YB in Genf kalt geduscht, FCB enttäuscht

Spätestens als Gianluca Gaudino nach 37 Minuten verletzt ausgewechselt werden muss, zeichnet sich ab, dass es ein ungemütlicher Nachmittag für YB in Genf werden könnte. Die Berner mussten schon auf acht Spieler verzichten, davon sieben verletzt. Und nun könnte mit dem formstarken Gaudino nach bösem Einsteigen eines Genfers ein weiterer dazu kommen. Der Deutsche zieht sich eine Verletzung am Knöchel zu.



Die Young Boys finden auf tiefem Terrain fortan nie mehr den Tritt. Im Gegenteil: Varol Tasar bringt die Genfer nach einer Stunde innert zwei Minuten 2:0 in Führung. Sébastien Wüthrich kann kurz darauf gar noch erhöhen. Es passt zu diesem Nachmittag, trifft Jean-Pierre Nsame für YB nur den Pfosten. Und so verlieren die Young Boys in der Super League erstmals in dieser Saison, sie bleiben aber Leader, weil Basel gleichzeitig gegen Xamax 1:1 spielt. Servette findet derweil aus der Krise, gewinnt erstmals seit sieben Partien wieder und bleibt gegen die Young Boys unbesiegt.



FCB verpasst gegen Xamax Tabellenführung



Es wäre die Chance gewesen für den FC Basel. Die Young Boys verlieren gegen Servette – aber die Basler schaffen es gegen Xamax nicht, den Sieg einzufahren. Zwar ist die Mannschaft von Marcel Koller beim 1:1 klar das bessere Team. Aber nach dem Gegentreffer durch Nuzzolo kann der FCB nur noch ausgleichen und sich so einen Punkt sichern. Den Treffer für die Basler, die am Donnerstag in der Europa League auf Getafe treffen, erzielt Kemal Ademi, der im Sommer von Xamax zum FCB gestossen ist. Die Neuenburger stehen nach dem Punkt im St.-Jakob-Park weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.



Idealer Einstand für Jacobacci



Mijat Maric ist bereits 35 und bei Lugano in erster Linie für Defensivarbeit zuständig. In Luzern aber zeigte der Verteidiger Offensivqualitäten, die den Tessinern den Sieg eintrugen: Nach 57 Minuten erzielte er mit dem Kopf das 1:0 und dürfte selber darüber gestaunt haben, dass ihn kein Gegner störte; und nach 77 Minuten war er erneut mit dem Kopf zur Stelle. Mehr als das 1:2 durch Ibrahima Ndiaye brachten die Zentralschweizer nicht zustande.



Bei Lugano feierte der neue Trainer Maurizio Jacobacci einen idealen Einstand. Als Schiedsrichter Fedayi San nach 95 Minuten die Partie vor 8141 Zuschauern abpfiff, ballte er kurz die Faust. Viel mehr an Emotionen war da nicht. Lugano gewann zum dritten Mal in dieser Saison - zum dritten Mal auswärts nach dem 4:0 zum Auftakt beim FCZ und dem 2:1 bei Sion am 6. Oktober noch unter Fabio Celestini.

Die Luzerner, unter der Woche noch im Cup-Achtelfinal siegreich gegen GC (1:0), bezogen in der Super League die zweite Niederlage in Folge nach dem 0:2 bei Xamax. Ihnen mangelte es an Entschlossenheit, sie zeigten auch nicht die Leidenschaft wie noch vor zwei Wochen, als sie gegen Sion aus einem 0:1 zur Pause noch ein 3:1 machten.



Servette - Young Boys 3:0 (0:0)



8065 Zuschauer. - SR Fähndrich.



Tore: 61. Tasar (Wüthrich) 1:0. 63. Tasar 2:0. 74. Wüthrich (Cognat) 3:0.



Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino; Ondoua, Cognat; Stevanovic, Wüthrich (76. Alves), Tasar (80. Cespedes); Kyei (86. Chagas).



Young Boys: Von Ballmoos; Janko (66. Spielmann), Sörensen, Zesiger, Lotomba; Aebischer, Gaudino (37. Bürgy); Assalé (80. Mambimbi), Fassnacht, Ngamaleu; Nsame.



Bemerkungen: Servette ohne Schalk (gesperrt) sowie Imeri und Koné (beide verletzt), Young Boys ohne Garcia (gesperrt) sowie Camara, Hoarau, Lauper, Lustenberger, Martins, Sierro und Sulejmani (alle verletzt). 70. Pfostenschuss von Zesiger. Verwarnungen: 32. Ondoua (Foul). 35. Gaudino (Foul). 45. Nsame (Foul). 70. Zesiger (Reklamieren). 70. Cognat (Foul). 81. Alves (Foul).



Basel - Neuchâtel Xamax 1:1 (0:1)



18'003 Zuschauer. - SR Dudic.



Tore: 29. Nuzzolo (Seferi) 0:1. 74. Ademi (Zhegrova) 1:1.



Basel: Omlin; Widmer (46. Bua), Cömert, Alderete, Petretta; Frei, Xhaka; Okafor (16. Zhegrova), Zuffi, Pululu (65. Stocker); Ademi.



Neuchâtel Xamax: Walthert (78. Minder); Seydoux, Xhemajli, Marcis, Neitzke, Gomes; Seferi (57. Kamber), Doudin (51. Corbaz), Mveng, Ramizi; Nuzzolo.



Bemerkungen: : Basel ohne Kuzmanovic, Ramires, van Wolfswinkel (alle verletzt) und Riveros (kein Aufgebot). Xamax ohne Djuric, Dugourd, Farine und Karlen (alle verletzt). 33. Pfostenschuss von Zhegrova. Verwarnungen: 36. Xhemajli. 42. Alderete (beide Foul). 51. Doudin (Unsportlichkeit). 86. Gomes. 88. Seydoux. 91. Mveng (alle Foul). 92. Minder (Unsportlichkeit).



Luzern - Lugano 1:2 (0:0)



8141 Zuschauer. - SR San.



Tore: 57. Maric (Custodio) 0:1. 77. Maric (Custodio) 0:2. 83. Ndiaye (Kakabadse) 1:2.



Luzern: Müller; Kakabadse, Lucas, Knezevic, Sidler; Grether (88. Demhasaj), Voca; Eleke (46. Males), Ndiaye, Schürpf (51. Matos); Margiotta.



Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy (69. Obexer); Vecsei, Custodio (81. Dalmonte); Carlinhos, Sabbatini (31. Lovric), Aratore; Gerndt.



Bemerkungen: Luzern ohne Schwegler, Binous, Ndenge, Arnold und Schulz (alle verletzt). Lugano ohne Bottani (gesperrt), Crnigoj, Sulmoni, Rodriguez, Kecskes und Macek (alle verletzt). Verwarnungen: 4. Margiotta (Foul). 62. Carlinhos (Unsportlichkeit). 94. Daprelà (Foul).



Rangliste: 1. Young Boys 13/28 (30:15). 2. Basel 13/27 (30:13). 3. St. Gallen 13/26 (26:15). 4. Zürich 13/18 (12:24). 5. Sion 13/17 (17:21). 6. Servette 13/15 (17:15). 7. Luzern 13/15 (13:16). 8. Lugano 13/13 (13:15). 9. Neuchâtel Xamax FCS 13/12 (15:22). 10. Thun 13/6 (10:27).

