YB gewinnt Spitzenspiel souverän

Es war ja so etwas wie ein Spitzenkampf, der am Sonntagnachmittag im Stade de Suisse ausgetragen wurde zwischen YB und Lugano, hatten doch beide Mannschaften die Möglichkeit, mit einem Sieg die Tabellenspitze zu übernehmen. Eine vielversprechende Ausgangslage für einen spannenden, kurzweiligen Nachmittag.

Dieses Spiel sollte aber viel mehr Kampf zu bieten haben, als dass es spitze sein sollte. Die Young Boys, die nach den Verletzungen der beiden Offensivkräfte Miralem Sulejmani und Guillaume Hoarau in einem 4-3-3 antraten anstatt wie meist im 4-4-2, gingen nach einer Viertelstunde in Führung; Nach einem schönen Doppelpass zwischen Vincent Sierro und Ulisses Garcia legte der Aussenverteidiger von der linken Seite in die Mitte, wo Jean-Pierre Nsame verwertete.

Auch Spielmann verletzt

Danach war das Team von Trainer Gerardo Seoane zwar weitgehend spielbestimmend, ohne jedoch zwingende Offensivaktionen kreieren zu können. Dem Meister befindet sich nach wie vor in der Findungsphase, der umfangreiche Kaderumbau ist ihm anzumerken, ebenso die zahlreichen Verletzten. Neustes Mitglied im Lazarett ist Marvin Spielmann, der sich in einem Zweikampf eine Hirnerschütterung zuzog und noch vor der ersten Pause ausgewechselt werden musste.

Doch allen Widrigkeiten zum Trotz: Die Young Boys kontrollierten die Tessiner, die kaum einmal gefährlich vor YB-Torhüter David von Ballmoos auftauchten. Nach einer Stunde und einer weiteren von Nsame abgeschlossenen Kombination, bestanden keine Zweifel mehr über den zweiten Saisonsieg der Berner, die damit nach vierzehntägigem Unterbruch wieder da sind, wo sie vorhin 679 Tage in Folge gestanden hatten: An der Tabellenspitze der Super League.

Young Boys - Lugano 2:0 (1:0)

24'091 Zuschauer. - SR San.

Tore: 15. Nsame (Garcia) 1:0. 60. Nsame (Aebischer) 2:0.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Lustenberger, Zesiger, Garcia (84. Lotomba); Martins, Aebischer, Sierro; Spielmann (45. Assalé), Nsame, Moumi Ngamaleu (78. Bürgy).

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Custodio; Lavanchy, Sabbatini, Rodriguez (63. Carlinhos), Aratore; Bottani (78. Covilo), Gerndt (63. Holender).

Bemerkungen: Young Boys ohne Fassnacht, Hoarau, Lauper, Sulejmani und Camara (alle verletzt). Spielmann verletzt ausgeschieden (Verdacht auf Hirnerschütterung). Lugano ohne Macek und Crnigoj (beide verletzt).

Verwarnungen: 27. Garcia (Foul), 40. Custodio (Foul), 54. Bottani (Foul), 70. Sabbatini (Foul), 74. Moumi Ngamaleu (Foul).

(sis)