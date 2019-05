Das alte Ehepaar in der Ehrenloge

Es sind Szenen einer Ehe, von zweien, die sich schon lange kennen. Sie spielen sich seit Wochen auf Tribünen in Fussballstadien ab, in München, an diesem Wochenende in Berlin. Da sitzen zwei nebeneinander, sie reden manchmal, schauen sich kurz an, tuscheln etwas, aber meistens sitzen sie nur da, die Blicke geradeaus, ihre Gefühlsregungen sind unterschiedlich, emotional die eine Seite, eher kühl die andere. Ein Bauchmensch sei der eine, ein Kopfmensch der andere, sagt man, und es ist so.

Kameras sind stets auf sie gerichtet, sie werden beobachtet, es wird immer wieder versucht, etwas hineinzuinterpretieren, jede Regung wird gedeutet. Alle wissen seit einiger Zeit, dass es zwischen ihnen Spannungen gibt, sie sind sich bei für sie grundsätzlichen Fragen des Lebens nicht immer einig, vor allem in einem Punkt. Wenn sie öffentlich reden, und alle erwarten, dass sie etwas sagen zu diesem einen Punkt, dann hört man heraus, dass sie anders denken.

Sie haben schon sehr viel erlebt zusammen, seit bald 45 Jahren, es ist ein altes Paar. In kurzen Hosen hatten sie einst zusammen einiges gefeiert, auch Rückschläge erlitten. Seit längerem tragen sie aber Anzug, elegant und mit Krawatte zeigt sich meistens der Kopfmensch, der Bauchmensch wirkt burschikoser, immer mit einem Schal um den Hals, rot-weiss, es gibt ein Modell, das seinen Namen trägt. Er kann weinen, auch öffentlich, der andere beherrscht sich.

Der eine hatte den anderen einst verkauft. Rotbäckchen hatte man ihn damals genannt, weil er schüchtern war und immer rot anlief, wenn er angesprochen wurde. Und weil der Bauchmensch manchmal, wenn es um Zahlen geht, auch ein Kopfmensch ist, war es für ihn ein grosses Geschäft gewesen, elf Millionen Deutsche Mark hatte das Unternehmen bekommen, das er managte. Von einem Tag auf den anderen war es damals schuldenfrei – und blieb es bis heute.

Das Ehepaar in den Ehrenlogen sind Uli Hoeness, der mit dem rot-weissen Herzen, der Präsident von Bayern München, und Karl-Heinz Rummenigge, der mit dem rot-weissen Kalkül, der Vorstandsvorsitzende.

Uneinig sind sie sich in der Frage, ob Niko Kovac auch morgen der richtige Trainer für ihren Club sei. Hoeness ist davon überzeugt, es war seinerzeit sein Vorschlag, Rummenigge hat Vorbehalte.

Hoeness hatte damals Rummenigge an Inter Mailand verkauft, er hätte, sagte er, ihn für dieses Geld mit einer Sänfte über den Brenner getragen. So einfach und für alle vorteilhaft geht es diesmal nicht. (Tages-Anzeiger)