird oder eine Ohrfeige kassiert. Kay Voser erzählt in unserer neuen Podcast-Folge, wie es ist, wenn man als Fussballprofi die Trikots gleich beider Zürcher Vereine getragen hat. Er kann also nachvollziehen, wie sich Oliver Buff fühlt, der bei seinem ersten Einsatz für die Grasshoppers vom GC-Anhang ausgepfiffen und beleidigt worden ist. Weil er zuvor zwölf Jahre lang das Trikot des Stadtrivalen FC Zürich getragen hat.

Ausserdem reden wir darüber, was beim FC Luzern alles falsch läuft. Wir streiten darüber, ob man einem Schiedsrichter auf die Schulter klopfen darf. Und ob dem FC Basel am Sonntag gegen die Young Boys schon das Spiel der letzten Chance bevorsteht.

Probleme in der App

Achtung! Wenn Sie diese Sendung auf dem Smartphone in der Zeitungs-App (z.B. «Tages-Anzeiger», «Bund», «Basler Zeitung») hören, kann ein Problem entstehen. Die Sendung wird unterbrochen, wenn der Sperrschirm erscheint. Sie können das umgehen, indem Sie diesen Text in einem Browser wie Safari öffnen und dort hören. Oder, indem Sie unseren Podcast auf Spotify oder in einer Podcast-App wie etwa Apple oder Google Podcasts hören.

