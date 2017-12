Xhaka trifft aus 30 Metern für Arsenal gegen Liverpool

Liverpool verteidigt seinen 4. Rang in der Premier League durch ein spektakuläres 3:3 in London gegen das fünftplatzierte Arsenal. Es ist ein Spiel mit zwei gänzlich unterschiedlichen Halbzeiten.

Liverpool hätte längst deutlicher als mit 2:0 führen müssen, lag aber nach drei Arsenal-Toren in fünf Minuten unverhofft 2:3 im Hintertreffen. Der Brasilianer Roberto Firmino glich 20 Minuten vor Schluss aus.

Granit Xhaka war das beste Beispiel für Arsenals zwiespältigen Eindruck. Der Schweizer Internationale war im defensiven Mittelfeld gut 50 Minuten genauso überfordert wie seine Teamkollegen. Nach dem Anschlusstor Alexis Sanchez' markierte er aber in der 56. Minute mit einem haltbaren Flatterball den Ausgleich. Mesut Özil schoss die «Gunners» dann sogar in Führung. Es war erst der dritte Schuss auf das Tor von Liverpool, Goalie Simon Mignolet hielt keinen davon.

This will be forever remembered. Granit Xhaka's banger. #AFC pic.twitter.com/yDyIeaHy4X