Darum sprach sich ausgerechnet GC für Geisterspiele aus

20 Clubs stimmten ab. Und sie waren sich einig, zumindest 80 Prozent von ihnen. Zur Wahl standen: Geisterspiele oder Absagen. Das Resultat ist bekannt: Partien der zwei höchsten Spielklassen im Schweizer Fussball werden wegen des Coronavirus bis auf Weiteres nicht stattfinden. Nach den Absagen vom vergangenen Wochenende betrifft das die nächsten drei Runden, danach ist Länderspielpause. Offen ist, wie es ab dem 3. April weitergeht.

Die meisten Clubs sind mit der Lösung zufrieden. Geisterspiele bedeuten einen Verlust. Einigen Vereinen könnte bei mehreren Partien ohne Publikum gar der Ruin drohen. Philipp Studhalter, Präsident des FC Luzern, sagte gegenüber dieser Zeitung, die Luzerner würden pro Spiel ohne Publikum bis zu 250’000 Franken verlieren. Und da ist auch die fehlende Unterstützung von den Rängen. Für einen Verein wie St. Gallen ist sie «eminent wichtig», wie Präsident Matthias Hüppi an der Versammlung vom Montag deutlich machte. Ein weiteres Beispiel: Als der FC Winterthur im September 2019 den FC St. Gallen zum Cupspiel empfing, verkaufte er bei 8000 Zuschauern für 100’000 Franken Bier. Auf der Schützenwiese gibt es Betreiber von Verpflegungsständen, die dringend auf Publikum und Einnahmen angewiesen sind, um überleben zu können.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus im Schweizer Fussball

Wie weiter? Gibt es einen Meister? Und was ist mit Geisterspielen? (Bild: Keystone)

Geisterspiele? «Das Schlimmste überhaupt»

Bei der Abstimmung aber gab es eine kleine Allianz, welche die Meisterschaft lieber ohne Zuschauer fortgesetzt hätte. Dazu gehörten unter anderem die Grasshoppers, die weiterhin auf der Suche nach Investoren sind. Der Club könne wenige Geisterspiele verkraften, sagt Interimspräsident Andras Gurovits, auch wenn nur «ungern». Denn ein Spiel ohne Zuschauer kommt auch GC teuer zu stehen: Die Stadionmiete, die Sicherheit und das Wegfallen der Einzeleintritte bilden zusammen einen fast sechsstelligen Betrag, so Sportchef Fredy Bickel. Nicht eingerechnet sind Sponsoren- und TV-Gelder.

Bickel sagt, Geisterspiele seien das Schlimmste überhaupt. Er sagt das nicht als Funktionär, sondern als Fussballromantiker. Er war für die Fortsetzung der Meisterschaft ohne Zuschauer. «Wir haben falsch entschieden», sagt er deshalb. Mit den Absagen gingen der Meisterschaft wertvolle Tage verloren. Wenn der Entscheid des Bundesrats über den 15. März hinausgeht, wird es ohnehin zu Geisterspielen kommen. «Und infiziert sich nur ein Spieler, muss das ganze Team in Quarantäne», erklärt Bickel. Ausweichdaten gebe es dann kaum mehr.

Hätte eine andere Lösung bevorzugt: GC-Sportchef Fredy Bickel. (Bild: freshfocus/Claudio Thoma)

Denn der Spielplan wird wegen der Absagen immer gedrängter, es ist gut möglich, dass die Saison 2019/20 länger dauert als geplant. Matchtag 36 und damit das Ende der Spielzeit sind auf den 21. und 22. Mai terminiert, also auf zwei Tage unter der Woche. Am Wochenende darauf findet der Cupfinal statt, noch eines später das Hinspiel der Barrage. Und die Grasshoppers haben, sollten sie es eben in diese Barrage schaffen, ein Problem: ihr Stadion.

Je länger die Saison nun dauert, desto knapper wird es für sie. Im Sommer wird der Letzigrund nicht nur für Fussball genutzt – bereits am 6. und 7. Juni stehen grosse Events an: Rammstein spielt gleich zweimal in Zürich, vorausgesetzt, die Konzerte werden wegen des Coronavirus nicht auch noch abgesagt. «Wir wüssten nicht, wo wir das Barragespiel sonst austragen könnten», sagt Gurovits. Auch nach dem Rammstein-Wochenende gibt es kaum Spielraum für GC, sieben Tage später beginnt die Europameisterschaft. Zu sagen, welchen Einfluss das Turnier haben wird, ist jetzt noch spekulativ. Jedenfalls müssen Nationalspieler ab dem 1. Juni abgestellt werden.

Canepa war für Geisterspiele – und enthielt sich

Wie alle anderen Clubs ist GC nun daran, Testspiele zu organisieren – natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am kommenden Samstag findet eines gegen Xamax statt, am Freitag darauf wohl gleich zwei gegen den FC Schaffhausen. So würden alle Spieler zum Einsatz kommen und in einer Art Wettkampfmodus bleiben. Und Gurovits sieht im ganzen Durcheinander doch noch etwas Positives: «Die Pause gibt unserem Trainer die Möglichkeit, die Mannschaft besser kennen zu lernen.» Gleiches gilt für zwei neue Spieler: Zé Turbo und Mychell Chagas stiessen erst vor kurzem nach Niederhasli.

Umfrage War es sinnvoll, die kommenden Spiele abzusagen? Ja, Geisterspiele schaden den Clubs zu sehr.

Nein, es wird ohnehin zu Geisterspielen kommen.

Abstimmen Ja, Geisterspiele schaden den Clubs zu sehr. 50% Nein, es wird ohnehin zu Geisterspielen kommen. 50% 2 Stimmen Ja, Geisterspiele schaden den Clubs zu sehr. 50% Nein, es wird ohnehin zu Geisterspielen kommen. 50% 2 Stimmen



Neben GC gab es zwei weitere Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Letztere kam vom FC Zürich, da äussert sich zwar niemand dazu. Es ist aber so, dass Präsident Ancillo Canepa ähnlich argumentierte wie Gurovits und sich für Geisterspiele aussprach. Der Stimme enthielt er sich offenbar unter dem Eindruck, dass er gegen die übrigen Super-League-Clubs nicht ankam. Servette stimmte für die Fortsetzung der Meisterschaft, «das Virus wird in 15 Tagen nicht verschwunden sein», sagt Constantin Georges, der Geschäftsführer der Genfer. Man verstehe aber die Argumente, die gegen Geisterspiele sprachen, «die finanzielle Situation könnte sich für einige Clubs verschärfen, wenn die Einnahmen an Spieltagen ausbleiben und gleichzeitig die Organisation von Geisterspielen einiges kostet».

Ein Verein, der von Geisterspielen kaum Schaden davonträgt, ist Stade Lausanne-Ouchy. Der Aufsteiger spielt derzeit im Stade de Colovray von Nyon und weist bisher einen Zuschauerschnitt von ca. 450 Personen auf. Die Bilanz wird merklich angehoben vom Derby gegen Lausanne, da waren über 2000 in Nyon. Und so waren sie bei Stade Lausanne dafür, ohne Zuschauer weiterzuspielen. Sportchef Hirac Yagan sagt, würde der Verein im heimischen Stadion in Lausanne spielen, hätte der Entscheid wohl anders ausgesehen.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort