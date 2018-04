«Wir müssen gut auf Neymar achtgeben»

Vieles dreht sich in Brasilien um Neymar, ihren Topspieler. Auch wenn er gar nicht spielt. Nach wie vor ist der 26-Jährige verletzt, ein Einsatz mit PSG in dieser Saison ist unwahrscheinlich. Weil er sich weiterhin in Rio de Janeiro von seinem Mittelfussbruch erholt, droht jetzt auch noch Ärger mit dem Verein. Nicht die besten Voraussetzungen wenige Wochen vor WM-Start – Brasiliens Auftaktspiel gegen die Schweiz findet am 17. Juni (20 Uhr) statt.

Wie nervös sind die Brasilianer – und was denken sie über die Schweiz? Der frühere Weltklasse-Aussenverteidiger Roberto Carlos gibt oben im Video Auskunft. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)