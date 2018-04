Weshalb spielt die Schweiz gegen Katar?

Der Schweizer Fussballverband (SFV) hat seine Termine für den Herbst bekannt gegeben: Spiele gegen Island und Belgien im Rahmen der Uefa Nations League, dazu Freundschaftsspiele gegen England in England – gibt ein schönes Fanreischen – und zu Hause gegen Katar. Genau: Katar, das zur Zeit auf einer Art PR-Tour durch Europa tingelt.

Weltnummer 101, Ausrichter der WM-Endrunde 2022, immer wieder angeprangert wegen Menschenrechtsverletzungen. Darum: weshalb Katar? Einen Anhaltspunkt liefert das Communiqué des SFV: Für den Termin am 14. November ergab sich «keine Einigung mit einem Team aus Europa». Zudem wollte Nationaltrainer Vladimir Petkovic gegen einen nicht allzu starken Gegner spielen, es sollte ein Heimspiel sein, weil das zeitnahe Spiel gegen Belgien ebenso zu Hause stattfindet.

Fürchtet der SFV keinen öffentlichen Protest wie etwa 2015 in Schottland, weil Katar es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt? «Wir suchten einen Gegner ausserhalb von Europa, Katar war auf dem Markt, zeigte Interesse, und so entscheiden wir, diese Partie mit Rückspiel-Option in Katar zu vereinbaren, was im Hinblick auf die WM 2022 durchaus auch Ergebnisse über das sportliche Resultat hinaus liefern kann», sagt Marco von Ah, Sprecher des SFV. Er verweist auch auf sportliche Wettkämpfe gegen die USA, die ohne Kritik über die Bühne gingen, obschon die Amerikaner Schwerverbrecher mit dem Tod bestrafen (und damit Menschenrechte verletzen).

Wegen eines Schwatzes nach England

Der Ablauf bei der Organisation der Freundschaftsspiele funktioniert gewöhnlich so: Nationaltrainer Petkovic äussert seine Wünsche, der Generalsekretär Alex Miescher klärt die Möglichkeiten ab und kümmert sich dann auch um die Verträge.

Wobei: Die Partie gegen England entstand aus einem Schwatz an der Auslosung zur Uefa Nations League. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hatte im Vorfeld die Schweizer Nachwuchsarbeit in einem Interview gerühmt, SFV-Sprecher Von Ah hat sich dafür bedankt, das gegenseitige Interesse für ein Freundschaftsspiel wurde augenscheinlich, danach der Kontakte gepflegt und schliesslich mit einem Spiel definiert. Das Spiel findet übrigens kaum im Wembley statt, dieses ist offenbar für einen anderen Sportanlass vorreserviert.

Dass die beiden Partien überhaupt angesetzt werden mussten, hat mit dem Modus der Nations League zu tun: Weil die Schweiz in einer Dreier- und keiner Vierergruppe spielt, ist sie während zwei Spieltagen spielfrei. Die Uefa schreibt aber vor, dass alle Länderspieltermine wahrgenommen werden müssen.

Nations League, Uefas neues Kind

Die Nations League der 55 Mitgliedsverbände der Uefa beginnt im nächsten Herbst und ist geschaffen worden, um die Zahl der oftmals nutzlosen Freundschaftsspiele zu verringern. Gespielt wird dabei in vier Stärkeklassen mit jeweils vier Gruppen à drei oder vier Mannschaften. Die zwölf Mannschaften der stärksten Liga, mit der Schweiz, machen die vier Gruppensieger aus, die im Sommer 2019 den Titelträger unter sich ermitteln.

Wichtig ist die Nations League aber nicht nur wegen des neu geschaffenen Titels, sondern weil sie Einfluss auf die Qualifikation zur Euro 2020 hat. Die Rangliste der Nations League bestimmt, in welchem Topf die Länder bei der Auslosung der Gruppen für die EM-Qualifikation landen. In dieser werden von März bis November 2019 20 Endrundenplätze vergeben. Die restlichen vier EM-Tickets werden im März 2020 via Nations League vergeben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)