Wird PSG wirklich vom Europacup ausgeschlossen? «Absolut»

Bislang war die Strategie klar: «Estrellas» müssen her, Stars. Messi, Ronaldo, Neymar, Bale, Griezmann - von ihnen lebte die höchste spanische Liga. Und sie waren ihre Trümpfe im erbitterten Rennen um die lukrativsten TV-Deals, in dem die Premier League weit vorauseilt. Nun verliert die Liga mit Cristiano Ronaldo nur ein Jahr nach Neymar seinen zweiten Weltstar.

Dennoch sitzt Präsident Javier Tebas während des Interviews lange Zeit entspannt im Sitzungszimmer des Hotels in Genf. Es ist nicht mehr der Exodus der Aushängeschilder, der den 55-Jährigen in Wallung bringt.

Javier Tebas, wie sehr schmerzt die Liga der Abgang von Cristiano Ronaldo?

Cristiano ist eine Legende für den Verein Real Madrid, aber auch für die Liga. Es schmerzt. Aber vor fünf, sechs Jahren hätte uns sein Abgang noch viel mehr geschmerzt. Er wäre ein herber Verlust gewesen. Wir haben als Liga hart daran gearbeitet, dass unsere Marke grösser ist als einzelne Spieler. Die Premier League hat jahrelang keinen Ballon DOr mehr gewonnen, sie stellte nicht mal Finalisten. Ganz zu schweigen von Champions-League-Titeln. Dennoch ist sie heute die reichste Liga der Welt.

Aber die Strategie der Liga basierte in den letzten Jahren auf den Stars. Jetzt geht nach Neymar der zweite innerhalb von einem Jahr.

Die Stars haben uns geholfen zu wachsen, selbstverständlich. Aber wir mussten uns auf einen Abgang von Ronaldo vorbereiten. Alles andere wäre verantwortungslos gewesen. Und bei den kürzlich erfolgten Vertragsverlängerungen hat keine TV-Station die Forderung gestellt, dass die beiden in Spanien spielen müssen. Dank Spielern wie Messi, Neymar und Cristiano sind wir so weit, dass wir als Liga über den Spielern und Clubs stehen.

Dennoch: Innerhalb eines Jahres verliert die Liga nun den zweiten Superstar.

Das spielt für uns keine Rolle mehr. Klar hätte ich es gerne, dass die beiden weiterhin bei uns wären. Genauso gerne hätte ich weiterhin Mourinho und Guardiola bei uns, aber wir können sie nicht alle haben. Und was man zudem beachten muss: Cristiano Ronaldo ist auch schon 33.

Also war es strategisch von Real Madrid gar nicht so schlecht, einen alternden Star für über 100 Millionen zu verkaufen?

Sie werden sich schon etwas überlegt haben, auch was die Moral des Spielers betrifft. Zu unserer Arbeit gehörte immer, uns auf eine Zeit ohne Cristiano Ronaldo und Messi vorzubereiten. Alles andere wäre verantwortungslos zu gewesen.

Hatte Ronaldos Abgang auch steuertechnische Gründe?

Sicher ist nur, dass Italien für die Struktur von Cristiano Ronaldos Geschäften steuertechnisch besser ist als Spanien. Aber es heisst ja seit Jahren, dass er gehen will. Dieses Mal war es nun so weit, und Real sah eine Gelegenheit, seine damalige Investition zurückzuholen und anderweitig zu gebrauchen.

Wer folgt bei Real auf Cristiano?

Real Madrid hat die Leute selten enttäuscht, wenn es um Transfers geht. Im vergangenen Sommer hat Real keinen Star geholt, nun wird die Lust auf einen grossen Namen da sein.

Auf Neymar?

Keine Ahnung.

Wen hätten Sie denn gerne?

Es gibt viele grosse Spieler. Mich persönlich würde es freuen, wenn die Aufteilung der verschiedenen Nationen in unserer Liga noch mehr steigen würde. So würde die sportlich beste Liga der Welt noch globaler werden.

Würden davon auch die kleineren Teams profitieren?

Wir haben vor einem Jahr den Verteilschlüssel der TV-Gelder geändert, das hat sich gelohnt. 50Prozent des Topfes wird gleichmässig an alle Erstligavereine verteilt, die andere Hälfte wird in erfolgsabhängigen Prämien ausgeschüttet.

Wirklich ausgeglichen sind die Ausschüttungen in La Liga noch immer nicht: 2017 bekam Meister Barcelona 146 Millionen Euro an TV-Geldern, das letztplatzierte Alaves 39. In der Premier League waren es 170Millionen für den Meister und 107 für den Tabellenletzten.

Der Kreislauf im europäischen Fussball geht so: Manchester City und PSG werden staatlich aufgebläht und erhalten so einen Vorteil. Real, Bayern, Juve und Bara wollen mithalten, müssen dafür viel mehr Geld verdienen, gehen zur Uefa und erhalten so dank der Champions League noch viel mehr Geld. Und die Liga töten sie so. Wenn ich den Topteams weniger Geld gebe, dieses dafür den schwächeren Vereinen, verlieren sie in Europa den Anschluss, und die Marke der Liga wird geschwächt. Also wo beginnt das Problem? Ganz oben: bei Manchester City und PSG, die für Transfers das Gas aufdrehen und Öl anzapfen - und natürlich beim Financial Fairplay.

Nach Neymars Transfer nach Paris haben Sie Klage bei der Uefa eingereicht. Wie ist der Stand?

Zuerst hat die Uefa entschieden, dass PSG bis Ende Juni 60 Millionen Euro an Transfers einnehmen muss. Aber danach hat sie gemerkt, dass man alles nochmals revidieren muss, weil sie hintergangen wurde. Paris muss von den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Denn die Verfehlungen sind heftig. PSG hat Werbedeals gefälscht. Gefälscht!

Also muss anhand von PSG ein Exempel statuiert werden?

Ganz genau.

Aber glauben Sie wirklich, dass Paris heftig bestraft wird?

Absolut. Ich weiss nicht, ob schon diese Saison oder erst ein Jahr später. Aber es ist die einzige Möglichkeit, das Reglement durchzusetzen. Und aufgepasst, bei PSG geht es nicht nur um Neymar. Vier Jahre lang wurden die Einnahmen künstlich aufgebläht, sie waren nicht real. Schauen Sie: PSG hatte mehr Werbeeinnahmen als Real Madrid. Wie soll das möglich sein? Das ist doch alles ein grosser Witz. Wir hoffen auf einen Entscheid in den nächsten Wochen. Und wenn wieder nichts unternommen wird, werden wir alle rechtlichen Wege bis zum Europäischen Gerichtshof ausschöpfen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)