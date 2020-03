«Wir haben zu spät mit dem Fussball aufgehört»

Damiano Tommasi, Italien ist in Sachen Corona zur Kristallkugel für ganz Europa geworden – auch im Profifussball. Wo erreichen wir Sie?

In Verona. Wir sind hier in unserem Haus auf dem Land. Wir haben das Glück, dass wir zu siebt sind. Alle unsere Kinder sind hier, mit Ausnahme einer Tochter, die in London lebt. Wir sind alle gesund, glücklicherweise.



Wie ist Ihr Alltag in der Ausgangssperre?

Es ist kompliziert. Aber ich muss vor allem an jene denken, die jetzt allein sind, vielleicht fern der Menschen, die sie lieben. Doch es hilft nichts. Die Behörden erneuern ständig ihre Aufrufe daheim zu bleiben, weil der Druck auf die Krankenhäuser zu gross ist.



Sie sind seit 2011 Gewerkschaftsführer der italienischen Fussballer. Was ist Ihre Rolle in der gegenwärtigen Krise?

Die Fussballer, die Sportler überhaupt, die eine mediale Sichtbarkeit haben, haben die Pflicht, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieses Thema wirklich ernst ist. Wir haben in Italien Regionen, wo noch immer die gleiche Denke herrscht, die wir selbst vor ein paar Monaten hatten und die wohl auch noch in Grossbritannien oder Deutschland zum Teil existiert: dass alles weit weg ist, irgendwo in China, in Wuhan.



So unpassend es jetzt klingen mag: Wann haben Sie das letzte Mal Fussball gespielt?

Seit ich meine Karriere als Profi beendet habe, spiele ich hier in einer Dorfmannschaft, in der zweitniedrigsten Liga. Letztmals? Mitte Februar. Ob ich es vermisse? Natürlich! Aber wir haben in unserer Mannschaft auch Leute, deren Leben sich jetzt in Spitälern abspielt. Der Fussball ist auf der Skala der wichtigen Dinge gerade auf der niedrigsten Stufe überhaupt.



Es hat in Italien gedauert, bis der Fussball zum Stillstand gebracht wurde...

Ja. Zu lange. Es hat viele Anstrengungen gekostet. Vor zehn Tagen standen wir Spieler mit der Forderung allein, den Fussball zu stoppen. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum man den Fussball nicht stoppen wollte, warum er in einigen Ländern sogar immer noch weiterläuft. Dass der Fussball gestoppt wurde, hat eine sehr starke Botschaft an die Gesellschaft ausgesendet. Da ging es nicht darum, den Menschen etwas zu nehmen, sondern viele zu schützen, auch die Spieler und Vereinsangestellten.



Was sind die grössten Herausforderungen, denen Sie sich als Gewerkschaftsführer in dieser Krise gegenübersehen?

Das Schwierigste war, ein Verständnis dafür zu wecken, dass Fussballer Menschen sind. Dass es nicht das Wichtigste ist, wie berühmt ein Spieler ist, wie viel er verdient, bei welchem geschichtsträchtigen Club er spielt. Wir sind in dieser Lage alle denselben Risiken ausgesetzt. Das Virus macht an keiner Schwelle halt.



In China war der Saisonstart für 22. Februar geplant, jetzt soll es im Mai losgehen. Was könnte das für Europa bedeuten?

Wenn es so kommt, hätten die Chinesen eine Pause von fast drei Monaten hinter sich. Wenn wir das auf unsere Lage herunterbrechen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir wirklich im Mai den Fussball wiederaufnehmen können, wie es Liga und Verband anstreben. Ich fürchte, wir haben zehn Tage zu spät aufgehört – auch weil die Uefa durch die Verschiebung der EM erst jetzt Platz im Kalender geschaffen hat. Dies früher zu tun, hätte wertvolle Zeit geschaffen. Aber es hat jetzt keinen Sinn zu polemisieren.



Stamattina ho scritto a @GiuseppeConteIT , #vincenzospadafora, @giomalago , @gagravina, #paolodalpino, @BalataMauro, @FrancescoGhire2. Fermare il calcio è l'atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d'emergenza — Damiano Tommasi (@17tommasi) March 8, 2020

Es gibt in Deutschland Vereinsverantwortliche, die auch unter Verweis auf die Risikoanalyse der Experten sagen, man könnte sehr wohl in Kürze hinter verschlossenen Türen ohne Zuschauer spielen – mit Spielern, die schliesslich alle im besten Alter, in bester Verfassung und medizinisch bestens betreut seien...

