Wie zehn Kilo Asche auf dem Haupt

Die Botschaft soll laut und deutlich sein. Darum sagt Peter Gilliéron: «Es ist ein ‹lätzer› Eindruck entstanden. Im Ergebnis ist es ein Blödsinn. Das bedauern wir sehr. Dafür entschuldigen wir uns in aller Form bei allen Fussballerinnen und Fussballern, unabhängig ihrer Nationalität. Letztlich bei allen mit mehrfacher Nationalität, wenn der Eindruck entstanden ist, wir mögen sie nicht oder wir würden sie nicht als vollwertige Bürger sehen.» In diesem Moment müssen zehn Kilo Asche auf seinem Haupt gelegen haben.

Es ist das Mea culpa des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV), vorgetragen von seinem Präsidenten, um auf den Schaden zu reagieren, den Generalsekretär Alex Miescher letzte Woche mit seinem Interview angerichtet hat. Miescher, ein selbstbewusster Freigeist, stellte darin die ominöse Frage: «Wollen wir Doppelbürger?» Granit Xhaka versetzte sie aufgebracht in die Steinzeit.

An diesem Freitagmorgen trifft sich der Zentralvorstand, um sich zum Thema zu beraten. Es ist die erste Sitzung nach Mieschers Interview, das am Freitag vergangener Woche auch in dieser Zeitung stand, und nach dem Communiqué vom vergangenen Samstagabend, mit dem der SFV der Annahme war, er könne damit etwas korrigieren. Oder wie Gilliéron als Initiant des Schreibens sagt: «Wir wollten erste Löcher stopfen, weil es überall zu tropfen begann.» Es war eine Fehlleistung. Es verstärkte nur den Eindruck eines Verbandes, der orientierungslos handelte.

Der Auslöser einer grossen Debatte: Granit Xhaka jubelt und zeigt den Doppeladler. Video: SRF

Miescher kann es nicht wohl sein, bevor er am Freitag in diese Sitzung geht, Gilliéron auch nicht, ebenso wenig Marco von Ah als Pressechef. Denn sie tragen die Verantwortung dafür, dass diese Diskussion angezettelt wurde: Mischer, indem er das Interview gab, Von Ah, indem er es durchgehen liess, und Gilliéron, indem er es nicht stoppte.

Der Generalsekretär mag vor dem Zentralvorstand noch lange das Gegenteil behaupten – aber er war es, der zwei Tage nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica darauf drängte, das Interview dieser Zeitung und der NZZ geben zu können. Die Frage war: Glaubte er, damit auf die Doppeladler-Debatte reagieren zu müssen, die Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri beim Spiel gegen Serbien ausgelöst hatten? Oder wünschte er Öffentlichkeit? Der wahre Beweggrund ist Spekulation. Fakt ist, dass Miescher dieses Thema schon vor Beginn der WM mit sich herumtrug. Und dass er dann im Gespräch festhielt: «Der Verband könnte sagen, dass die Türen in die Förderprogramme nur jenen Nachwuchstalenten offen stehen, die auf eine Doppelbürgerschaft verzichten.» Gilliéron erklärt mit ein paar Tagen Distanz: «Ich habe das Interview im letzten Moment gesehen. Aber da war es nicht mehr zu stoppen, weil es schon autorisiert war.

Vielleicht wäre der Schaden noch grösser gewesen, wenn ich das getan hätte.» Das ist seine Version, es gibt auch eine andere. Dass Gilliéron der Meinung von Miescher war und darum das Interview durchgehen liess. Es würde übrigens überraschen, wenn Miescher, ein FDP-Lokalpolitiker, ohne Abklärung in politischen Kreisen gehandelt hätte. Zu dankbar reagierte danach jedenfalls SVP-Nationalrat und Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl auf seine Anregung («Richtig so»).

Die Konsequenz ist, dass alle bleiben, wo sie waren. Auch Alex Miescher.

Der Verband will aus Mieschers angeblichem Solo lernen und die Rollenverteilung und Zuständigkeiten regeln. Das ist die Sprachregelung für die Öffentlichkeit. Was immer das im Detail heisst. Gilliéron sagt: «Alex Miescher hat einen Fehler gemacht. Dazu steht er. Wir müssen schauen: Wo sind Fehler passiert? Was müssen wir ändern?» Aber was war der Fehler: dass er diese Aussagen ohne Segen des Zentralvorstandes machte? Oder ihr Inhalt? «Ein Stück weit beides», sagt Gilliéron. «Dass er nicht fragte, ist ein Fehler. Und dass wir uns mit dem Thema inhaltlich nicht einverstanden erklären können.» Hier sagt er: «Im Ergebnis ist das ein Blödsinn. Dafür entschuldigen wir uns.»

Das Problem an Mieschers Auslassungen ist, dass sie ohne jede Not entstanden sind. Das Thema ist ja nicht neu für den Verband, wie er mit den Secondos umgehen soll, wie er sie an sich binden kann, zumal dann, wenn sie von ausserordentlichem Talent sind und Kandidaten fürs Nationalteam wie Xhaka oder Shaqiri. Damit beschäftigt er sich seit Jahren.

Und nie war diese Diskussion emotionaler als bei Ivan Rakitic und Mladen Petric, als die sich trotz Einsätzen in den Schweizer Nachwuchsauswahlen für Kroatien entschieden. Doch steht dem allem die Aussage von Dany Ryser entgegen. Ryser führte 2009 die U-17 zum WM-Titel, mit Xhaka, Seferovic und Rodriguez, alles Spielern mit mehreren Herkünften. In der «SonntagsZeitung» sagte er: «Warum reden wir ständig von den fünf, die gewechselt haben, und nicht von den 25, die sich voller Überzeugung für die Schweiz entschieden haben?»

«Wir nehmen alle Doppelbürger mit Freude auf», sagt Peter Gilliéron jetzt.

Gilliéron sagt: «Meine Rede.» Und: «Eine deutliche Mehrheit hat sich für die Schweiz entschieden. Darum können wir nicht von einem Problem reden. Die Schweiz ist nicht gesegnet mit einer grossen Bevölkerung und mit grossen Talenten. Darum ist es so wichtig, sie zu fördern. Wir dürfen uns nicht leisten, eines zu übersehen.» Und daraus ergibt sich für ihn: «Darum nehmen wir mit Freude alle Doppelbürger auf.»

Wieso hat das keiner Miescher beigebracht, nachdem es in Toljatti zu seinem Ausbruch gekommen war? Miescher sass dabei ganz entspannt auf der Restaurant-Terrasse vor dem Stadion, wo die Schweizer während der WM trainierten. Am Nebentisch gab gleichzeitig Stephan Lichtsteiner ein Interview und sagte: «Wenn ich als Captain nicht solidarisch bin, wer soll es sonst sein?» Es war seine Erklärung, wieso er gegen Serbien zum Doppeladler angesetzt hatte und Xhaka und Shaqiri beigestanden war. Vielleicht hätte Miescher in diesem Moment Lichtsteiner ein Ohr leihen sollen.

Eine Konsequenz der jüngsten Sitzung des Zentralvorstandes ist, dass alle bleiben, wo sie waren: Gilliéron als Präsident, Miescher als Generalsekretär, Von Ah als Leiter Kommunikation und Medien. Und vielleicht hat Miescher das erkannt, was Gilliéron auf eine entsprechende Frage betont: «Man muss den Leistungsfaktor sehen und nicht die Nationalität. Die Guten sollen spielen. Punkt.» (Tages-Anzeiger)