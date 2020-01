Darum wird St. Gallen Meister. Oder YB. Oder Basel

St. Gallen wird Meister – weil es einfach so sein muss

Zugegeben, die Kollegen aus Bern und Basel können sicher mehr kühle Fakten aufzählen, warum das Team aus ihrer Stadt den Titel holen wird. Ich verlasse mich hier mehr so auf die warme Gefühlswelt. Aber ist nicht genau das die Stärke, die den FC St. Gallen bis auf Rang 3 getragen hat? In Bern darf Trainer Seoane ruhig seinen Masterplan aushecken, bei dem er vermutlich zwei Monate im Voraus festlegt, wann er welche Emotion zeigen muss, um zum Ziel zu kommen. Und in Basel mag Präsident Burgener bald die perfekte Balance von ausgegebenen Franken zu erzielten Toren ausgerechnet haben.

In St. Gallen dagegen holen sie einen Ruiz, weil ein Verwaltungsrat ein Ferienhäuschen auf Formentera hat. Sie verpflichten einen Demirovic, weil er ihnen kurz vor Transferschluss angeboten wird und das Bauchgefühl irgendwie stimmt. Sie lassen Teenager in der Verteidigung gröbste Fehler machen – und stellen sie danach unbeirrt weiter auf.

«Aus dem Cup hat man sich in weiser Voraussicht früh verabschiedet.»

Klar, das Team von Peter Zeidler hat in der ersten Hälfte der Saison am obersten Limit seiner Möglichkeiten gespielt. Aber warum? Weil dieses Team besitzt, was andere immer nur für sich reklamieren: einen Mannschaftsgeist, der so nahe an das ausgelutschte «Elf Freunde müsst ihr sein» herankommt, dass es fast kitschig ist. Nichts spricht dagegen, dass die Ostschweizer diese Welle der Euphorie zu Ende reiten können. Gut, im letzten Spiel vor der Winterpause ist ihnen der Sprit ausgegangen. Aber jetzt konnten sie tanken. Die Stammspieler sind im Schnitt keine 24 Jahre alt – die erholen sich rasch. Und aus dem Cup haben sich die St. Galler ja in weiser Voraussicht früh verabschiedet, um jene Kräfte zu sparen, die sie für ihr furioses Spiel mit Pressing und Gegenpressing dringend nötig haben. Die drei Spieler mit den meisten gelungenen Tacklings der Liga spielen bei St. Gallen.

Alles, was es braucht, ist ein guter Start gegen Lugano und dann in Basel. Danach kann die positive Energie, die durch diesen Club pulsiert, ihre volle Kraft entfalten. Clubs wie der FC St. Gallen werden nicht Meister, weil es einer kühlen Logik entspricht. Sondern weil es einfach so kommen muss. Wie damals vor zwanzig Jahren, als Marcel Koller als aufstrebender Jungtrainer aus lauter No-Names einen Ostschweizer Überraschungsmeister baute.

Florian Raz

YB wird Meister – weil die Sorgenkinder fit sind

Der eine machte nicht als Stürmer Schlagzeilen, sondern in vollen Berner Konzertlokalen als Sänger. Der andere hätte ein Klagelied über seine Gesundheit schreiben können, das ähnlich lang geworden wäre wie die ursprüngliche Version des famosen «Hallelujah» von Leonard Cohen. Diese soll 80 Strophen umfasst haben.

Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani sind zwei der Protagonisten, die YB zum Ligaprimus mit dem Potenzial zum Serienmeister gemacht haben. Hoarau ist der Berner Rekordschütze im Europacup und letzter Torschützenkönig der Super League mit 24 Toren in 28 Partien. Das kann vergessen gehen, weil der Franzose, geplagt von Blessuren, diese Saison noch auf seinen ersten Meisterschaftstreffer wartet. Und sein Compagnon Jean-Pierre Nsame so oft getroffen hat, dass er soeben zum Fussballer des Jahres gekürt wurde.

«Hoarau und Sulejmani müssen sich beweisen. Für YB ist das ideal.»

Und Sulejmani, dieser Gefühlsmensch mit feinem Fuss, hat erst 59 Ligaminuten bestritten, zu den Meistertiteln steuerte er aber 39 Skorerpunkte bei. Als Steve von Bergen im Sommer zurücktrat, sagte er, der beste Mitspieler bei den Young Boys sei ganz klar Sulejmani gewesen.

Jetzt sind die YB-Sorgenkinder wieder fit. Das sollte den Menschen in Basel und St. Gallen Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn Hoarau und Sulejmani brennen nicht nur darauf, wieder unbeschwert spielen zu können. Nein, sie müssen sich auch beweisen. Ihre Verträge laufen aus. Sie würden gerne bleiben. Tore und Vorlagen sind die besten Argumente. Für YB die ideale Ausgangslage.

Ein YB, dem während der Vorrunde zeitweise acht potenzielle Leistungsträger fehlten. Und dennoch liegen die Titelverteidiger zur Halbzeit an der Tabellenspitze. Man braucht weder über die höchste Trainerlizenz noch einen Masterabschluss in Sportwissenschaften zu verfügen, um zu schlussfolgern: Das Meisterrennen werden die Young Boys für sich entscheiden. Und ein Zielfoto wird nicht vonnöten sein – dafür wird die Entscheidung zu wenig eng ausfallen.

Vor allem, sofern Hoarau und Sulejmani fit bleiben. Dann kann der Franzose wieder Schlagzeilen als Sänger machen: bei der Meisterfeier im vollen Stade de Suisse.

Dominic Wuillemin

Basel wird Meister – weil die Defensive Titel gewinnt

Gut möglich, dass der FC Basel am Sonntagabend bereits fünf Punkte hinter dem BSC Young Boys liegt. Schliesslich tritt er in Bern zum Spitzenspiel an. Auswärts also – und noch dazu auf dem ungeliebten Plastik. Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn das, was da am Sonntag bei YB antritt, ist gar nicht der echte FC Basel. Weil ihm die Hälfte dessen fehlt, was ihn zum ersten Anwärter auf den Titel macht: die stärkste Defensive der ganzen Liga.

Mit Eray Cömert und Taulant Xhaka fehlen zwei Eckpunkte jenes Bermuda-Vierecks, in dem beim letzten Aufeinandertreffen der beiden nationalen Riesen alles verschwand, was den Bernern an kreativen Ansätzen einfiel. So, dass das 3:0 in Basel die Kräfteverhältnisse an jenem Tag korrekt spiegelte. Denkbar, dass Goalie Jonas Omlin und Innenverteidiger Omar Alderete am Sonntag auch mit Emil Bergström und Jasper van der Werff dagegenhalten können. Aber es wäre nachvollziehbar, sollte es nicht so kommen.

«Am Ende macht das Basler Bermuda-Viereck den kleinen Unterschied.»

Denn so richtig beginnt die Rückrunde für Rotblau erst in der Folgewoche. Dann, wenn der echte FCB im St.-Jakob-Park den FC St. Gallen empfängt. Dann, wenn das Bermuda-Viereck auf dem Platz steht. Und dann, wenn der Gegner nach 90 Minuten feststellt, dass er bei aller Euphorie doch nicht ganz in derselben Hubraumklasse spielt wie die beiden wahren Titelaspiranten.

Bis man die Berner zurücklässt, dürfte es zugegebenermassen etwas länger dauern. Aber mit einem weiteren Heimsieg im April wäre zumindest schon das erreicht, was im vergangenen Sommer von FCB-Präsident Bernhard Burgener als der Unterschied zwischen dem überlegenen Meister YB und dem wenig inspirierten Zweiten FCB ausgemacht worden war: Die direkte Bilanz wäre zu Basler Gunsten entschieden.

Fehlt nur noch das Zwischendrin und Danach dieser Super-League-Rückrunde. Und da wird eine alte Weisheit aus dem nordamerikanischen Sport zur Geltung kommen: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften.

YB mag auch im Frühjahr mehr Spektakel machen und mehr Tore schiessen. Aber am Ende macht das Basler Bermuda-Viereck den kleinen Unterschied – mit dem solidesten Defensivhandwerk der Liga.

Oliver Gut