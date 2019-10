«Xhaka hat bei Arsenal keine Zukunft» – die neue Podcast-Folge

Für Thomas Schifferle ist es völlig klar: «Granit Xhaka hat bei Arsenal keine Zukunft.» Immerhin haben die eigenen Fans den Schweizer Nationalspieler ausgebuht und er hat mit einem herzhaften «fuck off» geantwortet. Trotzdem glaubt Kay Voser daran, dass eine Entschuldigung und ein paar gute Spiele reichen, um Xhakas Lage in Nordlondon zu verbessern. Und Fabian Ruch versteht zuallererst, dass sich der Basler vom Publikum hat provozieren lassen: «Er hat ja niemanden beleidigt. Die Diskussion ist auch ein wenig lächerlich.»

