YB schlägt FCZ deutlich und schliesst auf

Der FC Zürich kann gegen YB einfach nicht mehr gewinnen. Dabei hätte gegen die Berner alles anders kommen können. Mit ein bisschen weniger Pech und Unvermögen wäre der FCZ nach der ersten Halbzeit gegen YB in Führung gewesen und hätte vier Tore geschossen. Doch weil der Konjunktiv der Realitäts Feind ist und Schönbächler, Marchesano und Ceesay aus besten Positionen verzogen, lautete der Spielstand zur Pause 0:1. Christian Fassnacht traf durch die einzige ernsthafte YB-Chance. Schönbächler liess Ulisses Garcia ziehen, dieser spielte den Ball in die Tiefe, die FCZ-Abwehr stand derart in Unordnung, dass Fassnacht alleine auf Goalie Brecher ziehen konnte.



Zwei Tore aberkannt



Hätte es zudem den VAR nicht gegeben (um beim Konjunktiv zu bleiben), dann wären die Mannschaften mit einem 1:2 in die Halbzeitpause gegangen. Zweimal war es ein Abseits, das die Schiedsrichter mit Videohilfe entlarvten. Es war ein Spiel, bei dem man bei YB wegen der acht Verletzten und des Europacup-Einsatzes eine gewisse Schlappheit feststellte. Es war eine Partie, bei der man spürte, dass der FCZ ein Signal setzen wollte. Die Zürcher Spieler waren aggressiver, entschlossener und kreativer.



Doch das reichte nicht, denn YB machte die Tore - und der FCZ nicht. Michel Aebischer schoss in der 65. Minute mit einem platzierten Distanzschuss das 2:0. In der 76. Minute konnte Fassnacht einen Eckball zum 3:0 einköpfeln und in der Nachspielzeit traf Nsame. Ein brutales Resultat für Zürich, ein für die jüngere YB-Zeit typischer Sieg.



Basel wankt, aber fällt nicht



Es ist erst drei Wochen her, dass der FCSG nach einem schwachen Auftritt in Winterthur aus dem Cup ausschieden. Aber gerade diese bittere Niederlage markierte einen Wendepunkt. Denn danach setzten der FCSG zum Siegen an: gegen Servette (3:1), in Sion 2:1 und gegen Thun (4:0). Zudem ging der FCSG mit dem Selbstvertrauen in die Partie gegen den Leader, die einzige Mannschaft zu sein, die den FCB im ersten Quartal bezwang. Am 27. Juli holte man in Basel einen 2:1-Sieg. Auffällig in den letzten Wochen war auch, dass die Espen umso erfolgreicher waren, desto jünger das Team war. Die zehn Feldspieler in der Startformation gegen Thun waren durchschnittlich 21,8 Jahre alt. Nach dem Motto «Never change a winning team» schickte Zeidler so auch gegen den FCB dieselben «jungen Wilden» vom Beginn weg ins Rennen.



Leader hin oder her – die jungen Ostschweizer starteten auch gegen den FCB frech ins Spiel. Der FCSG war die aktivere Mannschaft. Es rollte eine Angriffswelle nach der anderen in Richtung Basler Strafraum. FCB-Keeper Jonas Omlin hatte alle Hände voll zu tun, wehrte einen Schuss nach dem anderen ab. Vor allem bei den Schüssen von Jordi Quintilla (9., 10.) brauchte es den sicheren Basler Goalie. 10:3 Abschlüsse und 4:0 Eckbälle für die Hausherren in der ersten Halbzeit sagten alles aus, wer im Kybunpark die dominantere Mannschaft war. Trotzdem gingen die beiden Teams mit einem 0:0 in die Pause.



Ademi vergibt Matchball



Aber die 2. Hälfte liess auf Tore hoffen, denn der FCB erzielte 16 seiner 24 Treffer nach dem Pausentee und auch St. Gallen schoss 9 Tore (von 18) in den zweiten 45 Minuten. Zudem brachte Zeidler ab der 69. Minute «Baselschreck» Cedric Itten. Der Basler im Team der Ostschweizer hat gegen Rotblau bereits 5-mal getroffen und schnürte auch den Doppelpack beim 2:1 in Basel. Die St. Galler powerten auch sofort weiter. Und der FCB?



Rotblau konnte die Strapazen der Reise in die Türkei und das intensive Gruppenspiel in der Europa League gegen Trabzonspor (2:2) zu keiner Zeit kaschieren. Der FCB konnte keine Schippe draufpacken. Und trotzdem hatte der FCB den Matchball auf dem Fuss: Ademi (88.) schoss aus bester Position drüber. Das wäre was gewesen. Denn die Grosschance der Basler war auch fast die einzige im ganzen Spiel. Den Rest war man fast nur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Aber das machte das Team von Marcel Koller gewohnt sicher. In den letzten 6 Spielen kassierte Basel nur drei Gegentore und hielt wieder dicht: Der FCB rettete das schmeichelhafte torlose Remis gegen das aufmüpfige Heimteam über die Zeit. Der Siegtreffer wäre gar arg viel Lohn gewesen.