Das stimmt ja auch – aber das ist zu kurz gesprungen. Corona betrifft alle! In Italien haben wir Physiotherapeuten, Ärzte, Materialwarte, die in Krankenhäusern liegen. Wir haben infizierte Spieler. Und sie alle haben einen Vater, eine Mutter, Grosseltern, die über 70 sind. Und es gibt ein Thema, das noch gar nicht erforscht ist: Was passiert mit einem Athleten, der positiv getestet wurde? Kann er wirklich problemlos nach 14 Tagen den Sport wieder betreiben? Wir wissen es nicht.



Die Ligen wollen so früh wie möglich wieder anfangen, um die Saison zu Ende zu bringen und den Vereinen die sehr hohen TV- und Sponsoring-Einnahmen zu sichern. Denn der Fussball ist nicht nur von der Pandemie, sondern auch von einer schweren wirtschaftlichen Krise betroffen. Muss man dieser Einschätzung widersprechen?

Wir sind alle davon überzeugt, dass wir wieder spielen müssen. Und ich kann Ihnen versichern, dass es keinen gibt, der ein grösseres Interesse hat, dass es wieder losgeht, als die Spieler.



Aber?

Man muss realistisch sein. Ich gehe davon aus, dass jeder Club in Italien von einer Infektion betroffen ist, direkt oder indirekt. Schauen Sie: Hier werden Menschen ohne Symptome nicht kontrolliert. Und wir reden über eine Krankheit, die symptomlos verlaufen kann. Die erste italienische Mannschaft, die einen positiven Test hatte, war ein Drittligateam, und als sie aus der Quarantäne zurück waren, stellte sich heraus, dass ausgerechnet die beiden Spieler, die zuvor negativ getestet worden waren, positiv getestet wurden. Deswegen sage ich: Wir wissen schlicht nicht, ob man am Ende der Quarantäne gleich wieder Fussball spielen kann. Ich gehe davon aus, dass wir 50, 60 Tage brauchen, damit sich die Teams wieder vorbereiten und mit dem Spielen anfangen können. Es gibt Berichte, dass der Tabellenzweite Lazio Rom die Spieler bereits wieder aufs Vereinsgelände holt. Offiziell, um sie zu kontrollieren, inoffiziell, um sie trainieren zu lassen – womöglich darauf spekulierend, dass man durch das Training stärker als Tabellenführer Juventus aus der Pause kommen wird, dessen Team unter Quarantäne steht und dessen Topspieler Cristiano Ronaldo auf Madeira sitzt. Der italienische Ärzteverband hat gerade erst klar gesagt, dass bis Anfang April nicht trainiert werden sollte. Der Sportminister hat gesagt, dass es vielleicht im Mai wieder losgehen kann – dann braucht man jetzt auch nicht zu trainieren. Dann sollte man die Regeln auch befolgen.



Der Chef der Spielergewerkschaft mit Cristiano Ronaldo, dem grössten Star der Serie A. (Bild: Pier Marco Tacca/Getty Images)

In Deutschland wurde gefordert, dass die Profifussballer zugunsten ihrer Clubs auf Geld verzichten sollen. Gibt es bei Ihnen auch eine solche Debatte?

Das ist hier das Thema des Tages. Verbandschef Gabriele Gravina hat gesagt, dass dies kein Tabu sein dürfe; dass man spielen müsse, um wirtschaftlichen Schaden abzuwenden und um Lohnkürzungen zu vermeiden. Für mich ist das verfrüht und nicht vordringlich. Aber auch uns ist klar: Ohne Ligen, ohne wirtschaftliches Gleichgewicht, gibt es keine Arbeit.



Sie klingen, als gäbe es Druck auf die Profis, zu Märtyrern des Fussballs zu werden?

