Ademi schiesst den FCB an die Tabellenspitze

Als Kemal Ademi im Juni beim FC Basel unterschrieb, da konnte ja keiner ahnen, wie wichtig er in kurzer Zeit werden würde. Jetzt, da Ademi wegen des Abgangs der Nummer 1 (Albian Ajeti) und des Ausfalls der Nummer 2 (Ricky van Wolfswinkel) der erste Stürmer ist, ist sein Wechsel so etwas wie der wichtigste Basler Sommertransfer. Beim 2:1-Sieg gegen den FC Lugano erzielte der 23-Jährige beide Tore. Es sind seine Treffer vier und fünf in der Liga – im vierten Einsatz. Noch drei Tore fehlen Ademi zu seinem Wert aus der Vorsaison.

Auch wenn der FC Lugano kurz vor Schluss durch Nicola Dalmonte den Anschlusstreffer erzielte und Basels Goalie Jonas Omlin Sekunden später eine Grosschance vereitelte, so machten es die Tessiner den Baslern etwas gar einfach. Sie spielen wie der FCB in der Europa League, viele Punkte werden sie allerdings kaum gewinnen, wenn sie gegen Kiew, Kopenhagen und Malmö so auftreten wie im St.-Jakob-Park vor offiziell 21’912 Zuschauern. Basel hatte mehr Chancen, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse auf das Tor – und steht wegen YBs 2:2 gegen Luzern an der Tabellenspitze.

Telegramm:

Basel - Lugano 2:1 (1:0)

21'912 Zuschauer. - SR Fähndrich. - Tor: 27. Ademi (Bua) 1:0. 48. Ademi (Frei) 2:0. 86. Dalmonte (Holender) 2:1.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei (82. Kuzmanovic); Stocker, Zuffi (75. Zhegrova), Bua (62. Okafor); Ademi.

Lugano: Baumann; Lavanchy (77. Dalmonte), Kecskes, Maric, Daprelà; Vecsei (77. Rodriguez), Sabbatini, Lovric (62. Bottani), Aratore; Carlinhos, Holender.

Bemerkungen: Basel ohne Van Wolfswinkel (verletzt). Lugano ohne Custodio (gesperrt), Covilo, Da Costa, Macek und Gerndt (alle verletzt). 60. Tor von Daprelà wegen Abseits aberkannt. Verwarnungen: 3. Maric. 18. Holender. 22. Bua. 33. Lavanchy (alle Foul). 82. Kuzmanovic (unerlaubtes Betreten des Spielfeldes). 86. Rodriguez (Foul). (saw)