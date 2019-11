YB gewinnt eine torreiche Partie gegen Sion

In einer packenden Begegnung setzt sich Leader YB beim FC Sion 4:3 durch. Jean-Pierre Nsame und Pajtim Kasami treffen dreimal, Roger Assalé erzielt das Siegtor. Damit liegen die Young Boys in der Tabelle vier Punkte vor dem FC Basel.



Chancenabtausch



Es ist auch nach der Pause ein äusserst attraktives Spiel zwischen dem FC Sion und den Young Boys. Beinahe im Minutentakt erspielen sich beide Mannschaften ausgezeichnete Gelegenheiten, verpassen aber vorerst ein weiteres Tor. Bis zur 69. Minute, als Pajtim Kasami das 3:3 gelingt, wobei zuerst auf Abseits entschieden wurde, der Videoschiedsrichter aber intervenierte. Es ist bereits Kasamis dritter Treffer der Begegnung, er gleicht damit im Duell mit YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame aus. Erneut aber antwortet der Leader nur wenige Minuten später. Nach einem herrlichen Angriff ist es Roger Assalé, der eine Viertelstunde vor Spielende das Siegtor zum 4:3 für die Young Boys erzielt. Mit diesem Resultat hatte der Meister schon vor der Länderspielpause den Spitzenkampf gegen St. Gallen für sich entschieden. Und weil Verfolger Basel am Samstag bei Servette verloren hatte, beträgt der Vorsprung von YB vor dem Gipfeltreffen am nächsten Sonntag beim FCB nun vier Punkte. Spektakel bereits vor der Pause



Frühe Doppeltreffer durch Nsame



Schon in der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Teams einen offenen, abwechslungsreichen Match mit vielen Fehlern und Torszenen. Die Young Boys benötigten keine 150 Sekunden, um 2:0 in Führung zu gehen. Liga-Topskorer Nsame erzielte seine Saisontore 13 und 14, und alles deutete auf einen gemütlichen Nachmittag für YB hin. Doch der mal wieder krisengeschüttelte FC Sion schlug zurück - in Person von Kasami, dem ebenfalls innerhalb von etwas weniger als 90 Sekunden ein Doppelschlag gelang. Am Nachmittag der offenen Verteidigungsreihen war es kurz darauf wieder YB, das in Führung ging. Und wieder war es Nsame, der die haarsträubende Defensivarbeit Sions eiskalt bestrafte. Sein 3:2 in der 29. Minute fiel nach einem Eckball der Gastgeber, die in einen Konter der Young Boys liefen. Das passte zu dieser unterhaltsamen, spektakulären Veranstaltung im Tourbillon.



Fehlerhafte Thuner machen es Lugano leicht



Der 3:2-Sieg in Neunburg vor der Länderspielpause gab den Thunern Zuversicht. Sie glaubten, sie können den Schwung mit ins Heimspiel gegen Lugano nehmen, damit es endlich klappt mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison. Doch als der Schiedsrichter zur Pause gepfiffen hat, wirkt Sportchef Andres Gerber konsterniert. Er sagt: “Wir agierten verunsichert, fanden nie ins Spiel.” Bereits nach vier Minuten war Lugano durch einen abgefälschten Schuss von Marco Aratore in Führung gegangen. Und nach gut einer Viertelstunde verdoppelten die Gäste das Skore: Mattia Bottani profitierte von einem Riesenbock von Thuns Goalie Guillaume Faivre.



Lugano erhöht den Abstand in der Tabelle auf Thun



Auf den Fehlstart folgte vor 4800 Zuschauern in der Stockhorn-Arena zwar eine kleine Leistungssteigerung beim Heimteam. Doch es war erneut Faivre, der den negativen Schlusspunkt setzte. Er schätzte einen Eckball falsch ein und ermöglichte Fabio Daprela so das 3:0. Die Tessiner liegen nun schon sieben Punkte vor dem Letzten Thun. (fdr / dwu)