Die Vereinsverantwortlichen müssen den Club am Laufen halten, und die Kosten der Fussballer sind die höchsten. Wenn es keine Einnahmen gibt, schaut man eben, wo man kürzen kann. Aber es ist auch nicht so einfach, ausgerechnet bei denen zu kürzen, die für die Einnahmen sorgen. Wir haben hier in Italien eine besondere Situation, weil die Fussballer nicht nur Angestellte sind, sondern auch Eigentum der Clubs. Aber machen wir uns nichts vor: Wenn die Fussballer so viel Geld einnehmen, dann deshalb, weil es jemanden gibt, der noch viel mehr verdient...



«In der Not wird die Liebe grösser und edler», heisst es in «Die Liebe in Zeiten der Cholera» des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel Garcia Marquez. Gilt das in Zeiten von Corona analog für den Fussball, die grösste Liebe vieler Menschen?

Es sind am Ende die Menschen, die den Unterschied machen. Ihre Werte. Das, was wir in uns tragen.



Wie meinen Sie das?

Der Fussball ist eine Industrie, die seit Jahren massiv gewachsen ist. Ebenso die Zahl derer, die vom Fussball leben, sie geht in allen Ländern jeweils in die Zehntausende. Die Sensibilität derer, die den Sport ausüben, hat sich geändert. Der Fussball ist immer weniger Sport und immer mehr ein Spektakel geworden, in dem Rollen gespielt werden. Deswegen vergessen wir manchmal, dass sich hinter den Figuren Personen verbergen – weil ebendiese Figuren mitunter auch selbst vergessen, dass sie Personen sind. Da müssen wir Fussballer uns auch an die eigene Nase fassen.



An der WM 2002 gegen Südkorea erzielte Tommasi sein berühmtestes Tor – es wurde fälschlicherweise aberkannt und Italien schied aus. (Bild: Elise Amendola/Keystone)

Der Fussball gilt als Opium fürs Volk. Haben Sie den Eindruck, dass in Italien nach zehn Tagen Ausgangssperre bereits ein Verlangen der Menschen entsteht, dieses Opium zurückzubekommen?

Natürlich gibt es das. Aber für mich war Fussball nie ein Opium, sondern vor allem die Gelegenheit, wieder Kind zu sein. Um die Leidenschaften auszuleben, die man schon als «bambino» hatte und die man seither in sich trägt. Die Fernsehsender zeigen gerade jahrzehntealte Spiele aus der Konserve. Wir sehen sie und entdecken die Empfindungen von damals neu.



Die Frage stellt sich auch deshalb, weil die Industrie darauf baut, dass die Menschen den Fussball wieder brauchen werden, nach wenigen Wochen.

Das ist in jenen Regionen so, in denen das Coronavirus noch nicht zur Katastrophe geworden ist, wo man das Problem nicht in seiner Gänze kennt. Anderswo stossen wir auf die rohe Realität. Nehmen Sie Bergamo: Die Stadt erlebt durch Atalanta (erstmals Champions-League-Teilnehmer und für das Viertelfinale qualifiziert, die Red.) gerade den fussballerischen Wahnsinn, einen beispiellosen Erfolg – und gleichzeitig das Drama des Todes. Wir hatten hier ein Treffen des Präsidiums, darunter war auch ein Fussballer, der in Bergamo lebt. Er war die ganze Zeit am Telefon, alle fünf Minuten hörte er eine Ambulanz. Oder anders gesprochen: Jetzt einen Arzt für einen Fussballer abzustellen, während in den Krankenhäusern alles zusammenbricht? Den Fussball wieder rollen zu lassen, hiesse, der Gesellschaft zu signalisieren: Die Normalität ist wieder nahe. Und das ist noch nicht so.



Was würden Sie jemandem sagen, der – so wie die Deutschen jetzt – erst am Anfang dieser Entwicklung steht?

All dies wird mehr Ordnung in unser Leben bringen. Es ordnet unsere Werte. Wir werden nach Corona die Menschen um uns herum mit anderen Augen sehen: die Grüsse, die Handschläge, die Blicke – wie nach den gewaltigsten Krisen, wie nach Kriegen. Wir reden seit Jahren von «den anderen» als Gefahr. Jetzt ist «der andere» eine Gefahr, auf eine Weise, die wir nicht erahnt hätten. Und die Lösung ist es zusammenzustehen.

Was vermissen Sie?

(Holt Luft) Meine Lieben. Meinen Vater. Meine Brüder. Umarmungen. In Gesellschaft zu sein, denn das ist das Leben der Menschen. Das vermisse ich.