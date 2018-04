«Wir wollen diesen dritten Platz»

Es ist einiges los in der Saalsporthalle an diesem Freitagmittag. Jung und alt strömen in das Gebäude, vorbei an Werbebannern und Plakaten von Viktor Röthlin, einige im Anzug, andere dem Wetter entsprechend in Shorts und T-Shirt. Die Startnummernausgabe des Zürich Marathon findet statt.

Auch Ludovic Magnin ist da. Aber nicht etwa, um sich seine Startnummer abzuholen. Er ist hier, um über seine Mannschaft zu reden. Der Trainer des Zürich tut das an einem lauschigen Plätzchen hinter der Halle, es geht um den Sonntag, das Spiel in Luzern – und es lohnt sich, zuerst noch einmal auf das furiose 4:0 gegen St. Gallen vom Mittwochabend zurückzublicken.

Nach dem wohl besten Spiel unter der Führung des Romands wartet heute mit dem FC Luzern ein weiterer direkter Konkurrent. Nicht einer aus dem Abstiegskampf, damit hat der FCZ nichts mehr zu tun. Während die halbe Super League darin verwickelt ist, wird es in den oberen Regionen der Tabelle nämlich auch noch eng zum Saisonende. Es geht um den dritten Platz und damit um die Qualifikation für die reizvolle – und durchaus lukrative – Europa League.

Luzern ist kein Selbstläufer

Magnin macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich nach oben orientiert, dass dieser dritte Platz sein Ziel ist. Er sagt: «Das 4:0 gegen St. Gallen bringt nur etwas, wenn wir auch Luzern schlagen.» Magnin weiss aber auch, dass das kein Selbstläufer wird. «Luzern ist unter Trainer Seoane stabiler geworden», so der ehemalige Aussenverteidiger, «es wird die Mannschaft gewinnen, die nervlich stärker ist.» Nicht nur mit dem Spiel gegen St. Gallen zeigt er sich zufrieden, sondern auch mit den Trainingsleistungen unter der Woche. «Als ich die Laufleistungen gesehen hatte, dachte ich, dass das GPS kaputt ist.»

Obwohl der Trainer nicht gerne über Einzelspieler spricht, sind auch ihm gegen St. Gallen zwei Akteure besonders aufgefallen: Adrian Winter und Roberto Rodriguez. Die beiden Torschützen spielten eine ihrer besten Partien in vergangener Zeit. Für Magnin ist es das Verdienst der Mannschaft. «Wir haben ein Gefühl dafür entwickelt, wer zu was fähig ist.» Das Team glaube wieder an sich und habe gegen St. Gallen in punkto Mentalität und Charakter zugelegt.

Das gleiche Restprogramm

Mit einem Sieg könnte der FCZ Luzern in der Tabelle überholen, da er das bessere Torverhältnis aufweist. St. Gallen ist noch fünf Punkte weg. Das Restprogramm spricht weder für noch gegen die Zürcher. Sie und die Ostschweizer haben noch die genau gleichen Gegner in den letzten sechs Runden: Luzern, Sion, Lausanne, Thun, Basel und Lugano. Der FCL hingegen hat es schon schwierige: Er muss noch nach Bern und Basel.

Der FCZ reist ersatzgeschwächt in die Innerschweiz. Umaru Bangura und Yassin Maouche werden in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten. Dazu fehlen Marco Schönbächler und Armin Alesevic. Cédric Brunner ist fraglich, Sangoné Sarr mit der U-21 unterwegs. Und Michael Frey? Er, der im Derby aus disziplinarischen Gründen fehlte und gegen St. Gallen krank gemeldet war? Er wird auch in Luzern nicht mittun. Es gehe ihm zwar besser, so Magnin, aber er sei noch auf Antibiotika und darum nicht voll einsetzbar.

Trotz der Absenzen macht der Coach einen zuversichtlichen Eindruck und betont nochmals: «Wir wollen diesen dritten Platz, sonst wären wir selber dumm.» Während sich also die ganze Fussballschweiz auf das wohl entschiedene Meisterrennen und den spannenden Abstiegskampf konzentriert, könnte der FCZ klammheimlich doch noch auf Platz drei landen. Und das als Aufsteiger.

(mro)