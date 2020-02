Als alles vorbei war, pfiffen die Zuschauer. Ludovic Magnin fand das zulässig und angebracht. Er sagte: «Wir hätten uns in der Kabine auch am liebsten ausgepfiffen.» 1:1 spielte Magnins FC Zürich zuhause gegen Xamax, nur 1:1 Denn auch wenn das Unentschieden eine Steigerung war gegenüber einem 0:4 oder 1:4, die der FCZ zuletzt kassiert hatte, so stellt sich doch die Frage: Gegen wen, wenn nicht dieses Xamax, will er denn überhaupt gewinnen? «Wir haben ordentlich gespielt», fand Magnin, «aber ich sah viel Licht und viel Schatten.»

Vier personelle Wechsel hatte er vorgenommen nach dem Debakel vor Wochenfrist in Genf: Das 1:4 bei Servette hatte die taktischen und technischen Mängel seiner Mannschaft geradezu schonungslos offengelegt. Vor allem nach Ballverlusten waren sie eklatant. «Wir haben es langsam gesehen», schrieben die Heimfans in der Südkurve deshalb auf ein Transparent. Dazu die Forderung: «Keine Ausreden mehr.»

Nach einem Witztor schon früh wieder in Rücklage

Dem FCZ kam entgegen, dass diesmal der Gegner Xamax hiess und sich dieser Gegner als weit weniger fähig erwies als noch die Genfer, die Schwächen auszunutzen. Aber in Nöte brachte auch er den FCZ: Nach einem Tor durch Marcis Oss rannten die Zürcher schon ab der 6. Minute einmal mehr einem Rückstand hinterher. Oss hatte nach einem missglückten Schuss von Samir Ramizi eher glückhaft getroffen. «Ein Witztor», fiel Magnin dazu ein. Und: «Ein Spiegelbild für unsere Situation.» Immerhin: Seine Mannschaft reagierte schnell. Simon Sohm hatte nach einem Solo über den halben Platz die Übersicht, um Blaz Kramer herrlich in den Lauf zu spielen. Der Slowene verwertete zum achten Saisontor.

Doch so schwungvoll, wie sich das liest, war die Angelegenheit nicht. Kein Zufall, haben die beiden Teams seit Beginn der Rückrunde kombiniert erst einmal gewonnen – Xamax gelang das, auswärts bei Sion. Auch gestern im Letzigrund taten sich beide Mannschaften schwer mit vernünftigen Kombinationen, mit nennenswerten Angriffen erst recht, Fehlpass folgte auf Missverständnis und umgekehrt. In der 42. Minute scheiterte Raphaël Nuzzolo knapp mit dem Kopf, und das war es auch schon mit Chancen bis zur Pause.

Oss, Kramer, Pa Modou – mehr Torchancen gab es nicht zu sehen

Ihre aufregendste Phase erlebte die Partie nach gut einer Stunde. Erst reagierte der fehlerlose FCZ-Goalie Yanick Brecher bei einem Kopfball von Oss aus kurzer Distanz stark, dann scheiterte auf der Gegenseite Kramer zweimal – mit dem Kopf und nach einem Prellball von Xamax-Keeper Laurent Walthert. Oss lief ihm den Ball ab. Der Xamax-Verteidiger hatte das Glück, dass sich der Ball nach dem Aufspringen leicht von der Linie wegdrehte. Kurz vor Schluss schliesslich vergab Pa Modou aus aussichtsreicher Position. Das war es auch schon mit Chancen.

«Wir haben gut begonnen, aber danach zu wenig für das Spiel gemacht», bilanzierte der andere Magnin, Joël, Trainer von Xamax. Obwohl (oder weil?) der FCZ zu den besseren Chancen gekommen sei, sei er «grundsätzlich zufrieden» mit dem Punkt. Ludovic Magnin pflichtete diesem Urteil bei, mit dem Unterschied, «dass dieser Punkt für uns zu wenig ist. Wir brauchen endlich ein Erfolgserlebnis».

Ein Vorteil hat das 1:1 für Ludovic Magnin. Sagt er selbst: So könne er die Mission «1. Sieg 2020» gleich auf dem Flipchart für die Matchvorbereitung stehen lassen. Die nächsten zwei Aufgaben können sich sehen lassen: Der FCZ trifft auswärts auf YB und St. Gallen.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.