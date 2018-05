Wie rettet sich der HSV dieses Mal?

Noch tickt sie, die Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Und so demonstriert sie: Seit über 54 Jahren spielt der Hamburger SV in der 1. Bundesliga – als einziges Team seit deren Gründung im Jahr 1963. Jetzt aber sieht es mehr denn je so aus, als würde die Uhr bald stillstehen. Zwei Punkte und zehn Tore beträgt der Rückstand vor dem letzten Spieltag auf Wolfsburg, das auf dem Relegationsplatz steht und zu Hause gegen das bereits abgestiegene Köln antreten darf.

Dennoch verfolgten rund 2000 Zuschauer das letzte öffentliche Training vor dem Saisonfinal am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (ab 15.30 im Liveticker). Offensichtlich glauben die HSV-Fans trotz allem daran, dass ihre Lieblinge den Kopf nochmals aus der Schlinge ziehen.

Unabsteigbar?

Denn die Hamburger haben sich in den letzten Jahren zwei Vorurteile erarbeitet. Eines ist die überzogene Erwartungshaltung zum Saisonstart. Egal wie desaströs das Vorjahr war, in der nächsten Spielzeit wird alles besser – am liebsten der Europacup soll es werden. Danach folgt die Ernüchterung, aber, und das ist das Zweite, absteigen können sie nicht, egal wie schlecht sie spielen. So war es in der vergangenen Saison, als Hamburg vor dem letzten Spieltag auf dem Relegationsplatz stand und zum Abschluss Wolfsburg besiegte. Und so war es vor allem in den Saisons 2013/14 und 14/15.

Video: Diesem HSV-Fan platzt der Kragen

Im Frühling 2014 standen die Hanseaten vor dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte. Doch dank dem 1:1 im Relegations-Rückspiel gegen Greuther Fürth wurde dieser aufgrund der Auswärtstorregel noch abgewendet (das Hinspiel in Hamburg war 0:0 ausgegangen). Noch knapper wurde es dann ein Jahr später. Sechs Runden vor Schluss war der HSV noch auf dem letzten Tabellenplatz, Bruno Labbadia übernahm den Trainerposten von Peter Knäbel, der immerhin zwei Partien auf der Bank sitzen durfte (beide gingen verloren). Unter Labbadia holte Hamburg 10 von 18 möglichen Punkten und schaffte es dank einem 2:0 im letzten Spiel zu Hause gegen Schalke noch in die Relegation.

Diaz’ legendärer Freistoss

Nach dem 1:1 im Hinspiel lag der HSV bis zur 90. Minute auswärts gegen den Karlsruher SC 0:1 hinten. Der frühere FCB-Spieler Marcelo Diaz verwandelte einen Freistoss nach diskutablem Hands zum Ausgleich und rettete sein Team in die Verlängerung. Dort schoss Nicolai Müller in der 115. Minute den erlösenden Treffer. Spätestens seit diesem 1. Juni 2015 gilt der HSV endgültig als unabsteigbar.

Jetzt scheint es aber doch so weit zu sein. Trotz den teils desaströsen Auftritten von Wolfsburg ist damit zu rechnen, dass zu Hause mindestens ein Punkt gegen Köln drin liegt. Zudem hat Hamburgs Gegner Gladbach noch theoretische Chancen auf die Europa-League-Qualifikation – ein Sieg gegen deutlich höher einzustufende Gladbacher wird also alles andere als ein Selbstläufer.

Der Abstieg der Unabsteigbaren droht also ausgerechnet genau dann zu passieren, wenn der HSV seine Lektion endlich gelernt zu haben scheint. Denn unter Christian Titz, zuvor im Nachwuchs tätig, spielt er plötzlich wieder ansehnlichen Fussball. Und obwohl er möglicherweise den Gang in die 2. Liga nicht verhindern kann, wird der 47-Jährige gemäss dem «Kicker» weiter Cheftrainer bleiben. Ein positives Zeichen der Vereinsführung, die zuletzt nicht für Kontinuität bekannt war.

Krank nach Abi-Stress

Verzichten muss Hamburg im Abstiegskrimi möglicherweise auf sein Toptalent Jann-Fiete Arp. Der 18-Jährige leidet wieder an einem grippalen Infekt. Zuletzt war er öfters krank, gemäss deutschen Medien die Folge von Abiturstress. Die Ungewissheiten um seine persönliche Zukunft und diejenige des Vereins, bei dem er seit seinem elften Lebensjahr spielt, waren dabei ebenfalls nicht gesundheitsfördernd.

Aber vielleicht kommt ja wieder alles anders. Schliesslich hatte Hamburg vier Spieltage vor Saisonende noch acht Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz, bereits damals wurde es totgeschrieben. Wenn sich jemand noch aus dieser aussichtslos scheinenden Situation befreien kann, dann der HSV. Und wenn nicht, ist es bezeichnend, dass der Abstieg in einem Heimspiel besiegelt werden würde – es wäre gleich jemand da, um die berühmte Bundesliga-Uhr abzustellen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)