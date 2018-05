Zuerst Miss Weissrussland, jetzt Maradona

Als Diego Maradona letzte Woche auf den sozialen Medien bekannt gab, dass er der neue Präsident von Dinamo Brest sei, staunte die Fussballwelt. Der Weltmeister von 1986 schrieb in seiner ersten Meldung in neuer Funktion: «Ich danke den Menschen in Weissrussland, dass sie an mich gedacht haben. Ich werde wie immer alles geben, um die Mannschaft konkurrenzfähig zu machen.» Zudem erwähnte er, dass er nicht nur Präsident sei, sondern auch Trainer. In Brest erhält der 57-Jährige einen Dreijahresvertrag, der nach der WM in Russland beginnt. Vorher wird er noch als TV-Experte in Venezuela zu sehen sein.

Feliz por haber acordado con el Dynamo Brest, de Bielorrusia, el nombramiento de Diego Maradona como presidente del club y responsable de todo el fútbol de la institución. Un nuevo desafío al que Diego enfrentará como lo hizo siempre en su vida. pic.twitter.com/6Z1md8L8va — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 15 May 2018

Hier verkündet Maradona sein Engagement bei Dinamo Brest. Quelle: Twitter.

PR-Aktion für 20 Millionen Dollar?

Die Verantwortlichen des Clubs betonen, dass es sich dabei nicht um eine PR-Aktion handele. Maradona soll sich um die Entwicklung des Jugendfussballs kümmern und sie seien bereits auf der Suche nach einer Wohnung für ihn. Der Plan des Clubs sei, dass Maradona über längere Strecken in Brest bleibt, dies scheint allerdings eher unwahrscheinlich, da sogar seine Antrittspressekonferenz in den Emiraten stattfand. Unklar ist auch, wie viel die Verpflichtung des Weltmeisters den Club kostet. Angeblich soll er 20 Millionen Dollar erhalten, wobei der Tabellenvierte der letzten Saison lediglich ein Budget von acht Millionen hat.

Seit Jahren holt der Club vermehrt ausländische Spieler mit dem Ziel, mit Bate Borisov, dem weissrussischen Serienmeister, konkurrenzieren zu können, dennoch blieb der Erfolg bis auf den Cupsieg in der Saison 2016/17 bisher aus. Und auch diese Saison, die in Weissrussland am 30. März begann, startete man schlecht, und der Trainer musste nach sieben Spielen und Rang acht gehen.

Deshalb ist die Verpflichtung Maradonas ein gelungener Schachzug, um von der schlechten Leistung abzulenken. Dies versuchte die Vereinsführung auch schon, als sie die ehemalige Miss Weissrussland als Pressesprecherin einstellte.

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Brest nicht mehr im Brester Sportkomplex spielt, sondern das Stadion neu Zayid-Stadion heisst. Zayid hiess der Emir von Abu Dhabi und erste Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, der 2004 verstorben ist.

Immerhin scheint der Coup mit Maradona zu gelingen – nicht wie im Februar 2017, als Kevin Kuranyi einige Trainingseinheiten bei Dinamo absolvierte, und der Verein es als Probetraining mit potenzieller Verpflichtung verkaufte. Brest war für den ehemaligen Nationalspieler allerdings nie eine Option, da er einen Monat später seine Karriere beendete. (sal)