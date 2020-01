Xhaka arbeitet Teilzeit in Arsenals Innenverteidigung

Ein letztes Anliegen hat der Reporter noch. Granit Xhaka soll seinem Kameraden doch bitte die Trophäe für den besten Spieler der Partie überreichen. Der Schweizer nimmt den gelben, zylinderförmigen Gegenstand entgegen, reicht ihn Héctor Bellerin, lacht den Spanier an und sagt: «Ich wusste gar nicht, dass dein linker Fuss so gut ist.» Mit diesem Fuss, seinem schwächeren, hatte Bellerin das 2:2 gegen den Tabellenvierten Chelsea erzielt. Arsenal auf Platz zehn gewann einen Punkt und Bellerin wegen des Tores die Auszeichnung.

