Das weit gereiste Mentalitätsmonster

Nach sechs Jahren ist es Zeit. Zeit, etwas zu versuchen. Nicolas Hasler lässt seinen Vertrag in Vaduz, wo er 159 Spiele absolviert hat und zum Leistungsträger gereift ist, bewusst auslaufen. Er will mal schauen, was kommt. Wenn nicht jetzt, wann dann, sagt er sich.

Es ist ein Abenteuer, auf das sich der Liechtensteiner im Sommer 2017 begibt. Es führt ihn nach Toronto. Der Junge, der einst beim FC Triesen in einer kleinen Gemeinde des Fürstentums mit Fussballspielen begann, ist auf einen Schlag angekommen in der grossen weiten Welt.

In der 3-Millionen-Metropole muss er immer wieder erklären, aus welchem «Ländle» er denn nun genau herkomme, und als er erzählt, dass dort nur knapp 40'000 Leute leben, ist das Erstaunen gross. «Da wurde ich jeweils mit grossen Augen angeschaut», sagt Hasler und lacht.

Wenn der 28-Jährige zurückdenkt an seine Zeit im Südosten Kanadas, gerät er ins Schwärmen, denn mit ihm erlebt der Toronto FC die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte, ist nicht nur das beste Team der Qualifikation, sondern gewinnt auch die kanadische Meisterschaft sowie den MLS Cup, was gleichbedeutend ist mit dem Gewinn des Playoff.

Es ist das erste Triple in der Geschichte der höchsten nordamerikanischen Liga MLS, das mit einer Parade durch die Stadt gebührend gefeiert wird. «Das war unglaublich», sagt Hasler. «Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.» Nur ein halbes Jahr nach seinem Aufbruch ins Abenteuer hat er bereits den grössten Erfolg seiner Karriere erlebt.

Tipps von Schweinsteiger

Dass das Fussballgeschäft in Nordamerika jedoch nicht nur eine schöne, sondern auch eine skrupellose Seite hat, muss der Sohn der liechtensteinischen Fussballikone Rainer Hasler ein halbes Jahr später erfahren, als er als Teil eines Tauschgeschäfts nach Chicago transferiert wird. «Das war ein Schlag ins Gesicht», meint Hasler. «Aber auch eine Möglichkeit, andere schöne Dinge zu erleben.»

Dieser zweite Satz beschreibt den Menschen Nicolas Hasler ganz gut, denn er besitzt die Gabe, Situationen schnell Positives abzugewinnen. In Chicago, der nächsten Millionenmetropole, gibt es nur einen Spieler, der ebenfalls Deutsch spricht, aber dieser eine ist kein Geringerer als Bastian Schweinsteiger.

Der Weltmeister von 2014 habe ihm bei der Integration im neuen Umfeld sehr geholfen, sagt Hasler und bezeichnet den Deutschen als den bodenständigsten Fussballer, der ihm je begegnet sei. Und sowieso: «Wenn du Tipps aus dem Mund eines solchen Weltstars erhältst, ist das unglaublich speziell.»

Ersatz hier, Stammspieler da

Nach 14 Spielen erlebt Hasler nach dem Tauschgeschäft die zweite Eigenart des nordamerikanischen Sports: Er wird auf die Waiverliste gesetzt, also bei Chicago de facto entlassen, während alle anderen Teams die Möglichkeit haben, sich seine Dienste zu sichern. Hasler landet bei Kansas City, muss sich innert kurzer Zeit wieder zurechtfinden in einem neuen Umfeld, was für einen, der von sich selbst sagt, ein unkomplizierter Charakter zu sein, kein grosses Problem ist.

«Ich hätte es mir nicht besser erträumen können, und ich möchte keine Sekunde missen.»Nicolas Hasler über seine Erfahrungen in der nordamerikanischen Liga MLS

Was ihn bald viel mehr stört, ist die überschaubare Einsatzzeit. Am 4. Juli 2019 kommt er letztmals in der MLS zum Zug, sodass die Zusammenzüge mit der Nationalmannschaft bald nicht nur eine Möglichkeit bieten, Familie und Freunde zu sehen, sondern vor allem auch zu spielen.

Doch wer nun erwartet, dass Hasler ein durchzogenes Fazit zu seinem MLS-Abenteuer ziehen würde, weil es nach dem Höhenflug in Toronto nicht im gleichen Stil weiterging, sieht sich getäuscht. Der Stolz in seinen Worten ist unüberhörbar, wenn er sagt: «Viele wünschen sich, einmal in der MLS zu spielen.

Aber es ist nicht einfach, dorthin zu kommen, weil die Plätze für Ausländer beschränkt sind.» Für den 28-Jährigen steht fest, und das betont er während des Gesprächs mehrmals: «Ich hätte es mir nicht besser erträumen können, und ich möchte keine Sekunde missen.»

Thun, die beste Option

Nun ist der Mittelfeldspieler, der auch in der Verteidigung einsetzbar ist, beim FC Thun wieder näher an der beschaulichen Fussballwelt. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, in der MLS zu bleiben, entschied sich aber für eine Rückkehr in die Super League. «Das war für mich die beste Option.» Weil er bei den Oberländern die Aussicht hat auf regelmässige Einsätze und weil er dank seiner Erfahrungen ein Leader sein kann.

Am Sonntag stand Hasler beim 2:1 gegen Sion gut 70 Minuten auf dem Platz, in wenigen Wochen sollte die Luft dann mit mehr Spielrhythmus über die volle Distanz reichen.

Trainer Marc Schneider schätzt den Liechtensteiner, bezeichnet ihn als «absoluten Teamplayer», einen umgänglichen, angenehmen Spieler, der sich viele Gedanken mache, mitdenke und sich einbringe. «Und er ist ein Mentalitätsmonster. Auf dem Platz gibt er immer Vollgas. Genau das haben wir gesucht.»