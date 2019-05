Yakin zieht gegen Constantin vor Gericht

Seit der Freistellung von Murat Yakin am 7. Mai hat nur Christian Constantin, der Yakin in einen Französisch-Intensivkurs schicken wollte, via Deutsch- und Westschweizer Medien kommuniziert. Vom freigestellten Trainer selber war nichts zu hören. Bei Yakins Vorgängern war der Ablauf stets derselbe gewesen. CC verbreitet Vorwürfe und Verbitterung, dann schickt er sie in die Wüste. Kaum einer lehnt sich gegen die Spielchen des Sion-Präsidenten auf.

Inoffiziell begann Yakin schon vor Wochen, sich zu wehren. Der 44-Jährige kündigte am 10. Mai seinen Arbeitsvertrag mit der Olympique des Alpes SA (FC Sion) aus wichtigen Gründen fristlos auf. «Die Kündigung erfolgte aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens des Präsidenten des FC Sion, Christian Constantin, der die Persönlichkeitsrechte von Murat Yakin sowie die Fürsorgepflicht als Arbeitgeber wiederholt und schwerwiegend verletzt hat», sagt Kai Ludwig, der Rechtsanwalt von Yakin gegenüber «20 Minuten».

Chancen stehen gut für Yakin

Yakin hatte einen Vertrag bis Sommer 2021. Er will die gesamte Summe geltend machen und diese Forderung auch gerichtlich durchsetzen. Die Darstellung von Constantin im «Blick», wonach ihm eine Auflösung des Vertrages unter Verzicht auf Lohnansprüche offeriert worden sei, sei unzutreffend, so der Anwalt. Es hätten zu keinem Zeitpunkt Gespräche zwischen ihm und Vertretern des FC Sion bezüglich einer Auflösung des Arbeitsvertrages stattgefunden. «Die Parteien befinden sich auch nicht in Verhandlungen über eine aussergerichtliche Einigung», so Ludwig.

Die Chancen könnten für Yakin nicht schlecht stehen, aus dem Duell mit CC als Sieger hervorzugehen. Dazu äussern wollte sich der 44-Jährige indes nicht, er verwies vor dem Hintergrund des anstehenden Verfahrens auf seinen Rechtsanwalt.