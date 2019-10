Doch Abendspiele? Irre Wende nach Freiburger Stadion-Beschluss

Dem SC Freiburg wird in seinem zukünftigen Stadion möglicherweise doch Abendspiele ausrichten dürfen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hatte dem Bundesligisten am Mittwochnachmittag zunächst per Beschluss mitgeteilt, dass in seiner derzeit im Bau befindlichen Arena nach 20 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 13 und 15 Uhr keine Spiele stattfinden dürfen.

Wenige Stunden später teilte das Regierungspräsidium der Stadt dann mit, dass der Beschluss «auf veralteten Lärmgrenzwerten beruht». Das habe der VGH zwischenzeitlich selbst eingeräumt.

Wird Urteil korrigiert?

«Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung nicht auf der aktuellen Rechtslage basiert», sagte Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag der «Badischen Zeitung». «Das Gericht hat nicht die aktuell gültigen Werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung zugrunde gelegt, sondern die bis 2017 gültigen Werte.»

Man wolle nun mit dem VGH schauen, wie sich das Urteil auf die neueste Rechtssprechung hin korrigieren lässt. «Im Ergebnis dürfte dies für das Stadion zu keinen relevanten Einschränkungen der Betriebszeiten führen.» Das Regierungspräsidium will eine Anhörungsrüge erheben und auf eine Änderung des Beschlusses hinwirken.

«Mehr als überraschend»

Das Stadion für rund 35'000 Zuschauer befindet sich derzeit im Bau und soll etwa 76 Millionen Euro kosten. Zur kommenden Saison will der Sport-Club umziehen.

«Nach dem bisherigen Verlauf ist das Urteil für uns mehr als überraschend», sagte SC-Vorstand Oliver Leki laut einer Club-Mitteilung. «Für den Fortgang des Verfahrens wird die Begründung eingehend zu prüfen sein.»

Keine Spiele nach 20 Uhr

Mehrere Anwohner hatten nach der Baugenehmigung für das neue Stadion des SCF geklagt und waren vor dem Verwaltungsgericht Freiburg damit gescheitert. Der VGH gab den Beschwerden nun teilweise statt. Sollte dieser Beschluss Gültigkeit behalten, wären nach derzeitiger Lage vier der aktuell gültigen Anstosszeiten an Spieltagen der Bundesliga (Freitag 20.30 Uhr, Samstag 18.30 , Sonntag 13.30 , Montag 20.30) betroffen.

Sollte Freiburg trotz des guten Saisonstarts und derzeit Tabellenplatz sechs absteigen, wäre in der 2. Liga im neuen Stadion nur die Anstosszeit Samstag 13 Uhr erlaubt – und keine Partien am Freitagabend, Samstagabend, Sonntagmittag oder Montagabend.

Bis im Frühling muss eine Lösung her

Um eine Lizenz der Deutschen Fussball Liga (DFL) für die kommende Saison zu erhalten, muss der SC Freiburg nun bis zum Beginn des Lizenzierungsverfahrens im Frühjahr eine Lösung finden. Alle Clubs sind laut Statuten dazu verpflichtet, für alle Anstosszeiten und Termine ein Stadion bereit zu halten – oder eine Ausweichspielstätte zu benennen.

(dpa)

