Comeback von Akanji, Machtdemonstration von Bayern

Mit dem ersten Heimsieg in diesem Jahr hat sich der FSV Mainz 05 im Kampf gegen den Abstieg aus der Fussball-Bundesliga etwas Luft verschafft und den Tabellenletzten SC Paderborn in noch grössere Nöte gestürzt. Dank des 2:0-Erfolges im Kellerduell des 24. Spieltages verschafften sich die Rheinhessen als Tabellen-15. ein Vier-Punkte-Polster zum Relegationsplatz, den derzeit Fortuna Düsseldorf einnimmt. Vor 24'231 Zuschauern trafen Robin Quaison in der 29. Minute und Karim Onisiwo in der 37. Minute für Mainz. Edimilson Fernandes wurde nach 74. Minuten eingewechselt.

BVB mit Mühe

Wenig Glanz, viel Glück - Borussia Dortmund hat einen Rückschlag im Meisterrennen nur mit Mühe und Not abgewendet. Dank des 1:0-Arbeitssieges über Freiburg hält das Team von Trainer Lucien Favre weiter Kontakt zur Spitze. Vor 81'365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgte Jadon Sancho (15.) am Samstag für den vierten Pflichtspielerfolg in Serie. Manuel Akanji wurde beim BVB zur Halbzeit für den angeschlagenen Mats Hummels eingewechselt.

Damit geht der BVB mit Rückenwind in das Verfolgerduell mit Borussia Mönchengladbach am kommenden Wochenende. Dagegen entfernen sich die Gäste nach zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen mehr und mehr von den internationalen Plätzen.

Kurzeinsatz für Embolo

Dank Doppeltorschütze Lars Stindl haben die Gladbacher derweil ihre schwarze Serie beim FC Augsburg beendet und einen wichtigen Sieg im Titelkampf errungen. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause holte die Mannschaft von Trainer Marco Rose beim 3:2 im neunten Anlauf ihren ersten Bundesliga-Dreier in Augsburg. Am Ende mussten die «Fohlen» aber doch noch richtig zittern.

Der nach einer Muskelverletzung wieder in die Startelf gerückte Ramy Bensebaini (49. Minute) sowie mit seinem zweiten Doppelpack der Saison Lars Stindl (53., 79.) trafen für die Gladbacher, bei denen Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria durchspielten und Breel Embolo kurz vor Schluss eingewechselt wurde.

Eduard Löwen (57.) und Alfred Finnbogason (83.) hatten vor 29'303 Zuschauern für Augsburg verkürzen können. Stephan Liechtsteiner wurde beim Team von Martin Schmidt zur Pause ausgewechselt, Ruben Vargas spielte durch.

In der Tabelle bleibt die Borussia Vierter mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München, hat aber noch ein Nachholspiel gegen den 1. FC Köln.

Kein Lewandowski, kein Problem

Beim 6:0 Bayern Münchens gegen Hoffenheim demonstrierten die Münchner in den ersten 75 Minuten vor 30'150 Zuschauern im ausverkauften Sinsheimer Stadion ihre Stärke. Auch ohne ihren verletzten Torjäger Robert Lewandowski feierten sie den höchsten Saisonsieg und festigten ihre Führung in der Tabelle.

Serge Gnabry hatte mit seinem elften Saisontor nach nur zwei Minuten und Joshua Kimmich (7.) schockten die Kraichgauer. Joshua Zirkzee, der Ersatz für Lewandowski, legte kurz darauf nach (15.). Der oft gescholtene Coutinho traf noch vor der Pause zum 4:0 (33.). Coutinho (47.) und der eingewechselte Leon Goretzka (62.) sorgten für den Endstand. (dpa)