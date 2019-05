Zu viel Stolperei, zu viel Ego

Yannick Brecher – Note 4–5

Lange war er bekannt als Mann mit dem einen Fauxpas pro Spiel. In der Rückrunde wuchs Brecher zu einem sicheren Rückhalt, seine Reflexe auf der Linie gehören zu den Besten in dieser Liga. Bei der Spielauslösung muss er sich verbessern, viele Bälle landen beim Gegner. Er liebäugelt mit einem Auslandstransfer, ob er beim FCZ bleibt, ist ungewiss.

Omaru Bangura – Note 4–5

In der Hinrunde überzeugend. In der Rückrunde schien es, als hätte er alle seine Talente verloren. Die Spieleröffnung funktionierte nicht mehr, selbst einfache Pässe landeten beim Gegner, sein Zweikampfverhalten wurde zum Risiko. Er, der die Abwehr führen sollte, war ein Unsicherheitsfaktor.

Alain Nef Note – 4–5

Er war nicht mehr der Schnellste und Explosivste, doch er brachte Leben in die Mannschaft und gab ihr ein Gesicht. Er wird fehlen.

Andreas Maxsö – Note 4

Spielte unauffällig und solid, aber nicht fehlerlos. Ihm fehlen zudem die Talente, um den Spielaufbau zu orchestrieren.

Kevin Rüegg – Note 4–5

Auf dem Platz hebt er sich mit seinen Anlagen ab: Wie er läuft, wie er dribbelt, flankt und Bälle stoppt – alles meist ein bisschen besser als seine Mitspieler. Doch ist er auch ein guter Captain? Lange schien es, als würde diese kleine Binde um den Arm den 20-Jährigen hemmen, dann kam das Spiel gegen Xamax, der FCZ lag 0:1 zurück. Rüegg traf darauf zweimal und vertrieb damit die Abstiegssorgen.

Levan Charabadse – Note 5

Dem Georgier und seinem ­unbeugsamen Vorwärtsdrang schaut man gerne zu. Der 19-Jährige weiss seine offensiven Anlagen produktiv einzusetzen, Charabadse hat von den bewerteten Spielern die beste Assist-Quote. In jedem vierten Spiel gab er einen entscheidenden Pass.

Mirlind Kryeziu – Note 3–4

Er hatte das Pech, dass der FCZ meist miserabel auftrat, wenn er auf dem Platz stand. Vielleicht aber auch eine Frage der Kausalität, denn Kryeziu unterliefen manche unnötige Fehler, die zu Gegentoren führten.

Pa Modou – Note 4–5

Wenn er im Einsatz war, spürten die Gegner dies am eigenen Leib, die linke Seite bulldozerte er sich regelrecht frei. In der Rück­runde sehr verletzungsanfällig, muss er auch darum den Verein verlassen. Der FCZ verliert mit ihm einen Stimmungsmacher.

Mittelfeld

Victor Palsson – Note 4–5

Sein wahrer Wert offenbarte sich erst, als er bereits weg war. Der vormalige Captain wechselte im Winter zu Darmstadt, danach erlitt der FCZ einen Zusammenbruch. Beim Isländer handelte es sich zwar um keine spielerische Offenbarung, doch Palsson hatte Präsenz auf dem Platz und konnte in der Kabine auch einmal lauter werden.

Grégory Sertic – Note 3–4

Sportchef Thomas Bickel hat ihn aus Marseille geholt, damit er der Mannschaft im Zentrum zu Ruhe verhilft. Der Plan ging nicht auf, Sertic trat zwar alle Eckbälle, diese blieben aber wie auch sein Spielstil ohne grossen Einfluss. Sein Vertrag wird wohl nicht verlängert.

Toni Domgjoni – Note 4

Er ist 20 und talentiert. Wegen seines Alters wird von ihm noch nicht allzu viel erwartet. Doch er konnte die Erwartungen auch nicht übertreffen. Gerade offensiv vermochte er kaum Spuren zu hinterlassen.

Marco Schönbächler – Note 4

Er hat in dieser Spielzeit mit Boxen begonnen, um härter und robuster zu werden. Das ist dann auch das Beste an seiner Saison: Sein lange verletzter Körper erlaubt es ihm inzwischen wieder, mehrere Spiele hintereinander zu absolvieren. Gemessen hingegen an seinen Qualitäten (und Erwartungen) bestritt er zu wenig Spiele (15), schoss zu wenig Tore (1) und gab zu wenig Assists.

Salim Khelifi – Note 4–5

Zur Winterpause sagte er, er sei bei 85 Prozent seines Leistungsvermögens angelangt. Khelifi machte in der Zwischenzeit keine Fortschritte, obschon er alle Gaben hätte, um Zuschauer ins Stadion zu locken.

Antonio Marchesano – Note 4–5

Er wäre mit seiner Technik und seinen Pässen der Mann für die Spielkultur. Doch der Tessiner spielte unbeständig und offensiv wenig produktiv. Zudem hat er gegen robuste Gegner mit seiner feinen Statur einen schweren Stand.

Hekuran Kryeziu – Note 4

Viel haben sie von ihm erhofft: dass er das Spiel im Mittelfeld lenkt, dass er die Jungen unterstützt, dass er zum Führungsspieler wird. Die Hoffnungen erfüllten sich nicht, Kryeziu war mehr Mitläufer als Leader. Schlimmer noch, im April riss ein Kreuzband.

Adrian Winter – Note 4

Gleiches Pech erlitt auch Winter. Spielte in der Hinrunde oft, auch weil er als Rechtsverteidiger wie als Flügelspieler einsetzbar war. Sein Vertrag läuft aus.

Benjamin Kololli – Note 5

Seine Tore und Assists bewahrten den FCZ vor der Barrage. In der Europa League erzeugte sein Sprung in den Stadiongraben von Larnaca auf Youtube Hunderttausende Klicks. Sein Panenka-Penalty gegen Napoli samt ausgiebigem Jubel provozierte Kritik. Wo Kololli ist, da läuft etwas, einmal beschädigte er nach einer Auswechslung die Spielerbank. Doch je länger die Rückrunde dauerte, umso liederlicher wurde er, umso negativer seine Körpersprache, umso stärker drang seine Selbstverliebtheit hervor.

Sturm

Assan Ceesay – Note 3–4

Manchmal hatte man Mitleid mit dem 24-Jährigen, den sie in der Heimat Gambia-Mann mit den Spaghettibeinen nennen: Er hat den Hang zum Stolpern. Zudem misslangen ihm die meisten Dribblings, und obendrein wollten seine Schüsse einfach nicht ins Tor. Das hat mit seinen Fähigkeiten zu tun, lag aber auch daran, dass das Mittelfeld ihn nur mangelhaft unterstützte. Ceesay war im Sturm oft auf sich allein gestellt.

Stephen Odey – Note 4–5

Auch er war zu bemitleiden. Odey durfte nicht nur spielen, er musste gar, weil die anderen Stürmer entweder wegtransferiert wurden (Dwamena, Frey), verletzt waren (Ceesay) oder einfach nicht gut genug (Andereggen, Kasai). Odey spielte 45-mal in dieser Saison, kein anderer Spieler hat mehr Partien absolviert. Odey war wichtig, weil er zudem auch noch Tore schoss.

Es wurden nur Spieler mit mehr als zehn Einsätzen benotet. Nicht bewertet: Izer Aliu, Roberto Rodriguez, Joel Untersee, Simon Sohm, Becir Omeragic, Fabio Dixon, Yann Kasai, Lavdim Zumberi, Andris Vanins.

(Tages-Anzeiger)