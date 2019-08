Basel und GC siegen klar, der FCZ nur mit Mühe

Eine ganze Weile sah Ludovic Magnins weisses Hemd kaum einen Schweisstropfen. Bis der Trainer des FC Zürich auf seinem Gartenstuhl nach knapp einer Stunde sah, wie der FC Black Stars mit einem Elfmeter die Chance hatte, 2:1 in Führung zu gehen. Doch Ermin Alic, einer der besten des Teams aus der 1.-Liga-Promotion, traf die Latte.

Der Fehlschuss Alics war vor 1800 Zuschauern auf der Basler Schützenmatte der zweite vergebene Elfmeter. Nach zehn Minuten war bereits Mimoun Mahi gescheitert, womit der FC Zürich alle drei Elfmeter der Saison verschossen hat. Mit dem anschliessenden Eckball ging das Team aus der Super League durch Mahis Kopfball doch noch in Führung.

Die Zürcher hatten das Spiel zu Beginn mehrheitlich unter Kontrolle. Doch ein individueller Fehler Andris Vanins’, der für Yannick Brecher im Tor stand, ermöglichte den Black Stars in der 21. Minute den Ausgleich durch Deny Gomes. Nach dem Tor überzeugten die Basler, lange fanden die Zürcher keine Lösungen mehr. Es brauchte Denis Popovics stehenden Ball in der 83. Minute, den Nathan per Kopf zum 2:1 verwertete. Der Sieg in der ersten Cup-Runde war keine überzeugende Leistung des FCZ. Spätestens in einer Woche ist das vergessen. Dann trifft der FCZ in der Liga auswärts auf die Young Boys.

Bua schiesst Romands ab

In Pully sicherte sich der FC Basel den Sieg erst in der 81. Minute definitiv. Kevin Bua machte mit seinem dritten Treffer zum 3:1 alles klar. Zuvor hatte er vier Minuten nach der Pause den Titelverteidiger zum zweiten Mal in Führung gebracht. Den Romands war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Ausgleich per Penalty durch Yannick Favre gelungen. Nach 17 Minuten war Bua für das 1:0 der Basler besorgt gewesen. Für den Schlusspunkt sorgte Campo, der in der Nachspielzeit per Foulpenalty das 4:1 markierte.

GC knapp am «Stängeli» vorbei

Am Ende hört es sich ganz einfach an. Die Grasshoppers setzten sich in einem (sehr) kleinen Stadtzürcher Derby beim Quartierverein Seefeld 9:1 durch. Problemlos allerdings ist der Ausflug für den in die Challenge League abgestiegenen Rekordmeister und Rekord-Cupsieger nicht verlaufen. Zumindest nicht in der ersten Halbzeit. GC führte zwar schnell 2:0, weil die Mannschaft sofort zu Toren kam, als sie aufs Tempo drückte. Zuerst traf Gjorgjev auf Zuspiel von Ben Khalifa (12.). Kurze Zeit später bereitete Ben Khalifa nicht vor, sondern verwertete Arigonis Flanke mit dem Kopf (17.) 2:0.

Alles klar? Vermutlich wäre bereits alles klar gewesen, wenn GC weiter konsequent nach vorne gespielt hätte. Das taten die Spieler aber nicht. Stattdessen verloren sie sich im Klein-Klein. Sie meinten wohl, den vier Spielklassen schwächeren Gegner auch so locker kontrollieren zu können. Das war nicht der Fall. Im Gegenteil.

Den Seefeldern gelang auf dem mit gut 1500 Zuschauern ausverkauften Sportplatz Lengg durch Stürmer Yann Meyer das Anschlusstor (35.). Und mit etwas Glück wären sie kurz danach auch noch zum Ausgleich gekommen – nur blieb Monty Hänni im letzten Moment hängen.

GC-Trainer Uli Forte war zur Pause mässig begeistert. Sorgen machten musste er sich allerdings nicht mehr lange. Gjorgjev gelang in der 47. Minute sein zweiter Treffer. Nach dem 3:1 spielten nur noch die Grasshoppers. In der 75. Minute gelang Morandi das 4:1. Danach hatte Ben Khalifa seine nächsten starken Momente. Ihm gelang dank Treffern in der 78., 79. und 81. Minute ein Hattrick zum 7:1. Später traf er nach Asllanis 8:1 noch einmal. (red)