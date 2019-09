Zakarias Geduld hat sich ausbezahlt

Wer ihm gegenüber sitzt, sieht zuerst sein Lachen. Wer ihn fragt, wer er sei, bekommt zur Antwort: «Ich bin Denis Zakaria, 22, und ich liebe das Leben. Ich bin glücklich und lache gerne.»

Ganz genau heisst er Denis Lemi Zakaria Lako Lado, die Kurzform ist Zak oder Zaki. Er ist der Sohn eines Kongolesen und einer Sudanesin, geboren am 20. November 1996 in Genf, und eines der Gesichter der Schweizer ­Nationalmannschaft, die sich am Erneuern und Verjüngen ist. Er steht für die afrikanische Seite, die sie zunehmend bekommen hat. ­Kevin Mbabu, Breel Embolo, ­Djibril Sow, Manuel Akanji, ­Edimilson Fernandes oder Yvon Mvogo haben einen ähnlichen Hintergrund wie Zakaria; im Kongo, in ­Kamerun, Senegal, Nigeria oder auf den Kapverden. Sie haben alle auch fast das gleiche Alter.

Zakaria steht für diese Generation, für ihr Leben zwischen den Welten. Was ist afrikanisch an ihm? «Meine Farbe», sagt er und lacht wieder dieses herzliche Lachen. Was ist schweizerisch? «Ich liebe Käse, Raclette, ich weiss, ich bin Schweizer.» Der Vater nimmt ihn früh mit zu den Spielen des Servette FC. ­Denis ist sehr jung, als der Vater in seine Heimat zurückgeht, um in Kinshasa bei der Regierung zu arbeiten. Die Mutter bleibt in Genf, Denis bleibt bei ihr, weil auch er in Genf bleiben will. Hier fühlt er sich wohl, in den Hinterhöfen spielt er Fussball. Mit acht geht er zu den Junioren von Servette.

Denis kommt in die ersten Nachwuchsauswahlen des Verbands. Er selbst merkt erst mit 18, dass aus ihm etwas werden kann als Fussballer. Er debütiert in der U-21, dann in der A-Nationalmannschaft, und spätestens seit dann sagt er sich: «Ich bin gut.»

Seine Mutter vermittelt Denis, dass er bodenständig sein soll

Was sich auf ein paar Zeilen zusammenfassen lässt, dauerte in der Realität viel länger. Es brauchte neben der Arbeit und dem Talent die richtigen Entscheidungen auf dem Weg nach oben. Fredy Bickel erinnert sich an einen Abend, als er damals als Sportchef der Young Boys Zakaria bei einem Auswahlspiel beobachtete. Er ging vorzeitig wieder weg, damit keiner merkte, wie er auf diesen jungen Mann starrte. Er war sofort sicher, dass da ein Juwel heranwuchs.

Auch andere Clubs waren zu der Zeit – es war Ende 2014, Anfang 2015 – auf Zakaria aufmerksam geworden. Basel gehörte dazu, Luzern oder Sion, und da war eben YB. Bickel lernte Zakarias Mutter kennen, eine Frau, die in Genf lange afrikanisch gekleidet war und gekocht hatte. Irgendwann erkannte sie: Wenn sie in der Schweiz ­bestehen will, muss sie Schweizerin werden. Sie legte ihre Kleider zur Seite, begann anders zu kochen und kämpfte sich durchs Leben. Genau so erzählt es Bickel. Und er sagt auch: «Sie hat Denis das Gefühl vermittelt, dass er bodenständig sein soll.»

Denis hat nur die besten Erinnerungen an Bickel, weil der es war, der ihn davon überzeugen konnte, was das Beste für seine Entwicklung ist. Zwei Stunden sass er beim Essen mit ihm zusammen, danach wusste er: «Ich will zu YB.» Die rationalen Gründe gab es für seinen Entscheid nicht, es war ­etwas anderes. «Das Feeling», nennt es Zakaria, «ich kann es nicht erklären, es hat einfach klick ­gemacht.» Bickel konnte ihm ­vermitteln, dass er an sein Talent und an sein Potenzial glaubt.

Im Sommer 2017 landet ­Zakaria bei YB. Die Ablösesumme beträgt 250 000 Franken. «Ein ­lächerlicher Betrag», sagt Bickel heute. Zakaria selbst verdient um die 4000 Franken.

Zakaria ist der Spieler, der nicht zuletzt von seinen physischen ­Anlagen lebt. Er ist der typische «Box-to-box-Spieler», wie das im Neudeutsch des Fussballs heisst – der Spieler, der den weiten Raum zwischen den beiden Strafräumen beackert, der mit raumgreifenden Schritten seine Meter macht, der die Defensive dank seiner Zweikampfstärke schützen und die ­Angriffe mit einem weiten Pass einleiten kann.

Bei YB setzt sich Zakaria schnell durch, unter Vladimir Petkovic kommt er im Mai 2016 zu seinem Länderspieldebüt. Er darf mit nach Frankreich zur EM, um zu lernen. Die grossen Clubs Europas ­werben um ihn, zum Beispiel der FC Liverpool, der 6 oder 7 Millionen Franken bietet. Bickel bittet den Verein: «Verkauft Denis nicht. In einem Jahr bekommt ihr das Doppelte.» Und Zakaria erklärt er: «Bleib hier. In einem Jahr kannst du auswählen.» Zakaria sagt heute: «Liverpool wäre viel zu früh für mich gewesen.»

Video: Zakaria in der Nationalmannschaft

Es geht immer ums grosse Bild und um den richtigen Schritt

Die Erkenntnis steht für seine Vernunft und für seine gute Beratung durch Mathieu Beda. Das ist der frühere Profispieler, den Bickel zum Abschluss der Karriere einst zum FC Zürich geholt hatte. Beda handelt umsichtig und behält bei der Planung von Zakarias Karriere das «grosse Bild» im Auge. Übersetzt heisst das: den richtigen Schritt zur richtigen Zeit machen, nichts überstürzen, den Club auswählen, bei dem der Spieler sich entwickeln kann, und auch die ­finanziellen Aspekte berücksichtigen. Das sind Bedas Worte.

Das Frühjahr 2017 kommt, nun gehört auch Leipzig zu den Interessenten. Und da ist eben Borussia Mönchengladbach. Zakaria trifft sich mit den Verantwortlichen, angeführt von Sportdirektor Max Eberl. Wieder ist es so wie ­damals bei YB und Bickel. Wieder geht es um das «Feeling», um das Gefühl, das ihm sagt, in Gladbach ist er gut aufgehoben.

Die Borussia lebt von ihrer grossen Geschichte, die Weisweiler, Lattek, Netzer, Heynckes oder Vogts in den 1970er-Jahren begründet haben. Um Titel zu ­spielen, ist längst schwierig für sie, dafür hat sie mit einem Umsatz von rund 200 Millionen Franken im Vergleich zu Bayern München oder Borussia Dortmund viel zu wenig Geld. Aber sie hat sich erfolgreich eine Nische geschaffen. «Wir ­kaufen Potenzial und verkaufen Qualität», sagt Eberl an diesem Samstagmittag, er ist in munterer Plauderlaune, obwohl es am Abend vorher ein 1:3 gegen ­Leipzig abgesetzt hat. Elf Jahre ist Eberl der sportlich Verantwortliche. In dieser Zeit hat er bewiesen, eine gute Nase für Spieler zu haben, um das ­Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Vom Borussia-Park aus haben immer wieder Spieler den grossen nächsten Schritt gemacht: Marco Reus nach Dortmund, Marc-­André ter Stegen nach Barcelona oder Granit Xhaka zu Arsenal.

«Denis», sagt Eberl vor gut zwei Jahren beim Treffen mit Zakaria, «Denis, guck mal. Wer ist zu uns gekommen und zu welchem Club gegangen? Wenn du Bock hast, bringen wir dich zu einem ganz grossen Club.» Eberl nennt Mönchengladbach einen «sehr empathischen Verein», bei dem viel auf der «persönlichen Schiene» funktioniere. Yann Sommer kann das nur bestätigen. Der Schweizer Nationalgoalie ist hier seit 2014 rundum ­zufrieden, «happy», wie er sagt.

Zakaria unterschreibt bei Gladbach. YB erhält anfänglich 11 Millionen Franken Ablöse, inzwischen sind es mit Boni rund zwei Millionen mehr. Bickel hat mit seiner Prognose recht behalten, dass es für alle besser ist, wenn Zakaria noch länger in Bern bleibt. Der junge Genfer behauptet sich auch in der Bundesliga, daran ändern die kleineren Probleme in der zweiten Saison nichts. Seine Schnelligkeit wird mit einem Spitzenwert von 35 km/h gemessen. Jetzt setzt Marco Rose als neuer Trainer bedingungslos auf ihn. Und Eberl fasst zusammen: «Die Entwicklung von Denis ist herausragend.» Er nennt ihn «einen Sonny­boy», der bei der Mannschaft sehr gut angesehen sei.

Als Zakaria selbst von sich erzählt, ist ihm eines wichtig: Er will betonen, dass er Glück hat im Leben und viel Geld verdient, aber dass er immer die «Füsse auf dem Boden behalten will». Drei-, viermal ist er schon in der Heimat seines Vaters gewesen, in Kinshasa, diesem Moloch voll bitterer ­Armut. «Das ist eine andere Welt», sagt er, «es ist wichtig, sie zu sehen, um zu erkennen, was ich hier habe.» Er wirft das Geld nicht aus dem Fenster. Er spart es.

Beda, der Berater, glaubt, dass Zakaria erst 80 Prozent seines Potenzials ausgeschöpft hat. Eines Tages sieht er ihn bei einem der «Top 10 in Europa». Auch Eberl geht davon aus, dass Zakaria ­irgendwann wirklich bei einem ganz grossen Club landet. Und Zakaria selbst? Er träumt seit seinen Kindheitstagen davon, einmal beim FC Barcelona zu ­spielen.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App

Die Sendung ist zu hören auf Spotify , bei Apple Podcasts oder direkt hier: