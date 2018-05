YB darf nicht auf Bundeshaus-Balkon feiern

Das ist ein Dämpfer für den frischgebackenen Schweizer Fussballmeister: Die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung hat das Gesuch des BSC Young Boys zur Benutzung des Bundeshaus-Balkons abgelehnt. Geplant war, dass die Spieler an der Meisterfeier von Pfingstsonntag den Pokal den Fans auf dem Bundesplatz vom Balkon des Parlamentsgebäudes aus präsentieren würden.

Doch daraus wird nun nichts: Die aus Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP) und deren jeweiligen Vize bestehende Verwaltungsdelegation des Parlaments hat das Gesuch der Berner abgelehnt, wie das Onlineportal nau.ch am Montag berichtete.

Behörde mit Sicherheitsbedenken

In der Begründung gratulieren die Politiker den Young Boys zum «Meistersieg» und anerkennen die «ausgezeichnete Leistung». Sie stellen aber fest, dass der Balkon gar nicht für eine «effektive» Nutzung konzipiert worden sei. So sei etwa die Brüstung nicht hoch genug, um genügend Schutz zu bieten. Ausserdem befänden sich Verkabelungen auf dem Balkon, was das Risiko eines Unfalls erhöhe. Deshalb folgte das Gremium dem Sicherheitsbeauftragten des Bundeshauses und lehnte das Gesuch einstimmig ab.

Negativer Entscheid fiel an Tschäppäts Todestag

Die Verwaltungsdelegation diskutierte das Gesuch von YB laut dem nau.ch-Bericht just am Todestag des ehemaligen Berner Stadtpräsidenten und SP-Nationalrats Alexander Tschäppät, der kurz vor seinem Tod den Wunsch zur Freigabe des Balkons für die YB-Spieler geäussert hatte.

Es gehöre nicht zum «Courant normal», dass der Balkon des Gebäudes für sportliche, werbliche oder unterhaltende Zwecke freigegeben werde, hatte Marc Stucki, der Informationschef der Parlamentsdienste, im Vorfeld des Entscheids zur Tageszeitung «Der Bund» gesagt. «Aktivitäten von Dritten» seien in den Weisungen grundsätzlich nicht vorgesehen, ein Gesuch von YB werde aber« sorgfältig geprüft». (awb)