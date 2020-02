«Der Auftritt des FCZ war nur noch peinlich» – die Podcast-Folge

Was sagt es über eine Mannschaft aus, wenn sie siebenmal in einer Saison mit 0:4 oder höher verliert? Kay Voser fiebert zwar noch mit seinen ehemaligen Kollegen beim FC Zürich mit. Aber nach der Niederlage findet der ehemalige FCZ-Profi die Vorstellungen seines Ex-Clubs «nur noch peinlich».

Die weiteren Themen bei uns im Podcast: Fredy Bickel entlässt mal wieder Uli Forte. Und beim FCB sagt endlich mal einer via TV-Kamera, dass es nicht gut ist, wenn Club-Exponenten via TV-Kamera miteinander kommunizieren. Unsere Hörerinnen sind unglaublich differenziert, wenn es um Pyros im Stadion geht.

Ausserdem: Wir verlosen Bier!

