Wütend hackt der Metzger das Fleisch

An den Wänden der Kirche brennen Kerzen, im Hintergrund spielt Orgelmusik, langsam füllen sich die Bänke. Rot-weisse Schals überall. Der Priester beginnt seine Predigt: «Herr, hilf uns zu verstehen, wie bedeutsam der Fussball für unsere Gemeinschaft ist.»

Die neue Dokumentation «Sunderland ’Til I Die» des Streamingriesen Netflix erzählt den Fussball für einmal anders. Es geht um mehr als Tore, Siege und Niederlagen. Ein Märchen hätte es werden sollen, die wunderschöne Geschichte eines Traditionsvereins, der aus der Premier League abgestiegen ist und sich in der zweithöchsten Liga wieder nach oben kämpft. Ein Jahr lang haben die Produzenten den AFC Sunderland begleitet. Herausgekommen ist eine Geschichte des grandiosen Scheiterns, die unzählige Einblicke hinter die Kulissen ermöglicht und die Probleme des englischen Fussballs schonungslos und voller Emotionen offenlegt.

Tränen nach dem Sieg

Im Zentrum der Erzählung stehen immer wieder die Fans. Sie sitzen in Pubs, sprechen von Sunderland mit rollendem «R» und einem «U» statt einem «A», tragen einfache Jacken, Tattoos ihrer Lieblingsspieler und geben ihren Erstgeborenen Namen von Club-Legenden. Nach dem ersten Heimsieg seit 364 Tagen rollen Tränen über ihre Wangen, und nach der Trainerentlassung erklärt ein Metzger mit dickem Bauch und rotem Kopf, er hätte seine Belegschaft auch entlassen, wenn die solchen Mist gemacht hätte, während er grosse Fleischstücke zerhacke. Es sind typische Einwohner einer typischen englischen Industriestadt – etwas verschroben, etwas einfach gestrickt, dafür umso leidenschaftlicher, wenn es um Fussball geht.

Beginnt die Serie als Ode an den Fussball, so wird der Ton bald härter, die Bilder düsterer und die Stimmung gedämpft. Sunderland reiht in der zweiten Liga keineswegs Sieg an Sieg, sondern verliert, stolpert, scheitert. Und findet sich rasch in der Abstiegszone wieder. Der Trainer wird entlassen, die Spieler sind unzufrieden und das Publikum ungeduldig.

In diesen Momenten weiss die Serie zu überzeugen, weil sie dem TV-Zuschauer mehr bieten kann, als er sich von der traditionellen Sportberichterstattung gewohnt ist. Statt Floskeln und vorbereitete Statements auszustrahlen, begleitet die Kamera den Geschäftsführer Martin Bain auf der frustrierenden Suche nach einem kompetenten, bezahlbaren Trainer, der bereit ist, einen maroden Club auf einem Abstiegsplatz in der zweithöchsten Liga zu übernehmen. Die Mikrofone laufen, wenn Trainer und Geschäftsführer über Transfers diskutieren und die Vereinsführung die Scouting-Abteilung kritisiert, weil diese keinen realistischen Blick habe: «Weshalb um Gottes willen steht auf diesem Blatt Ibrahimovic? Habt ihr irgendwo Geld gefunden?»

Im Tornado der Angst

Der Club schlittert immer tiefer in die Krise, und die Produzenten zeigen, was der Fussballfan von seinen Idolen sonst nie zu sehen bekommt: Schwäche, Verletzlichkeit, Ratlosigkeit, Verzweiflung. «Wir befinden uns in einem Tornado aus Angst, Schmerz und Stress», sagt der neue Coach Chris Coleman. Angestellte machen diesen Tornado spürbar, wenn sie ganz pragmatisch erklären, was noch ein Abstieg bedeuten würde: Sie würden entlassen.

Die Fans bleiben lange optimistisch, doch als sich auch bei ihnen Verzweiflung breit macht, gelingt es der Serie, Bruchstellen im heutigen Profifussball aufzuzeigen. Etwa in einem Gespräch zwischen Sponsoren und der Vereinsführung. Besitzer Ellis Short ist nicht bereit, weiter eigenes Geld zu investieren. Die kleineren Geldgeber beschweren sich, dass Short den Verein kaputt gemacht habe. Sie hätten den Club bereits vorher unterstützt und würden dies auch tun, wenn Short nicht mehr hier sei. Er aber hinterlässt nur Schulden. Auch die Wut der Fans konzentriert sich immer mehr auf Short, der den Verein nach der Saison schliesslich verkauft.

«Neubeginn» heisst die letzte Folge der Serie. Sie vermittelt Aufbruchstimmung: neuer ­Besitzer, neue Führung, neuer Trainer – alles wird gut. Ob die Filmemacher damit die Stimmung in Sunderland exakt getroffen haben, darf bezweifelt werden. «So nett unser Torhüter auch dargestellt wird, er hat uns in der letzten Saison trotzdem mehr Punkte gekostet, als ich mir jemals hätte vorstellen können», bringt es ein grantiger Sunderland-Fan auf den Punkt.

Nach dem Abstieg ist eine Gruppe weinender Fans zu sehen. Sie liegen sich in den Armen und singen «Can’t Help Falling in Love» von Elvis Presley. «Sunderland ’Til I Die» kann hart sein. Ausgerechnet die schwierigsten Monate des Vereins wurden von einem Kamerateam festgehalten. Für die Sunderland-Fans ein bitteres Zeugnis. Für alle anderen Liebhaber des Fussballs ein Geschenk. Seit ein paar Tagen ist die Serie auf Netflix abrufbar.

